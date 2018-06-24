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- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI - GİRESUN

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 18:54 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI: GİRESUN

Toplam Sandık : 1.304Toplam Seçmen : 334.305Açılan Sandık : 215Açılan Sandık Oranı : % 16,49Kullanılan Oy : 28.640Geçerli Oy : 28.117Katılım Oranı : % 86,22
Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,0420.255 AK PARTİ : % 60,4616.999 MHP : % 11,583.256MİLLET İTTİFAKI : % 25,417.144 CHP : % 13,43.769 İYİ PARTİ : % 10,983.088 SAADET PARTİSİ : % 1,02287DİĞER : % 1,61454HDP : % 0,59166VATAN PARTİSİ : % 0,1851HÜDA PAR : % 0,1747YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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seçim 2018

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