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Milletvekili Erdoğan Başbakan Yıldırım ile Afganistan ve Moğolistan’a gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Moğolistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yabancı devlet adamlarına verilen en yüksek devlet nişanı olan Kutup Yıldızı Devlet Nişanı ile taltif edilen AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın Asya gezisine eşlik edecek.Başbakan Binali Yıldırım, 5-8 Mayıs tarihleri arasında Afganistan ve Moğolistan’ı kapsayan Asya gezisine çıkacak.

Milletvekili Erdoğan Başbakan Yıldırım ile Afganistan ve Moğolistan’a gidiyor

Moğolistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yabancı devlet adamlarına verilen en yüksek devlet nişanı olan Kutup Yıldızı Devlet Nişanı ile taltif edilen AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın Asya gezisine eşlik edecek.
Başbakan Binali Yıldırım, 5-8 Mayıs tarihleri arasında Afganistan ve Moğolistan’ı kapsayan Asya gezisine çıkacak. Ülkeler arasında siyasi ve ekonomik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen Afganistan ve Moğolistan ziyareti heyetinde TBMM Türkiye-Moğolistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da yer alacak.
Erdoğan, Afganistan ve Moğolistan’ın Türkiye’nin Asya’daki siyasi ve ekonomik işbirliği hedefleri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Başbakanımızın , 5-8 Mayıs tarihleri arasında Afganistan ve Moğolistan’ı kapsayan Asya gezisine ben de katılacağım. Bu iki ülke ile ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkarmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin ihracatında parlayan yıldız haline gelen Gaziantep için Afganistan ve Moğolistan’da yeni pazarlar açılabilir” diye konuştu.

Milletvekili Erdoğan Başbakan Yıldırım ile Afganistan ve Moğolistan’a gidiyor

Milletvekili Erdoğan Başbakan Yıldırım ile Afganistan ve Moğolistan’a gidiyor

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