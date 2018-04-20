Milletvekili Deligöz KİT Komisyonunda PTT’yi savundu

AK Parti Erzurum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Deligöz, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün 2015-2016 yılları hesap ve işlemlerinin üst komisyon denetim toplantısında muhalefetin sorularına cevap verdi.

Babasının PTT’de çalıştığını ve bu kurumun ekmeği ile büyüdüğünü belirten Deligöz, kendisinin de 1989 ve 1993 tarihleri arasında Erzurum PTT’de memur olarak görev yaptığını dile getirdi.

Muhalefetin Sayıştay raporları ile ilgili sorularına net cevaplar veren Deligöz, PTT’nin posta çeki hesap müşterileri için sunulan bir bankacılık hizmeti olan PTT Kart ile ilgili de PTT’ye eleştiri de bulundu. AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz komisyon toplantısında, “PTT teşkilatına bir sitemim olacak. Şimdi, PTT Kart diye bir kart vardır. Geçen son oturumda alt komisyonda gündeme getirmiştiler. Burada tartışıyoruz ya, kendi ürününe geçmeyi. Türkiye Büyük Millet Meclisimizdeki tüm milletvekillerimize ve çalışanlara PTT Kart alımı yönünde teşvik edilmelidir. Madem yerli ve milli ürünümüzdür bizler de desteklemeliyiz. Türkiye’de bir ilk, PTT Kart çıktıysa ben kullanmayı arzu eder ve isterim. PTT katılım bankacılığının ve posta sigortacılığının da bir an önce faaliyete gireceğini umut ediyorum. PTT sadece son bir yılda yüzde 21 hizmet artışı yapmış. Bu takdir edilir bir büyüme oranıdır. Sadece yatırım 3 kat artmış. Bir kurumda yatırım artıyorsa orada kâr beklenmemeli birkaç yıl. 3 kat yatırım artmış ve yüzde 20 küsurlarda da kâr artmış. Kendilerini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” diye konuştu.