- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - BAYBURT

MERKEZ
Toplam Sandık : 216Toplam Seçmen : 44.886Açılan Sandık : 148Açılan Sandık Oranı : % 68,52Kullanılan Oy : 26.155Geçerli Oy : 25.933Katılım Oranı : % 83,09
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 84,8121.994 AK PARTİ : % 55,114.289 MHP : % 29,717.705MİLLET İTTİFAKI : % 13,33.448 İYİ PARTİ : % 6,391.657 CHP : % 3,61937 SAADET PARTİSİ : % 3,29854DİĞER : % 1,1285HDP : % 0,61157HÜDA PAR : % 0,1231VATAN PARTİSİ : % 0,0718AYDINTEPE
Toplam Sandık : 30Toplam Seçmen : 5.174Açılan Sandık : 28Açılan Sandık Oranı : % 93,33Kullanılan Oy : 4.012Geçerli Oy : 3.983Katılım Oranı : % 88,53
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 85,063.388 AK PARTİ : % 59,52.370 MHP : % 25,561.018MİLLET İTTİFAKI : % 13,31530 İYİ PARTİ : % 6,78270 CHP : % 3,72148 SAADET PARTİSİ : % 2,81112DİĞER : % 1,2148HÜDA PAR : % 0,187VATAN PARTİSİ : % 0,135HDP : % 0,135DEMİRÖZÜ
Toplam Sandık : 39Toplam Seçmen : 6.039Açılan Sandık : 37Açılan Sandık Oranı : % 94,87Kullanılan Oy : 4.925Geçerli Oy : 4.918Katılım Oranı : % 88,64
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 85,34.195 AK PARTİ : % 64,483.171 MHP : % 20,821.024MİLLET İTTİFAKI : % 13,6669 CHP : % 6,34312 SAADET PARTİSİ : % 4,82237 İYİ PARTİ : % 2,44120DİĞER : % 1,0451HDP : % 0,063YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!
18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Stephen Hawking'in en büyük korkusu!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi