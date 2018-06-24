- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - AFYONKARAHİSAR

MERKEZ
Toplam Sandık : 584Toplam Seçmen : 195.131Açılan Sandık : 575Açılan Sandık Oranı : % 98,46Kullanılan Oy : 176.464Geçerli Oy : 173.718Katılım Oranı : % 91,94
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 71,46124.131 AK PARTİ : % 57,3699.645 MHP : % 14,124.486MİLLET İTTİFAKI : % 27,1747.207 İYİ PARTİ : % 14,3224.877 CHP : % 11,5520.057 SAADET PARTİSİ : % 1,312.273HDP : % 0,941.631DİĞER : % 0,18316VATAN PARTİSİ : % 0,14235HÜDA PAR : % 0,11198BAŞMAKÇI
Toplam Sandık : 31Toplam Seçmen : 7.818Açılan Sandık : 31Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 7.126Geçerli Oy : 6.797Katılım Oranı : % 91,15
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,194.023 AK PARTİ : % 45,963.124 MHP : % 13,23899MİLLET İTTİFAKI : % 39,372.676 CHP : % 25,311.720 İYİ PARTİ : % 13,24900 SAADET PARTİSİ : % 0,8256VATAN PARTİSİ : % 0,5739HDP : % 0,4732HÜDA PAR : % 0,427BAYAT
Toplam Sandık : 24Toplam Seçmen : 5.695Açılan Sandık : 24Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.110Geçerli Oy : 4.853Katılım Oranı : % 89,73
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 68,743.336 AK PARTİ : % 55,592.698 MHP : % 13,15638MİLLET İTTİFAKI : % 29,731.443 CHP : % 14,75716 İYİ PARTİ : % 14,38698 SAADET PARTİSİ : % 0,629VATAN PARTİSİ : % 0,5828HDP : % 0,5828HÜDA PAR : % 0,3718BOLVADİN
Toplam Sandık : 122Toplam Seçmen : 31.137Açılan Sandık : 122Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 27.724Geçerli Oy : 26.995Katılım Oranı : % 89,04
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,4720.912 AK PARTİ : % 54,7814.788 MHP : % 22,696.124MİLLET İTTİFAKI : % 21,585.826 İYİ PARTİ : % 11,072.988 CHP : % 9,132.465 SAADET PARTİSİ : % 1,38373HDP : % 0,57154HÜDA PAR : % 0,2156VATAN PARTİSİ : % 0,1747ÇAY
Toplam Sandık : 81Toplam Seçmen : 23.590Açılan Sandık : 81Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 20.778Geçerli Oy : 20.211Katılım Oranı : % 88,08
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 62,7912.691 AK PARTİ : % 49,8710.079 MHP : % 12,922.612MİLLET İTTİFAKI : % 35,877.249 CHP : % 19,133.867 İYİ PARTİ : % 15,823.198 SAADET PARTİSİ : % 0,91184HDP : % 0,73147HÜDA PAR : % 0,2448VATAN PARTİSİ : % 0,2448DİĞER : % 0,1428ÇOBANLAR
Toplam Sandık : 34Toplam Seçmen : 9.011Açılan Sandık : 34Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 8.358Geçerli Oy : 8.110Katılım Oranı : % 92,75
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 74,816.067 AK PARTİ : % 53,424.332 MHP : % 21,391.735MİLLET İTTİFAKI : % 24,391.978 İYİ PARTİ : % 14,241.155 CHP : % 9,45766 SAADET PARTİSİ : % 0,757HÜDA PAR : % 0,3125HDP : % 0,3125VATAN PARTİSİ : % 0,1815DAZKIRI
Toplam Sandık : 34Toplam Seçmen : 8.481Açılan Sandık : 34Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 7.787Geçerli Oy : 7.605Katılım Oranı : % 91,82
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 634.791 AK PARTİ : % 48,843.714 MHP : % 14,161.077MİLLET İTTİFAKI : % 35,952.734 CHP : % 20,671.572 İYİ PARTİ : % 14,331.090 SAADET PARTİSİ : % 0,9572HDP : % 0,5441HÜDA PAR : % 0,3224VATAN PARTİSİ : % 0,215DİNAR
Toplam Sandık : 151Toplam Seçmen : 34.977Açılan Sandık : 151Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 30.977Geçerli Oy : 29.932Katılım Oranı : % 88,56
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 57,2317.130 AK PARTİ : % 43,4513.004 MHP : % 13,784.126MİLLET İTTİFAKI : % 41,2412.343 CHP : % 25,267.560 İYİ PARTİ : % 14,994.488 SAADET PARTİSİ : % 0,99295HDP : % 0,85254VATAN PARTİSİ : % 0,36107HÜDA PAR : % 0,3398EMİRDAĞ
Toplam Sandık : 132Toplam Seçmen : 27.862Açılan Sandık : 132Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 22.693Geçerli Oy : 21.957Katılım Oranı : % 81,45
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,4614.154 AK PARTİ : % 52,6911.570 MHP : % 11,772.584MİLLET İTTİFAKI : % 33,867.434 CHP : % 20,394.476 İYİ PARTİ : % 12,542.754 SAADET PARTİSİ : % 0,93204HDP : % 0,86189HÜDA PAR : % 0,48106VATAN PARTİSİ : % 0,3474EVCİLER
Toplam Sandık : 22Toplam Seçmen : 5.617Açılan Sandık : 22Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.094Geçerli Oy : 4.979Katılım Oranı : % 90,69
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 58,772.926 AK PARTİ : % 47,482.364 MHP : % 11,29562MİLLET İTTİFAKI : % 40,552.019 CHP : % 26,311.310 İYİ PARTİ : % 13,66680 SAADET PARTİSİ : % 0,5829HDP : % 0,315HÜDA PAR : % 0,2211VATAN PARTİSİ : % 0,168HOCALAR
Toplam Sandık : 30Toplam Seçmen : 7.357Açılan Sandık : 30Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 6.528Geçerli Oy : 6.206Katılım Oranı : % 88,73
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,944.837 AK PARTİ : % 61,493.816 MHP : % 16,451.021MİLLET İTTİFAKI : % 20,561.276 İYİ PARTİ : % 10,59657 CHP : % 9,1565 SAADET PARTİSİ : % 0,8754HDP : % 0,5635VATAN PARTİSİ : % 0,5232HÜDA PAR : % 0,4226İHSANİYE
Toplam Sandık : 79Toplam Seçmen : 19.876Açılan Sandık : 79Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 18.590Geçerli Oy : 18.150Katılım Oranı : % 93,53
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 79,6114.449 AK PARTİ : % 6311.434 MHP : % 16,613.015MİLLET İTTİFAKI : % 19,633.562 CHP : % 10,21.851 İYİ PARTİ : % 8,571.555 SAADET PARTİSİ : % 0,86156HDP : % 0,3461VATAN PARTİSİ : % 0,2953HÜDA PAR : % 0,1425İSCEHİSAR
Toplam Sandık : 56Toplam Seçmen : 16.583Açılan Sandık : 56Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 15.639Geçerli Oy : 15.311Katılım Oranı : % 94,31
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,6211.885 AK PARTİ : % 65,9210.093 MHP : % 11,71.792MİLLET İTTİFAKI : % 21,543.298 İYİ PARTİ : % 16,042.456 CHP : % 4,47684 SAADET PARTİSİ : % 1,03158HDP : % 0,4873HÜDA PAR : % 0,1828VATAN PARTİSİ : % 0,1827KIZILÖREN
Toplam Sandık : 9Toplam Seçmen : 2.001Açılan Sandık : 9Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 1.775Geçerli Oy : 1.706Katılım Oranı : % 88,71
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,651.103 AK PARTİ : % 48,48827 MHP : % 16,18276MİLLET İTTİFAKI : % 34580 CHP : % 16,71285 İYİ PARTİ : % 16,71285 SAADET PARTİSİ : % 0,5910VATAN PARTİSİ : % 0,539HÜDA PAR : % 0,417HDP : % 0,417SANDIKLI
Toplam Sandık : 150Toplam Seçmen : 41.255Açılan Sandık : 150Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 36.672Geçerli Oy : 35.487Katılım Oranı : % 88,89
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,6525.072 AK PARTİ : % 56,9820.220 MHP : % 13,674.852MİLLET İTTİFAKI : % 28,119.975 İYİ PARTİ : % 14,675.206 CHP : % 11,994.256 SAADET PARTİSİ : % 1,45513HDP : % 0,63224VATAN PARTİSİ : % 0,35124HÜDA PAR : % 0,2692SİNANPAŞA
Toplam Sandık : 118Toplam Seçmen : 30.039Açılan Sandık : 118Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 27.285Geçerli Oy : 26.423Katılım Oranı : % 90,83
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 75,6719.994 AK PARTİ : % 61,8916.352 MHP : % 13,783.642MİLLET İTTİFAKI : % 23,556.223 CHP : % 11,983.166 İYİ PARTİ : % 10,922.885 SAADET PARTİSİ : % 0,65172VATAN PARTİSİ : % 0,380HDP : % 0,2464HÜDA PAR : % 0,2362SULTANDAĞI
Toplam Sandık : 48Toplam Seçmen : 12.699Açılan Sandık : 48Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 11.391Geçerli Oy : 10.947Katılım Oranı : % 89,7
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 60,776.653 CHP : % 40,594.443 İYİ PARTİ : % 19,232.105 SAADET PARTİSİ : % 0,96105CUMHUR İTTİFAKI : % 35,593.896 AK PARTİ : % 27,372.996 MHP : % 8,22900HDP : % 2,07227DİĞER : % 0,99108HÜDA PAR : % 0,3235VATAN PARTİSİ : % 0,2628ŞUHUT
Toplam Sandık : 102Toplam Seçmen : 27.722Açılan Sandık : 102Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 25.762Geçerli Oy : 24.995Katılım Oranı : % 92,93
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 71,9717.990 AK PARTİ : % 62,3915.595 MHP : % 9,582.395MİLLET İTTİFAKI : % 27,216.801 CHP : % 16,44.098 İYİ PARTİ : % 9,732.432 SAADET PARTİSİ : % 1,08271HDP : % 0,3896VATAN PARTİSİ : % 0,2358HÜDA PAR : % 0,250
Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!
Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Tarihi gün! Artık serbest...
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum