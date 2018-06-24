- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - AMASYA

MERKEZ
Toplam Sandık : 345Toplam Seçmen : 101.641Açılan Sandık : 342Açılan Sandık Oranı : % 99,13Kullanılan Oy : 92.536Geçerli Oy : 91.163Katılım Oranı : % 91,25
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 58,8753.672 AK PARTİ : % 45,5841.555 MHP : % 13,2912.117MİLLET İTTİFAKI : % 38,7335.308 CHP : % 22,9620.933 İYİ PARTİ : % 14,6613.369 SAADET PARTİSİ : % 1,11.006HDP : % 1,611.467DİĞER : % 0,56508VATAN PARTİSİ : % 0,12112HÜDA PAR : % 0,1196GÖYNÜCEK
Toplam Sandık : 50Toplam Seçmen : 8.202Açılan Sandık : 50Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 7.465Geçerli Oy : 7.235Katılım Oranı : % 91,01
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 66,454.808 AK PARTİ : % 53,773.890 MHP : % 12,69918MİLLET İTTİFAKI : % 30,622.215 CHP : % 20,611.491 İYİ PARTİ : % 9,29672 SAADET PARTİSİ : % 0,7252HDP : % 2,23161VATAN PARTİSİ : % 0,3928HÜDA PAR : % 0,3223GÜMÜŞHACIKÖY
Toplam Sandık : 85Toplam Seçmen : 18.699Açılan Sandık : 85Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 17.486Geçerli Oy : 17.178Katılım Oranı : % 93,51
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 52,969.098 CHP : % 45,377.793 İYİ PARTİ : % 6,361.092 SAADET PARTİSİ : % 1,24213CUMHUR İTTİFAKI : % 42,967.380 AK PARTİ : % 36,176.213 MHP : % 6,791.167HDP : % 3,56611DİĞER : % 0,2441HÜDA PAR : % 0,1729VATAN PARTİSİ : % 0,1119HAMAMÖZÜ
Toplam Sandık : 22Toplam Seçmen : 3.077Açılan Sandık : 22Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.893Geçerli Oy : 2.804Katılım Oranı : % 94,02
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 67,081.881 AK PARTİ : % 50,861.426 MHP : % 16,23455MİLLET İTTİFAKI : % 31,17874 CHP : % 22,72637 İYİ PARTİ : % 7,63214 SAADET PARTİSİ : % 0,8223HDP : % 128VATAN PARTİSİ : % 0,4613HÜDA PAR : % 0,298MERZİFON
Toplam Sandık : 205Toplam Seçmen : 54.817Açılan Sandık : 204Açılan Sandık Oranı : % 99,51Kullanılan Oy : 49.846Geçerli Oy : 49.066Katılım Oranı : % 90,93
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,125.565 AK PARTİ : % 39,9519.600 MHP : % 12,165.965MİLLET İTTİFAKI : % 45,3822.267 CHP : % 32,1115.756 İYİ PARTİ : % 12,025.900 SAADET PARTİSİ : % 1,25611HDP : % 2,241.097VATAN PARTİSİ : % 0,1677HÜDA PAR : % 0,1260SULUOVA
Toplam Sandık : 129Toplam Seçmen : 35.156Açılan Sandık : 129Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 32.277Geçerli Oy : 31.435Katılım Oranı : % 91,81
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 74,4923.415 AK PARTİ : % 59,8518.813 MHP : % 14,644.602MİLLET İTTİFAKI : % 24,037.555 CHP : % 11,853.725 İYİ PARTİ : % 10,913.429 SAADET PARTİSİ : % 1,28401HDP : % 1,12352VATAN PARTİSİ : % 0,2166HÜDA PAR : % 0,1547TAŞOVA
Toplam Sandık : 107Toplam Seçmen : 24.894Açılan Sandık : 107Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 22.401Geçerli Oy : 21.642Katılım Oranı : % 89,99
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 66,6114.416 AK PARTİ : % 55,5512.023 MHP : % 11,062.393MİLLET İTTİFAKI : % 31,86.883 CHP : % 19,474.213 İYİ PARTİ : % 11,492.487 SAADET PARTİSİ : % 0,85183HDP : % 0,86187VATAN PARTİSİ : % 0,3882HÜDA PAR : % 0,3474
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