- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - İZMİR 2. BÖLGE

ALİAĞA
Toplam Sandık : 196Toplam Seçmen : 64.081Açılan Sandık : 191Açılan Sandık Oranı : % 97,45Kullanılan Oy : 58.701Geçerli Oy : 57.832Katılım Oranı : % 91,6
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 47,7527.613 CHP : % 35,4420.495 İYİ PARTİ : % 11,286.521 SAADET PARTİSİ : % 1,03597CUMHUR İTTİFAKI : % 38,9622.531 AK PARTİ : % 28,5616.519 MHP : % 10,46.012HDP : % 12,817.409VATAN PARTİSİ : % 0,25145HÜDA PAR : % 0,1797DİĞER : % 0,0214BAYINDIR
Toplam Sandık : 113Toplam Seçmen : 31.185Açılan Sandık : 113Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 28.138Geçerli Oy : 27.262Katılım Oranı : % 90,23
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 46,5212.681 CHP : % 34,939.523 İYİ PARTİ : % 11,013.001 SAADET PARTİSİ : % 0,58157CUMHUR İTTİFAKI : % 43,6411.898 AK PARTİ : % 37,1410.126 MHP : % 6,51.772HDP : % 8,542.327DİĞER : % 0,65177VATAN PARTİSİ : % 0,37102HÜDA PAR : % 0,2569BAYRAKLI
Toplam Sandık : 647Toplam Seçmen : 236.227Açılan Sandık : 647Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 210.995Geçerli Oy : 207.397Katılım Oranı : % 89,32
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 49,3102.245 CHP : % 38,0978.996 İYİ PARTİ : % 10,2421.228 SAADET PARTİSİ : % 0,972.021CUMHUR İTTİFAKI : % 37,1777.083 AK PARTİ : % 30,3362.912 MHP : % 6,8314.171HDP : % 12,9426.841VATAN PARTİSİ : % 0,24508HÜDA PAR : % 0,17354DİĞER : % 0,11226BERGAMA
Toplam Sandık : 298Toplam Seçmen : 80.413Açılan Sandık : 298Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 73.330Geçerli Oy : 71.323Katılım Oranı : % 91,19
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 50,2535.842 CHP : % 37,7126.895 İYİ PARTİ : % 11,688.328 SAADET PARTİSİ : % 0,87619CUMHUR İTTİFAKI : % 45,1932.234 AK PARTİ : % 36,5126.039 MHP : % 8,696.195HDP : % 3,932.805VATAN PARTİSİ : % 0,31220HÜDA PAR : % 0,26183BEYDAĞ
Toplam Sandık : 39Toplam Seçmen : 9.972Açılan Sandık : 39Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 8.820Geçerli Oy : 8.671Katılım Oranı : % 88,45
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 59,555.164 CHP : % 44,013.816 İYİ PARTİ : % 14,541.261 SAADET PARTİSİ : % 187CUMHUR İTTİFAKI : % 37,923.288 AK PARTİ : % 31,472.729 MHP : % 6,45559DİĞER : % 1,0490HDP : % 0,9986VATAN PARTİSİ : % 0,2723HÜDA PAR : % 0,2219BORNOVA
Toplam Sandık : 907Toplam Seçmen : 324.126Açılan Sandık : 907Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 290.193Geçerli Oy : 285.426Katılım Oranı : % 89,53
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 54,28154.927 CHP : % 41,76119.199 İYİ PARTİ : % 11,7233.456 SAADET PARTİSİ : % 0,82.272CUMHUR İTTİFAKI : % 34,7699.226 AK PARTİ : % 28,3981.019 MHP : % 6,3818.207HDP : % 10,3529.546VATAN PARTİSİ : % 0,32909HÜDA PAR : % 0,15420DİĞER : % 0,06173ÇİĞLİ
Toplam Sandık : 399Toplam Seçmen : 145.598Açılan Sandık : 399Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 130.788Geçerli Oy : 128.806Katılım Oranı : % 89,83
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 55,8471.923 CHP : % 44,1256.831 İYİ PARTİ : % 11,0314.209 SAADET PARTİSİ : % 0,69883CUMHUR İTTİFAKI : % 30,238.893 AK PARTİ : % 23,730.529 MHP : % 6,498.364HDP : % 13,5117.400VATAN PARTİSİ : % 0,26330HÜDA PAR : % 0,1130DİĞER : % 0,0115DİKİLİ
Toplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 37.982Açılan Sandık : 119Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 34.463Geçerli Oy : 33.845Katılım Oranı : % 90,74
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 64,8721.955 CHP : % 53,418.074 İYİ PARTİ : % 10,913.694 SAADET PARTİSİ : % 0,55187CUMHUR İTTİFAKI : % 23,688.015 AK PARTİ : % 18,826.369 MHP : % 4,861.646HDP : % 10,753.638VATAN PARTİSİ : % 0,48164HÜDA PAR : % 0,1449DİĞER : % 0,027FOÇA
Toplam Sandık : 74Toplam Seçmen : 24.236Açılan Sandık : 73Açılan Sandık Oranı : % 98,65Kullanılan Oy : 21.604Geçerli Oy : 21.258Katılım Oranı : % 89,14
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 59,7312.697 CHP : % 47,7510.151 İYİ PARTİ : % 11,42.424 SAADET PARTİSİ : % 0,57122CUMHUR İTTİFAKI : % 30,666.518 AK PARTİ : % 22,544.791 MHP : % 8,121.727HDP : % 8,891.889VATAN PARTİSİ : % 0,4698HÜDA PAR : % 0,1328DİĞER : % 0,0919KARŞIYAKA
Toplam Sandık : 752Toplam Seçmen : 274.303Açılan Sandık : 750Açılan Sandık Oranı : % 99,73Kullanılan Oy : 247.683Geçerli Oy : 245.254Katılım Oranı : % 90,54
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 70,51172.925 CHP : % 58,64143.808 İYİ PARTİ : % 11,3427.801 SAADET PARTİSİ : % 0,541.316CUMHUR İTTİFAKI : % 18,5145.394 AK PARTİ : % 14,9236.587 MHP : % 3,598.807HDP : % 10,3225.301VATAN PARTİSİ : % 0,411.006DİĞER : % 0,09219HÜDA PAR : % 0,07183KEMALPAŞA
Toplam Sandık : 238Toplam Seçmen : 77.487Açılan Sandık : 238Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 69.891Geçerli Oy : 68.438Katılım Oranı : % 90,2
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 50,8134.771 AK PARTİ : % 39,7427.195 MHP : % 11,077.576MİLLET İTTİFAKI : % 43,4429.732 CHP : % 31,921.832 İYİ PARTİ : % 9,936.795 SAADET PARTİSİ : % 1,611.105HDP : % 5,033.445HÜDA PAR : % 0,41283VATAN PARTİSİ : % 0,26181KINIK
Toplam Sandık : 81Toplam Seçmen : 20.770Açılan Sandık : 81Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 19.474Geçerli Oy : 18.892Katılım Oranı : % 93,76
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 50,079.459 CHP : % 38,757.320 İYİ PARTİ : % 10,521.987 SAADET PARTİSİ : % 0,8152CUMHUR İTTİFAKI : % 39,417.445 AK PARTİ : % 34,076.437 MHP : % 5,341.008HDP : % 9,991.887HÜDA PAR : % 0,2547VATAN PARTİSİ : % 0,2547KİRAZ
Toplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 33.661Açılan Sandık : 119Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 29.455Geçerli Oy : 27.809Katılım Oranı : % 87,5
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 51,9914.458 AK PARTİ : % 43,9912.233 MHP : % 82.225MİLLET İTTİFAKI : % 45,4612.642 CHP : % 32,649.077 İYİ PARTİ : % 11,783.277 SAADET PARTİSİ : % 1,04288HDP : % 1,24344VATAN PARTİSİ : % 0,71197HÜDA PAR : % 0,56157MENEMEN
Toplam Sandık : 362Toplam Seçmen : 120.496Açılan Sandık : 361Açılan Sandık Oranı : % 99,72Kullanılan Oy : 106.991Geçerli Oy : 104.938Katılım Oranı : % 89,06
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 44,0546.225 CHP : % 32,4534.049 İYİ PARTİ : % 10,8211.353 SAADET PARTİSİ : % 0,78823CUMHUR İTTİFAKI : % 34,9636.690 AK PARTİ : % 27,4228.774 MHP : % 7,547.916HDP : % 20,3621.366VATAN PARTİSİ : % 0,27284HÜDA PAR : % 0,21224DİĞER : % 0,0995ÖDEMİŞ
Toplam Sandık : 331Toplam Seçmen : 103.101Açılan Sandık : 331Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 91.930Geçerli Oy : 88.993Katılım Oranı : % 89,16
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 51,4245.761 CHP : % 38,7134.449 İYİ PARTİ : % 11,910.591 SAADET PARTİSİ : % 0,81721CUMHUR İTTİFAKI : % 45,2940.302 AK PARTİ : % 38,3734.151 MHP : % 6,916.151HDP : % 2,622.335VATAN PARTİSİ : % 0,33297HÜDA PAR : % 0,22196DİĞER : % 0,0764TİRE
Toplam Sandık : 218Toplam Seçmen : 65.553Açılan Sandık : 217Açılan Sandık Oranı : % 99,54Kullanılan Oy : 58.045Geçerli Oy : 56.350Katılım Oranı : % 88,55
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 53,5930.198 CHP : % 34,0219.168 İYİ PARTİ : % 18,7410.558 SAADET PARTİSİ : % 0,84472CUMHUR İTTİFAKI : % 41,7623.530 AK PARTİ : % 34,4519.414 MHP : % 7,34.116HDP : % 3,992.247VATAN PARTİSİ : % 0,36201HÜDA PAR : % 0,26147
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