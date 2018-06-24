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- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - BATMAN

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:23 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - : BATMAN

MERKEZ

Toplam Sandık : 731Toplam Seçmen : 257.182Açılan Sandık : 106Açılan Sandık Oranı : % 14,5Kullanılan Oy : 29.490Geçerli Oy : 28.754Katılım Oranı : % 85,47
Oy OranıOy SayısıHDP : % 65,9918.975CUMHUR İTTİFAKI : % 22,086.349 AK PARTİ : % 21,266.112 MHP : % 0,82237MİLLET İTTİFAKI : % 6,121.761 SAADET PARTİSİ : % 3,711.066 CHP : % 1,31378 İYİ PARTİ : % 1,1317VATAN PARTİSİ : % 0,52149DİĞER : % 0,1748BEŞİRİ

Toplam Sandık : 84Toplam Seçmen : 16.935Açılan Sandık : 43Açılan Sandık Oranı : % 51,19Kullanılan Oy : 6.261Geçerli Oy : 6.104Katılım Oranı : % 85,94
Oy OranıOy SayısıHDP : % 58,553.574CUMHUR İTTİFAKI : % 28,591.745 AK PARTİ : % 27,851.700 MHP : % 0,7445MİLLET İTTİFAKI : % 8,08493 SAADET PARTİSİ : % 4,33264 CHP : % 2,79170 İYİ PARTİ : % 0,9759DİĞER : % 0,4829VATAN PARTİSİ : % 0,032GERCÜŞ

Toplam Sandık : 67Toplam Seçmen : 12.155Açılan Sandık : 48Açılan Sandık Oranı : % 71,64Kullanılan Oy : 7.444Geçerli Oy : 7.276Katılım Oranı : % 82,17
Oy OranıOy SayısıHDP : % 42,783.113CUMHUR İTTİFAKI : % 39,272.857 AK PARTİ : % 37,042.695 MHP : % 2,23162MİLLET İTTİFAKI : % 6,9502 SAADET PARTİSİ : % 4,1298 CHP : % 1,53111 İYİ PARTİ : % 1,2893DİĞER : % 2,35171HÜDA PAR : % 0,129VATAN PARTİSİ : % 0,129HASANKEYF

Toplam Sandık : 28Toplam Seçmen : 4.247Açılan Sandık : 14Açılan Sandık Oranı : % 50Kullanılan Oy : 2.431Geçerli Oy : 2.317Katılım Oranı : % 86,45
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 39,27910 AK PARTİ : % 38,11883 MHP : % 1,1727HDP : % 33,66780MİLLET İTTİFAKI : % 20,76481 SAADET PARTİSİ : % 16,49382 CHP : % 3,1974 İYİ PARTİ : % 1,0825DİĞER : % 0,4711VATAN PARTİSİ : % 0,266KOZLUK

Toplam Sandık : 125Toplam Seçmen : 34.386Açılan Sandık : 66Açılan Sandık Oranı : % 52,8Kullanılan Oy : 14.414Geçerli Oy : 14.041Katılım Oranı : % 80,88
Oy OranıOy SayısıHDP : % 53,27.470CUMHUR İTTİFAKI : % 38,275.374 AK PARTİ : % 35,795.025 MHP : % 2,49349MİLLET İTTİFAKI : % 4,71661 CHP : % 1,97277 SAADET PARTİSİ : % 1,77249 İYİ PARTİ : % 0,96135DİĞER : % 1,13158VATAN PARTİSİ : % 0,023SASON

Toplam Sandık : 90Toplam Seçmen : 17.206Açılan Sandık : 60Açılan Sandık Oranı : % 66,67Kullanılan Oy : 9.115Geçerli Oy : 8.913Katılım Oranı : % 80
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,784.793 AK PARTİ : % 51,334.575 MHP : % 2,45218HDP : % 27,932.489DİĞER : % 7,73689MİLLET İTTİFAKI : % 7,33653 CHP : % 3,28292 SAADET PARTİSİ : % 2,36210 İYİ PARTİ : % 1,69151VATAN PARTİSİ : % 0,2522HÜDA PAR : % 0,1715YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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