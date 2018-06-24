- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI - YALOVA

Toplam Sandık : 515Toplam Seçmen : 178.178Açılan Sandık : 515Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 154.815Geçerli Oy : 152.561Katılım Oranı : % 86,89
Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 51,6678.816 AK PARTİ : % 43,966.977 MHP : % 7,7611.839MİLLET İTTİFAKI : % 40,1561.254 CHP : % 28,9144.101 İYİ PARTİ : % 9,915.101 SAADET PARTİSİ : % 1,352.052HDP : % 7,6311.638DİĞER : % 0,31469HÜDA PAR : % 0,13202VATAN PARTİSİ : % 0,12182
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