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- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - ANKARA 2. BÖLGE

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 23:39 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - : ANKARA 2. BÖLGE

AKYURT

Toplam Sandık : 77Toplam Seçmen : 22.893Açılan Sandık : 77Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 20.913Geçerli Oy : 20.576Katılım Oranı : % 91,35
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 8216.872 AK PARTİ : % 62,7812.918 MHP : % 19,223.954MİLLET İTTİFAKI : % 15,773.244 İYİ PARTİ : % 7,291.501 CHP : % 7,281.498 SAADET PARTİSİ : % 1,19245HDP : % 1,91392HÜDA PAR : % 0,1838VATAN PARTİSİ : % 0,1530ALTINDAĞ

Toplam Sandık : 710Toplam Seçmen : 257.689Açılan Sandık : 710Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 227.754Geçerli Oy : 224.154Katılım Oranı : % 88,38
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 67,94152.294 AK PARTİ : % 55,03123.349 MHP : % 12,9128.945MİLLET İTTİFAKI : % 27,5661.767 CHP : % 17,6239.485 İYİ PARTİ : % 8,3818.786 SAADET PARTİSİ : % 1,563.496HDP : % 3,978.895DİĞER : % 0,32718VATAN PARTİSİ : % 0,13284HÜDA PAR : % 0,09196ÇAMLIDERE

Toplam Sandık : 50Toplam Seçmen : 6.561Açılan Sandık : 50Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.923Geçerli Oy : 5.827Katılım Oranı : % 90,28
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 86,055.014 AK PARTİ : % 64,533.760 MHP : % 21,521.254MİLLET İTTİFAKI : % 13,45784 CHP : % 7,12415 İYİ PARTİ : % 5,47319 SAADET PARTİSİ : % 0,8650HDP : % 0,1911HÜDA PAR : % 0,159VATAN PARTİSİ : % 0,159ÇUBUK

Toplam Sandık : 234Toplam Seçmen : 63.167Açılan Sandık : 234Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 57.620Geçerli Oy : 56.613Katılım Oranı : % 91,22
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 79,6445.085 AK PARTİ : % 61,1334.610 MHP : % 18,510.475MİLLET İTTİFAKI : % 18,310.359 CHP : % 9,615.440 İYİ PARTİ : % 7,244.096 SAADET PARTİSİ : % 1,45823HDP : % 1,74987VATAN PARTİSİ : % 0,1481HÜDA PAR : % 0,1477DİĞER : % 0,0424GÜDÜL

Toplam Sandık : 38Toplam Seçmen : 7.033Açılan Sandık : 38Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 6.311Geçerli Oy : 6.165Katılım Oranı : % 89,73
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,524.471 AK PARTİ : % 56,973.512 MHP : % 15,56959MİLLET İTTİFAKI : % 26,021.604 CHP : % 12,44767 İYİ PARTİ : % 12,31759 SAADET PARTİSİ : % 1,2778VATAN PARTİSİ : % 0,8150HDP : % 0,3723HÜDA PAR : % 0,2817KAHRAMANKAZAN

Toplam Sandık : 127Toplam Seçmen : 36.108Açılan Sandık : 127Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 32.766Geçerli Oy : 32.271Katılım Oranı : % 90,74
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 74,2923.975 AK PARTİ : % 54,9317.725 MHP : % 19,376.250MİLLET İTTİFAKI : % 22,827.365 İYİ PARTİ : % 11,923.846 CHP : % 9,513.068 SAADET PARTİSİ : % 1,4451HDP : % 2,53818VATAN PARTİSİ : % 0,2167HÜDA PAR : % 0,1446KALECİK

Toplam Sandık : 67Toplam Seçmen : 10.082Açılan Sandık : 67Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 9.152Geçerli Oy : 8.874Katılım Oranı : % 90,78
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,336.241 AK PARTİ : % 54,834.866 MHP : % 15,491.375MİLLET İTTİFAKI : % 28,032.487 CHP : % 16,111.430 İYİ PARTİ : % 10,94971 SAADET PARTİSİ : % 0,9786HDP : % 1,0391VATAN PARTİSİ : % 0,4338HÜDA PAR : % 0,1917KEÇİÖREN

Toplam Sandık : 1.796Toplam Seçmen : 663.345Açılan Sandık : 1.792Açılan Sandık Oranı : % 99,78Kullanılan Oy : 587.922Geçerli Oy : 579.822Katılım Oranı : % 88,8
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 60,79352.501 AK PARTİ : % 46,04266.936 MHP : % 14,7685.565MİLLET İTTİFAKI : % 34,35199.186 CHP : % 20,75120.337 İYİ PARTİ : % 11,9869.446 SAADET PARTİSİ : % 1,629.403HDP : % 4,526.101VATAN PARTİSİ : % 0,181.040HÜDA PAR : % 0,11609DİĞER : % 0,07385KIZILCAHAMAM

Toplam Sandık : 143Toplam Seçmen : 20.675Açılan Sandık : 143Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 18.668Geçerli Oy : 18.236Katılım Oranı : % 90,29
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 75,3313.737 AK PARTİ : % 56,7610.350 MHP : % 18,573.387MİLLET İTTİFAKI : % 23,434.273 İYİ PARTİ : % 12,072.201 CHP : % 9,381.711 SAADET PARTİSİ : % 1,98361HDP : % 0,69126HÜDA PAR : % 0,355VATAN PARTİSİ : % 0,2545PURSAKLAR

Toplam Sandık : 272Toplam Seçmen : 97.665Açılan Sandık : 272Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 88.760Geçerli Oy : 87.465Katılım Oranı : % 90,88
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 79,5469.574 AK PARTİ : % 62,7554.888 MHP : % 16,7914.686MİLLET İTTİFAKI : % 18,4616.143 İYİ PARTİ : % 8,917.793 CHP : % 7,816.830 SAADET PARTİSİ : % 1,741.520HDP : % 1,781.559VATAN PARTİSİ : % 0,13116HÜDA PAR : % 0,0873

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seçim 2018

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