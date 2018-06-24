HABER

- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - KARABÜK

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 23:35 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - : KARABÜK

MERKEZ

Toplam Sandık : 282Toplam Seçmen : 91.193Açılan Sandık : 282Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 80.162Geçerli Oy : 78.330Katılım Oranı : % 87,9
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,654.518 AK PARTİ : % 55,2343.259 MHP : % 14,3711.259MİLLET İTTİFAKI : % 28,7122.490 CHP : % 14,4911.350 İYİ PARTİ : % 12,579.844 SAADET PARTİSİ : % 1,651.296HDP : % 1,03808VATAN PARTİSİ : % 0,27213DİĞER : % 0,22174HÜDA PAR : % 0,16127EFLANİ

Toplam Sandık : 62Toplam Seçmen : 6.967Açılan Sandık : 62Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.998Geçerli Oy : 5.733Katılım Oranı : % 86,09
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 76,054.360 AK PARTİ : % 65,183.737 MHP : % 10,87623MİLLET İTTİFAKI : % 22,191.272 İYİ PARTİ : % 10,92626 CHP : % 9,7556 SAADET PARTİSİ : % 1,5790VATAN PARTİSİ : % 0,8549HDP : % 0,5431HÜDA PAR : % 0,3721ESKİPAZAR

Toplam Sandık : 65Toplam Seçmen : 9.966Açılan Sandık : 65Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 8.760Geçerli Oy : 8.467Katılım Oranı : % 87,9
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,266.542 AK PARTİ : % 60,165.094 MHP : % 17,11.448MİLLET İTTİFAKI : % 21,451.816 İYİ PARTİ : % 11,42967 CHP : % 7,87666 SAADET PARTİSİ : % 2,16183VATAN PARTİSİ : % 0,5748HDP : % 0,4135HÜDA PAR : % 0,3126OVACIK

Toplam Sandık : 44Toplam Seçmen : 2.991Açılan Sandık : 44Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.767Geçerli Oy : 2.653Katılım Oranı : % 92,51
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 73,161.941 AK PARTİ : % 63,551.686 MHP : % 9,61255MİLLET İTTİFAKI : % 24,58652 CHP : % 12,51332 İYİ PARTİ : % 10,97291 SAADET PARTİSİ : % 1,0929VATAN PARTİSİ : % 1,2132HÜDA PAR : % 0,6417HDP : % 0,4111SAFRANBOLU

Toplam Sandık : 184Toplam Seçmen : 47.753Açılan Sandık : 184Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 42.061Geçerli Oy : 41.061Katılım Oranı : % 88,08
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 61,6725.323 AK PARTİ : % 49,2820.234 MHP : % 12,395.089MİLLET İTTİFAKI : % 36,5715.017 CHP : % 22,229.125 İYİ PARTİ : % 12,65.173 SAADET PARTİSİ : % 1,75719HDP : % 1,26517VATAN PARTİSİ : % 0,27109HÜDA PAR : % 0,283DİĞER : % 0,0312YENİCE

Toplam Sandık : 74Toplam Seçmen : 16.630Açılan Sandık : 74Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.808Geçerli Oy : 13.990Katılım Oranı : % 89,04
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,378.865 AK PARTİ : % 49,566.934 MHP : % 13,81.931MİLLET İTTİFAKI : % 35,034.901 CHP : % 20,652.889 İYİ PARTİ : % 12,191.706 SAADET PARTİSİ : % 2,19306VATAN PARTİSİ : % 0,6692HDP : % 0,684HÜDA PAR : % 0,3448

PARTNER2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...
Aydın'da Ak Parti'liler sokağa döküldüAydın'da Ak Parti'liler sokağa döküldü
Afyonkarahisar'da seçim kutlamasıAfyonkarahisar'da seçim kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2018

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.