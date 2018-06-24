- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI - AKSARAY

Toplam Sandık : 891Toplam Seçmen : 266.870Açılan Sandık : 891Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 231.316Geçerli Oy : 227.111Katılım Oranı : % 86,68
Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 76,99174.858 AK PARTİ : % 56,49128.301 MHP : % 20,546.557MİLLET İTTİFAKI : % 21,0147.714 İYİ PARTİ : % 10,4823.803 CHP : % 9,6421.901 SAADET PARTİSİ : % 0,892.010HDP : % 1,082.459DİĞER : % 0,511.167HÜDA PAR : % 0,24547VATAN PARTİSİ : % 0,16366
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