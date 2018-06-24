- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - BOLU

MERKEZ
Toplam Sandık : 466Toplam Seçmen : 140.419Açılan Sandık : 367Açılan Sandık Oranı : % 78,76Kullanılan Oy : 94.575Geçerli Oy : 93.284Katılım Oranı : % 89,02
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 61,8957.738 AK PARTİ : % 46,7743.628 MHP : % 15,1314.110MİLLET İTTİFAKI : % 35,1332.774 CHP : % 24,222.578 İYİ PARTİ : % 9,448.810 SAADET PARTİSİ : % 1,491.386HDP : % 1,821.698DİĞER : % 0,81755VATAN PARTİSİ : % 0,21192HÜDA PAR : % 0,14127DÖRTDİVAN
Toplam Sandık : 34Toplam Seçmen : 5.374Açılan Sandık : 34Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 4.935Geçerli Oy : 4.880Katılım Oranı : % 91,83
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 89,534.369 AK PARTİ : % 69,343.384 MHP : % 20,18985MİLLET İTTİFAKI : % 9,82479 İYİ PARTİ : % 4,71230 CHP : % 4,1200 SAADET PARTİSİ : % 149HÜDA PAR : % 0,2713VATAN PARTİSİ : % 0,2713HDP : % 0,126GEREDE
Toplam Sandık : 141Toplam Seçmen : 25.321Açılan Sandık : 129Açılan Sandık Oranı : % 91,49Kullanılan Oy : 19.612Geçerli Oy : 19.375Katılım Oranı : % 92,21
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 90,6217.557 AK PARTİ : % 68,4613.265 MHP : % 22,154.292MİLLET İTTİFAKI : % 8,841.712 CHP : % 3,96768 İYİ PARTİ : % 3,26632 SAADET PARTİSİ : % 1,61312HDP : % 0,2345VATAN PARTİSİ : % 0,1122DİĞER : % 0,1122HÜDA PAR : % 0,0917GÖYNÜK
Toplam Sandık : 79Toplam Seçmen : 12.059Açılan Sandık : 79Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 10.943Geçerli Oy : 10.751Katılım Oranı : % 90,75
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 79,418.537 AK PARTİ : % 66,917.193 MHP : % 12,51.344MİLLET İTTİFAKI : % 18,041.940 CHP : % 9,451.016 İYİ PARTİ : % 7,03756 SAADET PARTİSİ : % 1,56168DİĞER : % 1,53164HÜDA PAR : % 0,3740HDP : % 0,3336VATAN PARTİSİ : % 0,3234KIBRISCIK
Toplam Sandık : 25Toplam Seçmen : 2.586Açılan Sandık : 25Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.179Geçerli Oy : 2.168Katılım Oranı : % 84,26
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 54,341.178 AK PARTİ : % 49,351.070 MHP : % 4,98108MİLLET İTTİFAKI : % 43,22937 CHP : % 32,2698 İYİ PARTİ : % 9,55207 SAADET PARTİSİ : % 1,4832DİĞER : % 1,226HDP : % 0,9721VATAN PARTİSİ : % 0,184HÜDA PAR : % 0,092MENGEN
Toplam Sandık : 76Toplam Seçmen : 11.342Açılan Sandık : 66Açılan Sandık Oranı : % 86,84Kullanılan Oy : 8.640Geçerli Oy : 8.365Katılım Oranı : % 85,78
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 60,245.039 AK PARTİ : % 53,384.465 MHP : % 6,86574MİLLET İTTİFAKI : % 38,13.187 CHP : % 27,542.304 İYİ PARTİ : % 9,19769 SAADET PARTİSİ : % 1,36114HDP : % 0,7462VATAN PARTİSİ : % 0,5143HÜDA PAR : % 0,3832DİĞER : % 0,022MUDURNU
Toplam Sandık : 91Toplam Seçmen : 15.147Açılan Sandık : 80Açılan Sandık Oranı : % 87,91Kullanılan Oy : 11.555Geçerli Oy : 11.397Katılım Oranı : % 88,06
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 68,837.844 AK PARTİ : % 56,56.439 MHP : % 12,331.405MİLLET İTTİFAKI : % 28,673.267 CHP : % 17,772.025 İYİ PARTİ : % 101.140 SAADET PARTİSİ : % 0,89102DİĞER : % 1,15131HDP : % 0,780HÜDA PAR : % 0,3338VATAN PARTİSİ : % 0,3237SEBEN
Toplam Sandık : 38Toplam Seçmen : 4.410Açılan Sandık : 38Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.821Geçerli Oy : 3.718Katılım Oranı : % 86,64
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,772.408 AK PARTİ : % 55,542.065 MHP : % 9,23343MİLLET İTTİFAKI : % 33,751.255 CHP : % 19,04708 İYİ PARTİ : % 13,82514 SAADET PARTİSİ : % 0,8933HÜDA PAR : % 0,4818HDP : % 0,4818DİĞER : % 0,311VATAN PARTİSİ : % 0,228YENİÇAĞA
Toplam Sandık : 28Toplam Seçmen : 5.797Açılan Sandık : 25Açılan Sandık Oranı : % 89,29Kullanılan Oy : 4.295Geçerli Oy : 4.204Katılım Oranı : % 88,72
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 81,023.406 AK PARTİ : % 67,22.825 MHP : % 13,82581MİLLET İTTİFAKI : % 18,53779 CHP : % 10,39437 İYİ PARTİ : % 4,33182 SAADET PARTİSİ : % 3,81160VATAN PARTİSİ : % 0,198HÜDA PAR : % 0,146HDP : % 0,125YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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