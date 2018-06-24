- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - ARDAHAN

MERKEZ
Toplam Sandık : 110Toplam Seçmen : 27.384Açılan Sandık : 101Açılan Sandık Oranı : % 91,82Kullanılan Oy : 20.720Geçerli Oy : 20.407Katılım Oranı : % 82,25
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 387.754 AK PARTİ : % 30,936.312 MHP : % 7,071.442MİLLET İTTİFAKI : % 30,476.217 CHP : % 22,024.493 İYİ PARTİ : % 7,871.607 SAADET PARTİSİ : % 0,57117HDP : % 29,295.977DİĞER : % 1,69344VATAN PARTİSİ : % 0,3979HÜDA PAR : % 0,1836ÇILDIR
Toplam Sandık : 43Toplam Seçmen : 6.985Açılan Sandık : 43Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.569Geçerli Oy : 5.543Katılım Oranı : % 79,73
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,822.983 AK PARTİ : % 42,312.345 MHP : % 11,51638MİLLET İTTİFAKI : % 37,652.087 CHP : % 31,431.742 İYİ PARTİ : % 5,72317 SAADET PARTİSİ : % 0,5128DİĞER : % 5,34296HDP : % 2,81156VATAN PARTİSİ : % 0,211HÜDA PAR : % 0,1810DAMAL
Toplam Sandık : 19Toplam Seçmen : 4.718Açılan Sandık : 7Açılan Sandık Oranı : % 36,84Kullanılan Oy : 1.656Geçerli Oy : 1.638Katılım Oranı : % 90,64
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 61,111.001 CHP : % 56,11919 İYİ PARTİ : % 3,1752 SAADET PARTİSİ : % 1,8330CUMHUR İTTİFAKI : % 18,38301 AK PARTİ : % 15,32251 MHP : % 3,0550HDP : % 17,03279DİĞER : % 3,3655VATAN PARTİSİ : % 0,122GÖLE
Toplam Sandık : 74Toplam Seçmen : 17.953Açılan Sandık : 69Açılan Sandık Oranı : % 93,24Kullanılan Oy : 13.339Geçerli Oy : 13.071Katılım Oranı : % 80,84
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,746.893 AK PARTİ : % 48,696.364 MHP : % 4,05529HDP : % 28,83.764MİLLET İTTİFAKI : % 16,932.213 CHP : % 13,611.779 SAADET PARTİSİ : % 1,68219 İYİ PARTİ : % 1,64215DİĞER : % 1,25163HÜDA PAR : % 0,1823VATAN PARTİSİ : % 0,1115HANAK
Toplam Sandık : 37Toplam Seçmen : 6.981Açılan Sandık : 29Açılan Sandık Oranı : % 78,38Kullanılan Oy : 4.472Geçerli Oy : 4.396Katılım Oranı : % 87,24
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 45,542.002 CHP : % 40,91.798 İYİ PARTİ : % 4,05178 SAADET PARTİSİ : % 0,5926CUMHUR İTTİFAKI : % 41,241.813 AK PARTİ : % 33,281.463 MHP : % 7,96350HDP : % 8,74384DİĞER : % 4,3189HÜDA PAR : % 0,146VATAN PARTİSİ : % 0,052POSOF
Toplam Sandık : 53Toplam Seçmen : 5.384Açılan Sandık : 50Açılan Sandık Oranı : % 94,34Kullanılan Oy : 4.333Geçerli Oy : 4.243Katılım Oranı : % 83,34
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,692.957 AK PARTİ : % 61,142.594 MHP : % 8,56363MİLLET İTTİFAKI : % 26,091.107 CHP : % 20,6874 İYİ PARTİ : % 4,55193 SAADET PARTİSİ : % 0,9440HDP : % 3,28139DİĞER : % 0,6427VATAN PARTİSİ : % 0,167HÜDA PAR : % 0,146YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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