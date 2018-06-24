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- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - BARTIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:23 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - : BARTIN

MERKEZ

Toplam Sandık : 372Toplam Seçmen : 112.331Açılan Sandık : 265Açılan Sandık Oranı : % 71,24Kullanılan Oy : 67.779Geçerli Oy : 65.444Katılım Oranı : % 86,56
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,5642.904 AK PARTİ : % 47,7531.248 MHP : % 17,8111.656MİLLET İTTİFAKI : % 31,7820.800 CHP : % 23,915.643 İYİ PARTİ : % 5,643.689 SAADET PARTİSİ : % 2,241.468HDP : % 1,1718DİĞER : % 0,95623VATAN PARTİSİ : % 0,41270HÜDA PAR : % 0,2129AMASRA

Toplam Sandık : 50Toplam Seçmen : 11.459Açılan Sandık : 39Açılan Sandık Oranı : % 78Kullanılan Oy : 7.546Geçerli Oy : 7.166Katılım Oranı : % 88,52
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,073.803 AK PARTİ : % 38,782.779 MHP : % 14,291.024MİLLET İTTİFAKI : % 43,83.139 CHP : % 35,652.555 İYİ PARTİ : % 6,59472 SAADET PARTİSİ : % 1,56112HDP : % 1,66119VATAN PARTİSİ : % 0,8158DİĞER : % 0,3324HÜDA PAR : % 0,3223KURUCAŞİLE

Toplam Sandık : 34Toplam Seçmen : 5.335Açılan Sandık : 18Açılan Sandık Oranı : % 52,94Kullanılan Oy : 2.188Geçerli Oy : 2.118Katılım Oranı : % 83,77
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 58,691.243 AK PARTİ : % 48,31.023 MHP : % 10,39220MİLLET İTTİFAKI : % 37,2788 CHP : % 29,6627 İYİ PARTİ : % 4,72100 SAADET PARTİSİ : % 2,8861DİĞER : % 2,4652HDP : % 0,9420VATAN PARTİSİ : % 0,4710HÜDA PAR : % 0,245ULUS

Toplam Sandık : 100Toplam Seçmen : 17.763Açılan Sandık : 76Açılan Sandık Oranı : % 76Kullanılan Oy : 11.237Geçerli Oy : 10.837Katılım Oranı : % 87,65
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,67.651 AK PARTİ : % 60,686.576 MHP : % 9,921.075MİLLET İTTİFAKI : % 25,952.812 CHP : % 19,772.142 İYİ PARTİ : % 4,61500 SAADET PARTİSİ : % 1,57170DİĞER : % 1,49162HDP : % 0,8794VATAN PARTİSİ : % 0,7379HÜDA PAR : % 0,3639YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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