- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI - TRABZON

Toplam Sandık : 2.086Toplam Seçmen : 583.183Açılan Sandık : 1.929Açılan Sandık Oranı : % 92,47Kullanılan Oy : 461.217Geçerli Oy : 452.062Katılım Oranı : % 87,1
Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,31317.833 AK PARTİ : % 56,73256.467 MHP : % 13,5761.366MİLLET İTTİFAKI : % 28,11127.070 CHP : % 14,6466.175 İYİ PARTİ : % 10,9449.446 SAADET PARTİSİ : % 2,5311.449HDP : % 0,743.367DİĞER : % 0,532.396VATAN PARTİSİ : % 0,16725HÜDA PAR : % 0,1470
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