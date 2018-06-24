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- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI - TOKAT

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 22:00 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI: TOKAT

Toplam Sandık : 1.664Toplam Seçmen : 423.449Açılan Sandık : 1.619Açılan Sandık Oranı : % 97,3Kullanılan Oy : 371.159Geçerli Oy : 364.767Katılım Oranı : % 90
Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 66,44242.365 AK PARTİ : % 49,83181.772 MHP : % 16,6160.593MİLLET İTTİFAKI : % 31,23113.904 CHP : % 20,4774.682 İYİ PARTİ : % 9,4734.553 SAADET PARTİSİ : % 1,284.669HDP : % 1,515.526DİĞER : % 0,541.975VATAN PARTİSİ : % 0,14509HÜDA PAR : % 0,13488

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seçim 2018

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