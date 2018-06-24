- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - BURSA 2. BÖLGE

GEMLİK
Toplam Sandık : 236Toplam Seçmen : 82.166Açılan Sandık : 140Açılan Sandık Oranı : % 59,32Kullanılan Oy : 42.736Geçerli Oy : 42.190Katılım Oranı : % 89,12
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,9622.343 AK PARTİ : % 40,8217.224 MHP : % 12,135.119MİLLET İTTİFAKI : % 39,8616.819 CHP : % 26,0110.973 İYİ PARTİ : % 11,424.817 SAADET PARTİSİ : % 2,441.029HDP : % 6,012.537DİĞER : % 0,89377HÜDA PAR : % 0,1460VATAN PARTİSİ : % 0,1354GÜRSU
Toplam Sandık : 160Toplam Seçmen : 57.521Açılan Sandık : 109Açılan Sandık Oranı : % 68,12Kullanılan Oy : 33.933Geçerli Oy : 33.365Katılım Oranı : % 87,66
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,7923.618 AK PARTİ : % 54,818.284 MHP : % 15,995.334MİLLET İTTİFAKI : % 23,87.941 CHP : % 13,024.344 İYİ PARTİ : % 8,862.956 SAADET PARTİSİ : % 1,92641HDP : % 4,781.595DİĞER : % 0,52173HÜDA PAR : % 0,0724VATAN PARTİSİ : % 0,0414HARMANCIK
Toplam Sandık : 41Toplam Seçmen : 5.350Açılan Sandık : 41Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 4.851Geçerli Oy : 4.599Katılım Oranı : % 90,67
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 67,783.117 AK PARTİ : % 56,712.608 MHP : % 11,07509MİLLET İTTİFAKI : % 30,031.381 CHP : % 15,35706 İYİ PARTİ : % 12,02553 SAADET PARTİSİ : % 2,65122HDP : % 0,9845VATAN PARTİSİ : % 0,8539HÜDA PAR : % 0,3516DİĞER : % 0,021İNEGÖL
Toplam Sandık : 546Toplam Seçmen : 180.497Açılan Sandık : 330Açılan Sandık Oranı : % 60,44Kullanılan Oy : 100.472Geçerli Oy : 99.326Katılım Oranı : % 91,15
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 73,0472.545 AK PARTİ : % 60,8260.412 MHP : % 12,2212.133MİLLET İTTİFAKI : % 22,6522.500 CHP : % 12,5812.500 İYİ PARTİ : % 7,016.962 SAADET PARTİSİ : % 3,063.038HDP : % 3,283.258DİĞER : % 0,91901VATAN PARTİSİ : % 0,0988HÜDA PAR : % 0,0334İZNİK
Toplam Sandık : 117Toplam Seçmen : 33.953Açılan Sandık : 75Açılan Sandık Oranı : % 64,1Kullanılan Oy : 17.809Geçerli Oy : 17.442Katılım Oranı : % 90,72
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,659.706 AK PARTİ : % 47,288.247 MHP : % 8,361.459MİLLET İTTİFAKI : % 42,467.406 CHP : % 23,034.017 İYİ PARTİ : % 17,172.994 SAADET PARTİSİ : % 2,26395HDP : % 1,19207HÜDA PAR : % 0,3561VATAN PARTİSİ : % 0,3357DİĞER : % 0,035KELES
Toplam Sandık : 47Toplam Seçmen : 9.943Açılan Sandık : 44Açılan Sandık Oranı : % 93,62Kullanılan Oy : 8.333Geçerli Oy : 8.015Katılım Oranı : % 90,54
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,065.535 AK PARTİ : % 59,984.807 MHP : % 9,08728MİLLET İTTİFAKI : % 28,532.287 CHP : % 13,211.059 İYİ PARTİ : % 13,061.047 SAADET PARTİSİ : % 2,26181VATAN PARTİSİ : % 0,7762HDP : % 0,648DİĞER : % 0,648HÜDA PAR : % 0,4435KESTEL
Toplam Sandık : 139Toplam Seçmen : 45.616Açılan Sandık : 86Açılan Sandık Oranı : % 61,87Kullanılan Oy : 24.222Geçerli Oy : 23.959Katılım Oranı : % 90,51
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 62,5914.997 AK PARTİ : % 49,111.763 MHP : % 13,53.234MİLLET İTTİFAKI : % 29,937.170 CHP : % 18,054.325 İYİ PARTİ : % 10,342.477 SAADET PARTİSİ : % 1,54368HDP : % 5,851.401DİĞER : % 1,44345VATAN PARTİSİ : % 0,1228HÜDA PAR : % 0,0818MUDANYA
Toplam Sandık : 212Toplam Seçmen : 72.126Açılan Sandık : 62Açılan Sandık Oranı : % 29,25Kullanılan Oy : 17.141Geçerli Oy : 16.932Katılım Oranı : % 89,8
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 55,339.368 CHP : % 38,676.548 İYİ PARTİ : % 15,432.613 SAADET PARTİSİ : % 1,22207CUMHUR İTTİFAKI : % 40,446.848 AK PARTİ : % 33,335.644 MHP : % 7,111.204HDP : % 2,81476DİĞER : % 1,17198VATAN PARTİSİ : % 0,1933HÜDA PAR : % 0,059ORHANGAZİ
Toplam Sandık : 181Toplam Seçmen : 59.365Açılan Sandık : 120Açılan Sandık Oranı : % 66,3Kullanılan Oy : 35.118Geçerli Oy : 34.677Katılım Oranı : % 90,75
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 54,2618.816 AK PARTİ : % 43,1714.969 MHP : % 11,093.847MİLLET İTTİFAKI : % 42,3314.680 CHP : % 25,588.869 İYİ PARTİ : % 14,715.100 SAADET PARTİSİ : % 2,05711HDP : % 2,36820DİĞER : % 0,85295VATAN PARTİSİ : % 0,1137HÜDA PAR : % 0,0829YENİŞEHİR
Toplam Sandık : 147Toplam Seçmen : 40.452Açılan Sandık : 97Açılan Sandık Oranı : % 65,99Kullanılan Oy : 22.327Geçerli Oy : 21.884Katılım Oranı : % 90,77
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 57,6712.621 AK PARTİ : % 44,919.829 MHP : % 12,762.792MİLLET İTTİFAKI : % 36,88.054 CHP : % 19,694.309 İYİ PARTİ : % 15,343.357 SAADET PARTİSİ : % 1,77388HDP : % 4,53991DİĞER : % 0,56122VATAN PARTİSİ : % 0,2656HÜDA PAR : % 0,1840YILDIRIM
Toplam Sandık : 1.252Toplam Seçmen : 460.007Açılan Sandık : 87Açılan Sandık Oranı : % 6,95Kullanılan Oy : 28.013Geçerli Oy : 27.557Katılım Oranı : % 89,09
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,4417.758 AK PARTİ : % 52,214.385 MHP : % 12,243.373MİLLET İTTİFAKI : % 27,617.609 CHP : % 17,114.714 İYİ PARTİ : % 9,32.563 SAADET PARTİSİ : % 1,2332HDP : % 7,312.014DİĞER : % 0,37102HÜDA PAR : % 0,1850VATAN PARTİSİ : % 0,0924YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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