- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI - ARTVİN

Toplam Sandık : 633Toplam Seçmen : 131.275Açılan Sandık : 633Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 114.323Geçerli Oy : 112.183Katılım Oranı : % 87,09
Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 50,1556.259 AK PARTİ : % 39,9844.847 MHP : % 10,1711.412MİLLET İTTİFAKI : % 43,9249.274 CHP : % 32,236.118 İYİ PARTİ : % 10,3211.572 SAADET PARTİSİ : % 1,411.584HDP : % 4,44.936DİĞER : % 1,041.164VATAN PARTİSİ : % 0,29321HÜDA PAR : % 0,2229
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