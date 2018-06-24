- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İL SONUÇLARI - ZONGULDAK

Toplam Sandık : 1.508Toplam Seçmen : 446.863Açılan Sandık : 1.430Açılan Sandık Oranı : % 94,83Kullanılan Oy : 370.897Geçerli Oy : 359.163Katılım Oranı : % 87,8
Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 56,34202.357 AK PARTİ : % 45,51163.466 MHP : % 10,8338.891MİLLET İTTİFAKI : % 40,46145.302 CHP : % 30,82110.694 İYİ PARTİ : % 7,8428.146 SAADET PARTİSİ : % 1,86.462HDP : % 1,415.049DİĞER : % 1,023.653VATAN PARTİSİ : % 0,351.245HÜDA PAR : % 0,19688
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