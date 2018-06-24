- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI - ELAZIĞ

Toplam Sandık : 1.551Toplam Seçmen : 411.019Açılan Sandık : 440Açılan Sandık Oranı : % 28,37Kullanılan Oy : 63.182Geçerli Oy : 62.471Katılım Oranı : % 84,46
Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,0745.020 AK PARTİ : % 60,2737.651 MHP : % 11,87.369MİLLET İTTİFAKI : % 14,168.844 CHP : % 7,54.684 İYİ PARTİ : % 5,193.242 SAADET PARTİSİ : % 1,47918HDP : % 9,65.998DİĞER : % 2,491.554HÜDA PAR : % 1,611.008VATAN PARTİSİ : % 0,0847YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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