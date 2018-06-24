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- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - BAYBURT

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:23 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - : BAYBURT

MERKEZ

Toplam Sandık : 216Toplam Seçmen : 44.886Açılan Sandık : 148Açılan Sandık Oranı : % 68,52Kullanılan Oy : 26.155Geçerli Oy : 25.933Katılım Oranı : % 83,09
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 84,8121.994 AK PARTİ : % 55,114.289 MHP : % 29,717.705MİLLET İTTİFAKI : % 13,33.448 İYİ PARTİ : % 6,391.657 CHP : % 3,61937 SAADET PARTİSİ : % 3,29854DİĞER : % 1,1285HDP : % 0,61157HÜDA PAR : % 0,1231VATAN PARTİSİ : % 0,0718AYDINTEPE

Toplam Sandık : 30Toplam Seçmen : 5.174Açılan Sandık : 28Açılan Sandık Oranı : % 93,33Kullanılan Oy : 4.012Geçerli Oy : 3.983Katılım Oranı : % 88,53
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 85,063.388 AK PARTİ : % 59,52.370 MHP : % 25,561.018MİLLET İTTİFAKI : % 13,31530 İYİ PARTİ : % 6,78270 CHP : % 3,72148 SAADET PARTİSİ : % 2,81112DİĞER : % 1,2148HÜDA PAR : % 0,187VATAN PARTİSİ : % 0,135HDP : % 0,135DEMİRÖZÜ

Toplam Sandık : 39Toplam Seçmen : 6.039Açılan Sandık : 37Açılan Sandık Oranı : % 94,87Kullanılan Oy : 4.925Geçerli Oy : 4.918Katılım Oranı : % 88,64
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 85,34.195 AK PARTİ : % 64,483.171 MHP : % 20,821.024MİLLET İTTİFAKI : % 13,6669 CHP : % 6,34312 SAADET PARTİSİ : % 4,82237 İYİ PARTİ : % 2,44120DİĞER : % 1,0451HDP : % 0,063YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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