- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI - GİRESUN

Toplam Sandık : 1.304Toplam Seçmen : 334.305Açılan Sandık : 215Açılan Sandık Oranı : % 16,49Kullanılan Oy : 28.640Geçerli Oy : 28.117Katılım Oranı : % 86,22
Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,0420.255 AK PARTİ : % 60,4616.999 MHP : % 11,583.256MİLLET İTTİFAKI : % 25,417.144 CHP : % 13,43.769 İYİ PARTİ : % 10,983.088 SAADET PARTİSİ : % 1,02287DİĞER : % 1,61454HDP : % 0,59166VATAN PARTİSİ : % 0,1851HÜDA PAR : % 0,1747YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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