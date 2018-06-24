- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - BİTLİS

MERKEZ
Toplam Sandık : 167Toplam Seçmen : 40.561Açılan Sandık : 113Açılan Sandık Oranı : % 67,66Kullanılan Oy : 23.188Geçerli Oy : 22.483Katılım Oranı : % 82,34
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,9312.126 AK PARTİ : % 50,6511.387 MHP : % 3,29739HDP : % 31,77.127MİLLET İTTİFAKI : % 10,262.307 İYİ PARTİ : % 5,331.199 CHP : % 3,49784 SAADET PARTİSİ : % 1,44324DİĞER : % 2,46554HÜDA PAR : % 1,52341VATAN PARTİSİ : % 0,1228ADİLCEVAZ
Toplam Sandık : 72Toplam Seçmen : 17.673Açılan Sandık : 50Açılan Sandık Oranı : % 69,44Kullanılan Oy : 10.113Geçerli Oy : 9.884Katılım Oranı : % 83,89
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,55.189 AK PARTİ : % 39,233.877 MHP : % 13,271.312HDP : % 37,83.736MİLLET İTTİFAKI : % 8,77867 İYİ PARTİ : % 3,98393 CHP : % 3,89384 SAADET PARTİSİ : % 0,9190HÜDA PAR : % 0,3939DİĞER : % 0,3535VATAN PARTİSİ : % 0,1818AHLAT
Toplam Sandık : 85Toplam Seçmen : 23.160Açılan Sandık : 85Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 20.053Geçerli Oy : 19.724Katılım Oranı : % 86,58
Oy OranıOy SayısıHDP : % 48,589.582CUMHUR İTTİFAKI : % 43,498.578 AK PARTİ : % 35,376.976 MHP : % 8,121.602MİLLET İTTİFAKI : % 6,961.372 İYİ PARTİ : % 3,72734 CHP : % 2,58508 SAADET PARTİSİ : % 0,66130DİĞER : % 0,85167HÜDA PAR : % 0,0917VATAN PARTİSİ : % 0,048GÜROYMAK
Toplam Sandık : 95Toplam Seçmen : 25.881Açılan Sandık : 63Açılan Sandık Oranı : % 66,32Kullanılan Oy : 13.975Geçerli Oy : 13.683Katılım Oranı : % 82,25
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 46,716.392 AK PARTİ : % 43,275.920 MHP : % 3,45472HDP : % 46,716.391MİLLET İTTİFAKI : % 4,78654 İYİ PARTİ : % 1,86254 SAADET PARTİSİ : % 1,77242 CHP : % 1,15158DİĞER : % 1,32180HÜDA PAR : % 0,3750VATAN PARTİSİ : % 0,1216HİZAN
Toplam Sandık : 95Toplam Seçmen : 19.355Açılan Sandık : 72Açılan Sandık Oranı : % 75,79Kullanılan Oy : 11.404Geçerli Oy : 10.906Katılım Oranı : % 78,28
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,455.829 AK PARTİ : % 51,755.644 MHP : % 1,7185HDP : % 38,834.235MİLLET İTTİFAKI : % 3,74408 CHP : % 1,62177 İYİ PARTİ : % 1,07117 SAADET PARTİSİ : % 1,05114DİĞER : % 3,59392VATAN PARTİSİ : % 0,2325HÜDA PAR : % 0,1617MUTKİ
Toplam Sandık : 88Toplam Seçmen : 17.700Açılan Sandık : 63Açılan Sandık Oranı : % 71,59Kullanılan Oy : 9.612Geçerli Oy : 9.391Katılım Oranı : % 82,4
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 76,747.207 AK PARTİ : % 74,346.981 MHP : % 2,41226HDP : % 12,021.129MİLLET İTTİFAKI : % 8,86832 İYİ PARTİ : % 6,6620 CHP : % 1,69159 SAADET PARTİSİ : % 0,5653DİĞER : % 1,79168HÜDA PAR : % 0,3836VATAN PARTİSİ : % 0,219TATVAN
Toplam Sandık : 178Toplam Seçmen : 54.180Açılan Sandık : 132Açılan Sandık Oranı : % 74,16Kullanılan Oy : 33.352Geçerli Oy : 32.078Katılım Oranı : % 83,71
Oy OranıOy SayısıHDP : % 49,6115.915CUMHUR İTTİFAKI : % 42,1213.510 AK PARTİ : % 39,6312.714 MHP : % 2,48796MİLLET İTTİFAKI : % 5,311.704 İYİ PARTİ : % 2,3738 CHP : % 1,81582 SAADET PARTİSİ : % 1,2384DİĞER : % 1,87601HÜDA PAR : % 0,98315VATAN PARTİSİ : % 0,133YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!
18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Stephen Hawking'in en büyük korkusu!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum