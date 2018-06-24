- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - AYDIN

BOZDOĞAN
Toplam Sandık : 100Toplam Seçmen : 25.836Açılan Sandık : 74Açılan Sandık Oranı : % 74Kullanılan Oy : 16.592Geçerli Oy : 16.131Katılım Oranı : % 89,57
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 51,668.333 CHP : % 30,674.948 İYİ PARTİ : % 19,943.217 SAADET PARTİSİ : % 1,04168CUMHUR İTTİFAKI : % 45,057.267 AK PARTİ : % 37,936.118 MHP : % 7,121.149HDP : % 1,46235DİĞER : % 0,9145HÜDA PAR : % 0,4878VATAN PARTİSİ : % 0,4573BUHARKENT
Toplam Sandık : 32Toplam Seçmen : 9.523Açılan Sandık : 26Açılan Sandık Oranı : % 81,25Kullanılan Oy : 7.063Geçerli Oy : 6.811Katılım Oranı : % 92,27
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 51,263.491 CHP : % 30,892.104 İYİ PARTİ : % 19,251.311 SAADET PARTİSİ : % 1,1276CUMHUR İTTİFAKI : % 43,662.974 AK PARTİ : % 36,092.458 MHP : % 7,58516HDP : % 3,49238DİĞER : % 0,5437HÜDA PAR : % 0,5336VATAN PARTİSİ : % 0,5135ÇİNE
Toplam Sandık : 156Toplam Seçmen : 40.019Açılan Sandık : 93Açılan Sandık Oranı : % 59,62Kullanılan Oy : 19.750Geçerli Oy : 18.992Katılım Oranı : % 90,71
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 50,879.662 CHP : % 35,446.731 İYİ PARTİ : % 14,672.786 SAADET PARTİSİ : % 0,76145CUMHUR İTTİFAKI : % 46,468.823 AK PARTİ : % 39,977.592 MHP : % 6,481.231HDP : % 1,66316VATAN PARTİSİ : % 0,595HÜDA PAR : % 0,4994DİĞER : % 0,012DİDİM
Toplam Sandık : 184Toplam Seçmen : 65.215Açılan Sandık : 65Açılan Sandık Oranı : % 35,33Kullanılan Oy : 19.877Geçerli Oy : 19.632Katılım Oranı : % 86,96
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 49,639.743 CHP : % 38,767.609 İYİ PARTİ : % 10,372.035 SAADET PARTİSİ : % 0,599CUMHUR İTTİFAKI : % 30,195.927 AK PARTİ : % 24,194.748 MHP : % 6,011.179HDP : % 19,093.747DİĞER : % 0,76149VATAN PARTİSİ : % 0,239HÜDA PAR : % 0,1427EFELER
Toplam Sandık : 606Toplam Seçmen : 209.128Açılan Sandık : 144Açılan Sandık Oranı : % 23,76Kullanılan Oy : 39.936Geçerli Oy : 39.257Katılım Oranı : % 88,35
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 45,7517.959 CHP : % 29,6911.655 İYİ PARTİ : % 15,446.061 SAADET PARTİSİ : % 0,62243CUMHUR İTTİFAKI : % 42,4616.668 AK PARTİ : % 33,9813.339 MHP : % 8,483.329HDP : % 9,633.782DİĞER : % 1,81710HÜDA PAR : % 0,1869VATAN PARTİSİ : % 0,1869GERMENCİK
Toplam Sandık : 107Toplam Seçmen : 31.990Açılan Sandık : 53Açılan Sandık Oranı : % 49,53Kullanılan Oy : 13.534Geçerli Oy : 13.232Katılım Oranı : % 91
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 50,246.648 CHP : % 35,384.681 İYİ PARTİ : % 14,31.892 SAADET PARTİSİ : % 0,5775CUMHUR İTTİFAKI : % 39,845.271 AK PARTİ : % 29,193.862 MHP : % 10,651.409HDP : % 9,261.225VATAN PARTİSİ : % 0,2939HÜDA PAR : % 0,226DİĞER : % 0,1723İNCİRLİOVA
Toplam Sandık : 109Toplam Seçmen : 36.199Açılan Sandık : 54Açılan Sandık Oranı : % 49,54Kullanılan Oy : 14.681Geçerli Oy : 14.433Katılım Oranı : % 85,89
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 47,266.821 CHP : % 34,534.983 İYİ PARTİ : % 11,881.714 SAADET PARTİSİ : % 0,86124CUMHUR İTTİFAKI : % 44,346.399 AK PARTİ : % 34,655.001 MHP : % 9,691.398HDP : % 7,481.080DİĞER : % 0,687VATAN PARTİSİ : % 0,2232HÜDA PAR : % 0,114KARACASU
Toplam Sandık : 62Toplam Seçmen : 14.665Açılan Sandık : 39Açılan Sandık Oranı : % 62,9Kullanılan Oy : 7.208Geçerli Oy : 6.952Katılım Oranı : % 87,57
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 52,33.636 CHP : % 36,522.539 İYİ PARTİ : % 14,15984 SAADET PARTİSİ : % 1,63113CUMHUR İTTİFAKI : % 44,653.104 AK PARTİ : % 36,452.534 MHP : % 8,2570HDP : % 0,9163DİĞER : % 0,8861VATAN PARTİSİ : % 0,6948HÜDA PAR : % 0,5840KARPUZLU
Toplam Sandık : 36Toplam Seçmen : 9.111Açılan Sandık : 31Açılan Sandık Oranı : % 86,11Kullanılan Oy : 6.926Geçerli Oy : 6.754Katılım Oranı : % 88,14
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,824.040 AK PARTİ : % 48,863.300 MHP : % 10,96740MİLLET İTTİFAKI : % 38,332.589 CHP : % 24,981.687 İYİ PARTİ : % 12,67856 SAADET PARTİSİ : % 0,6846HDP : % 0,7450HÜDA PAR : % 0,4732VATAN PARTİSİ : % 0,3322DİĞER : % 0,3121KOÇARLI
Toplam Sandık : 77Toplam Seçmen : 18.070Açılan Sandık : 59Açılan Sandık Oranı : % 76,62Kullanılan Oy : 11.684Geçerli Oy : 11.621Katılım Oranı : % 88,97
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 54,676.353 AK PARTİ : % 47,045.466 MHP : % 7,63887MİLLET İTTİFAKI : % 40,544.711 CHP : % 29,433.420 İYİ PARTİ : % 10,641.236 SAADET PARTİSİ : % 0,4755HDP : % 3,02351DİĞER : % 1,45169HÜDA PAR : % 0,1720VATAN PARTİSİ : % 0,1517KÖŞK
Toplam Sandık : 68Toplam Seçmen : 20.186Açılan Sandık : 33Açılan Sandık Oranı : % 48,53Kullanılan Oy : 8.751Geçerli Oy : 8.541Katılım Oranı : % 90,31
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,695.440 AK PARTİ : % 51,974.439 MHP : % 11,721.001MİLLET İTTİFAKI : % 27,212.324 CHP : % 14,811.265 İYİ PARTİ : % 11,64994 SAADET PARTİSİ : % 0,7665HDP : % 8,18699DİĞER : % 0,5345VATAN PARTİSİ : % 0,2219HÜDA PAR : % 0,1614KUŞADASI
Toplam Sandık : 240Toplam Seçmen : 85.651Açılan Sandık : 80Açılan Sandık Oranı : % 33,33Kullanılan Oy : 24.341Geçerli Oy : 24.077Katılım Oranı : % 86,89
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 60,7714.631 CHP : % 46,5711.212 İYİ PARTİ : % 13,763.314 SAADET PARTİSİ : % 0,44105CUMHUR İTTİFAKI : % 28,376.830 AK PARTİ : % 21,845.258 MHP : % 6,531.572HDP : % 8,942.152DİĞER : % 1,42342VATAN PARTİSİ : % 0,3995HÜDA PAR : % 0,1127KUYUCAK
Toplam Sandık : 71Toplam Seçmen : 21.467Açılan Sandık : 58Açılan Sandık Oranı : % 81,69Kullanılan Oy : 15.528Geçerli Oy : 15.065Katılım Oranı : % 89,98
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 50,087.545 CHP : % 34,265.162 İYİ PARTİ : % 15,032.265 SAADET PARTİSİ : % 0,78118CUMHUR İTTİFAKI : % 47,227.114 AK PARTİ : % 41,236.211 MHP : % 5,99903HDP : % 1,03155DİĞER : % 0,72109VATAN PARTİSİ : % 0,5887HÜDA PAR : % 0,3755NAZİLLİ
Toplam Sandık : 346Toplam Seçmen : 114.227Açılan Sandık : 148Açılan Sandık Oranı : % 42,77Kullanılan Oy : 42.427Geçerli Oy : 41.374Katılım Oranı : % 88,9
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 48,0419.875 CHP : % 29,8912.365 İYİ PARTİ : % 17,217.120 SAADET PARTİSİ : % 0,94390CUMHUR İTTİFAKI : % 43,7118.086 AK PARTİ : % 35,0614.504 MHP : % 8,663.582HDP : % 7,483.095VATAN PARTİSİ : % 0,34140HÜDA PAR : % 0,2498DİĞER : % 0,1980SÖKE
Toplam Sandık : 275Toplam Seçmen : 89.117Açılan Sandık : 92Açılan Sandık Oranı : % 33,45Kullanılan Oy : 25.029Geçerli Oy : 24.644Katılım Oranı : % 88,11
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 51,8312.774 CHP : % 36,89.069 İYİ PARTİ : % 14,383.545 SAADET PARTİSİ : % 0,65160CUMHUR İTTİFAKI : % 34,388.472 AK PARTİ : % 26,976.646 MHP : % 7,411.826HDP : % 13,113.232VATAN PARTİSİ : % 0,3791HÜDA PAR : % 0,249DİĞER : % 0,1126SULTANHİSAR
Toplam Sandık : 53Toplam Seçmen : 15.486Açılan Sandık : 38Açılan Sandık Oranı : % 71,7Kullanılan Oy : 9.687Geçerli Oy : 9.490Katılım Oranı : % 90,27
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 49,574.704 CHP : % 32,133.049 İYİ PARTİ : % 16,841.598 SAADET PARTİSİ : % 0,657CUMHUR İTTİFAKI : % 41,413.930 AK PARTİ : % 33,13.141 MHP : % 8,31789HDP : % 7,92752DİĞER : % 0,6865VATAN PARTİSİ : % 0,2120HÜDA PAR : % 0,219YENİPAZAR
Toplam Sandık : 40Toplam Seçmen : 10.084Açılan Sandık : 26Açılan Sandık Oranı : % 65Kullanılan Oy : 5.440Geçerli Oy : 5.266Katılım Oranı : % 92,16
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 49,512.607 CHP : % 31,031.634 İYİ PARTİ : % 17,87941 SAADET PARTİSİ : % 0,6132CUMHUR İTTİFAKI : % 48,712.565 AK PARTİ : % 42,42.233 MHP : % 6,3332HDP : % 1,0857VATAN PARTİSİ : % 0,3619HÜDA PAR : % 0,2714DİĞER : % 0,084YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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