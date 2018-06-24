- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI - AFYONKARAHİSAR

Toplam Sandık : 1.807Toplam Seçmen : 506.851Açılan Sandık : 1.703Açılan Sandık Oranı : % 94,24Kullanılan Oy : 429.496Geçerli Oy : 419.288Katılım Oranı : % 90,43
Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,82292.730 AK PARTİ : % 55,71233.599 MHP : % 14,159.131MİLLET İTTİFAKI : % 28,84120.902 CHP : % 14,2459.714 İYİ PARTİ : % 13,4356.311 SAADET PARTİSİ : % 1,164.877HDP : % 0,712.988DİĞER : % 0,251.030VATAN PARTİSİ : % 0,21867HÜDA PAR : % 0,18771
Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!
18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Tarihi gün! Artık serbest...
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum