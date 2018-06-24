- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - BURDUR

MERKEZ
Toplam Sandık : 252Toplam Seçmen : 75.945Açılan Sandık : 233Açılan Sandık Oranı : % 92,46Kullanılan Oy : 64.211Geçerli Oy : 63.058Katılım Oranı : % 91,03
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 49,0730.945 CHP : % 24,1415.221 İYİ PARTİ : % 23,1114.573 SAADET PARTİSİ : % 1,831.151CUMHUR İTTİFAKI : % 46,1329.091 AK PARTİ : % 35,9722.684 MHP : % 10,166.407DİĞER : % 2,461.549HDP : % 1,921.208VATAN PARTİSİ : % 0,23144HÜDA PAR : % 0,19121AĞLASUN
Toplam Sandık : 27Toplam Seçmen : 6.577Açılan Sandık : 24Açılan Sandık Oranı : % 88,89Kullanılan Oy : 5.260Geçerli Oy : 5.099Katılım Oranı : % 88
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 68,253.480 AK PARTİ : % 57,212.917 MHP : % 11,04563MİLLET İTTİFAKI : % 30,061.533 İYİ PARTİ : % 15,3780 CHP : % 13,51689 SAADET PARTİSİ : % 1,2664DİĞER : % 0,8242HÜDA PAR : % 0,2915HDP : % 0,2915VATAN PARTİSİ : % 0,2714ALTINYAYLA
Toplam Sandık : 15Toplam Seçmen : 4.317Açılan Sandık : 15Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.876Geçerli Oy : 3.723Katılım Oranı : % 89,78
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 74,832.786 AK PARTİ : % 66,752.485 MHP : % 8,08301MİLLET İTTİFAKI : % 20,95780 İYİ PARTİ : % 13,27494 CHP : % 7,01261 SAADET PARTİSİ : % 0,6725DİĞER : % 3,57133HDP : % 0,5119HÜDA PAR : % 0,114VATAN PARTİSİ : % 0,031BUCAK
Toplam Sandık : 165Toplam Seçmen : 47.964Açılan Sandık : 80Açılan Sandık Oranı : % 48,48Kullanılan Oy : 19.855Geçerli Oy : 19.542Katılım Oranı : % 88,86
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,5512.809 AK PARTİ : % 50,699.906 MHP : % 14,862.903MİLLET İTTİFAKI : % 31,596.174 İYİ PARTİ : % 18,813.675 CHP : % 11,452.238 SAADET PARTİSİ : % 1,34261DİĞER : % 1,35263HDP : % 1195VATAN PARTİSİ : % 0,2956HÜDA PAR : % 0,2345ÇAVDIR
Toplam Sandık : 36Toplam Seçmen : 9.966Açılan Sandık : 34Açılan Sandık Oranı : % 94,44Kullanılan Oy : 7.893Geçerli Oy : 7.734Katılım Oranı : % 84,27
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 57,014.409 AK PARTİ : % 42,843.313 MHP : % 14,171.096MİLLET İTTİFAKI : % 40,33.117 CHP : % 20,731.603 İYİ PARTİ : % 18,791.453 SAADET PARTİSİ : % 0,7961DİĞER : % 1,55120HDP : % 0,5946VATAN PARTİSİ : % 0,3426HÜDA PAR : % 0,2116ÇELTİKÇİ
Toplam Sandık : 16Toplam Seçmen : 4.383Açılan Sandık : 15Açılan Sandık Oranı : % 93,75Kullanılan Oy : 3.691Geçerli Oy : 3.557Katılım Oranı : % 90,55
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 67,082.386 AK PARTİ : % 52,381.863 MHP : % 14,7523MİLLET İTTİFAKI : % 30,591.088 İYİ PARTİ : % 16,14574 CHP : % 13,47479 SAADET PARTİSİ : % 0,9835DİĞER : % 0,9835HÜDA PAR : % 0,6222VATAN PARTİSİ : % 0,4817HDP : % 0,259GÖLHİSAR
Toplam Sandık : 56Toplam Seçmen : 16.726Açılan Sandık : 39Açılan Sandık Oranı : % 69,64Kullanılan Oy : 10.543Geçerli Oy : 10.298Katılım Oranı : % 87,31
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 68,647.069 AK PARTİ : % 51,225.275 MHP : % 17,421.794MİLLET İTTİFAKI : % 29,593.047 İYİ PARTİ : % 15,291.575 CHP : % 12,731.311 SAADET PARTİSİ : % 1,56161HDP : % 1,14117DİĞER : % 0,2526VATAN PARTİSİ : % 0,2122HÜDA PAR : % 0,1717KARAMANLI
Toplam Sandık : 28Toplam Seçmen : 6.352Açılan Sandık : 25Açılan Sandık Oranı : % 89,29Kullanılan Oy : 5.013Geçerli Oy : 4.952Katılım Oranı : % 89,1
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 53,092.629 CHP : % 31,521.561 İYİ PARTİ : % 20,211.001 SAADET PARTİSİ : % 1,3567CUMHUR İTTİFAKI : % 44,292.193 AK PARTİ : % 35,481.757 MHP : % 8,8436HDP : % 1,2964DİĞER : % 0,8743VATAN PARTİSİ : % 0,2412HÜDA PAR : % 0,2211KEMER
Toplam Sandık : 11Toplam Seçmen : 2.730Açılan Sandık : 11Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.331Geçerli Oy : 2.331Katılım Oranı : % 85,38
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 66,621.553 AK PARTİ : % 52,851.232 MHP : % 13,77321MİLLET İTTİFAKI : % 30,29706 İYİ PARTİ : % 16,69389 CHP : % 12,78298 SAADET PARTİSİ : % 0,8219DİĞER : % 2,8366VATAN PARTİSİ : % 0,133HDP : % 0,133TEFENNİ
Toplam Sandık : 34Toplam Seçmen : 8.248Açılan Sandık : 32Açılan Sandık Oranı : % 94,12Kullanılan Oy : 6.552Geçerli Oy : 6.391Katılım Oranı : % 84,39
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 57,243.658 AK PARTİ : % 33,52.141 MHP : % 23,741.517MİLLET İTTİFAKI : % 40,682.600 İYİ PARTİ : % 19,931.274 CHP : % 19,731.261 SAADET PARTİSİ : % 1,0265HDP : % 0,9158DİĞER : % 0,851VATAN PARTİSİ : % 0,2516HÜDA PAR : % 0,138YEŞİLOVA
Toplam Sandık : 60Toplam Seçmen : 13.172Açılan Sandık : 47Açılan Sandık Oranı : % 78,33Kullanılan Oy : 8.908Geçerli Oy : 8.609Katılım Oranı : % 90,2
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 53,44.597 CHP : % 36,323.127 İYİ PARTİ : % 15,961.374 SAADET PARTİSİ : % 1,1296CUMHUR İTTİFAKI : % 43,293.727 AK PARTİ : % 34,562.975 MHP : % 8,74752DİĞER : % 1,23106VATAN PARTİSİ : % 1,0590HDP : % 0,7464HÜDA PAR : % 0,2925YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!
18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Stephen Hawking'in en büyük korkusu!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum