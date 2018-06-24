- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - BURSA 1. BÖLGE

BÜYÜKORHAN
Toplam Sandık : 49Toplam Seçmen : 8.053Açılan Sandık : 34Açılan Sandık Oranı : % 69,39Kullanılan Oy : 4.286Geçerli Oy : 4.093Katılım Oranı : % 89,63
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 73,883.024 AK PARTİ : % 65,752.691 MHP : % 8,14333MİLLET İTTİFAKI : % 24,36997 CHP : % 11,43468 İYİ PARTİ : % 10,48429 SAADET PARTİSİ : % 2,44100VATAN PARTİSİ : % 0,6125HDP : % 0,6125HÜDA PAR : % 0,4619KARACABEY
Toplam Sandık : 207Toplam Seçmen : 62.453Açılan Sandık : 128Açılan Sandık Oranı : % 61,84Kullanılan Oy : 33.709Geçerli Oy : 33.056Katılım Oranı : % 89,53
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 49,5716.385 AK PARTİ : % 39,7213.130 MHP : % 9,853.255MİLLET İTTİFAKI : % 44,7814.801 CHP : % 23,257.687 İYİ PARTİ : % 19,66.479 SAADET PARTİSİ : % 1,92635HDP : % 4,541.500DİĞER : % 0,7230HÜDA PAR : % 0,2168VATAN PARTİSİ : % 0,2168MUSTAFAKEMALPAŞA
Toplam Sandık : 281Toplam Seçmen : 77.783Açılan Sandık : 133Açılan Sandık Oranı : % 47,33Kullanılan Oy : 27.962Geçerli Oy : 26.630Katılım Oranı : % 91,95
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 58,6215.611 AK PARTİ : % 49,2713.121 MHP : % 9,352.490MİLLET İTTİFAKI : % 38,4910.249 CHP : % 18,54.927 İYİ PARTİ : % 174.528 SAADET PARTİSİ : % 2,98794HDP : % 1,89502DİĞER : % 0,3696HÜDA PAR : % 0,3182VATAN PARTİSİ : % 0,2978NİLÜFER
Toplam Sandık : 849Toplam Seçmen : 305.737Açılan Sandık : 265Açılan Sandık Oranı : % 31,21Kullanılan Oy : 84.881Geçerli Oy : 83.787Katılım Oranı : % 91,03
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 54,1345.350 CHP : % 36,3830.484 İYİ PARTİ : % 16,3613.707 SAADET PARTİSİ : % 1,381.159CUMHUR İTTİFAKI : % 40,9434.306 AK PARTİ : % 33,0827.717 MHP : % 7,866.589HDP : % 4,463.738DİĞER : % 0,19161VATAN PARTİSİ : % 0,18149HÜDA PAR : % 0,0757ORHANELİ
Toplam Sandık : 83Toplam Seçmen : 15.471Açılan Sandık : 70Açılan Sandık Oranı : % 84,34Kullanılan Oy : 10.934Geçerli Oy : 10.645Katılım Oranı : % 91,83
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,386.960 AK PARTİ : % 55,165.872 MHP : % 10,221.088MİLLET İTTİFAKI : % 32,653.476 İYİ PARTİ : % 16,291.734 CHP : % 13,41.426 SAADET PARTİSİ : % 2,97316DİĞER : % 0,8489HDP : % 0,4245VATAN PARTİSİ : % 0,3739HÜDA PAR : % 0,3436OSMANGAZİ
Toplam Sandık : 1.754Toplam Seçmen : 631.230Açılan Sandık : 372Açılan Sandık Oranı : % 21,21Kullanılan Oy : 116.047Geçerli Oy : 113.818Katılım Oranı : % 88,46
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 57,164.988 AK PARTİ : % 46,1952.577 MHP : % 10,912.411MİLLET İTTİFAKI : % 37,3542.508 CHP : % 23,0226.204 İYİ PARTİ : % 12,7714.539 SAADET PARTİSİ : % 1,551.765HDP : % 4,825.491DİĞER : % 0,22248VATAN PARTİSİ : % 0,2225HÜDA PAR : % 0,19214YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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