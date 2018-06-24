- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - KARABÜK

MERKEZ
Toplam Sandık : 282Toplam Seçmen : 91.193Açılan Sandık : 282Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 80.162Geçerli Oy : 78.330Katılım Oranı : % 87,9
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,654.518 AK PARTİ : % 55,2343.259 MHP : % 14,3711.259MİLLET İTTİFAKI : % 28,7122.490 CHP : % 14,4911.350 İYİ PARTİ : % 12,579.844 SAADET PARTİSİ : % 1,651.296HDP : % 1,03808VATAN PARTİSİ : % 0,27213DİĞER : % 0,22174HÜDA PAR : % 0,16127EFLANİ
Toplam Sandık : 62Toplam Seçmen : 6.967Açılan Sandık : 62Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.998Geçerli Oy : 5.733Katılım Oranı : % 86,09
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 76,054.360 AK PARTİ : % 65,183.737 MHP : % 10,87623MİLLET İTTİFAKI : % 22,191.272 İYİ PARTİ : % 10,92626 CHP : % 9,7556 SAADET PARTİSİ : % 1,5790VATAN PARTİSİ : % 0,8549HDP : % 0,5431HÜDA PAR : % 0,3721ESKİPAZAR
Toplam Sandık : 65Toplam Seçmen : 9.966Açılan Sandık : 65Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 8.760Geçerli Oy : 8.467Katılım Oranı : % 87,9
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,266.542 AK PARTİ : % 60,165.094 MHP : % 17,11.448MİLLET İTTİFAKI : % 21,451.816 İYİ PARTİ : % 11,42967 CHP : % 7,87666 SAADET PARTİSİ : % 2,16183VATAN PARTİSİ : % 0,5748HDP : % 0,4135HÜDA PAR : % 0,3126OVACIK
Toplam Sandık : 44Toplam Seçmen : 2.991Açılan Sandık : 44Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.767Geçerli Oy : 2.653Katılım Oranı : % 92,51
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 73,161.941 AK PARTİ : % 63,551.686 MHP : % 9,61255MİLLET İTTİFAKI : % 24,58652 CHP : % 12,51332 İYİ PARTİ : % 10,97291 SAADET PARTİSİ : % 1,0929VATAN PARTİSİ : % 1,2132HÜDA PAR : % 0,6417HDP : % 0,4111SAFRANBOLU
Toplam Sandık : 184Toplam Seçmen : 47.753Açılan Sandık : 184Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 42.061Geçerli Oy : 41.061Katılım Oranı : % 88,08
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 61,6725.323 AK PARTİ : % 49,2820.234 MHP : % 12,395.089MİLLET İTTİFAKI : % 36,5715.017 CHP : % 22,229.125 İYİ PARTİ : % 12,65.173 SAADET PARTİSİ : % 1,75719HDP : % 1,26517VATAN PARTİSİ : % 0,27109HÜDA PAR : % 0,283DİĞER : % 0,0312YENİCE
Toplam Sandık : 74Toplam Seçmen : 16.630Açılan Sandık : 74Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.808Geçerli Oy : 13.990Katılım Oranı : % 89,04
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,378.865 AK PARTİ : % 49,566.934 MHP : % 13,81.931MİLLET İTTİFAKI : % 35,034.901 CHP : % 20,652.889 İYİ PARTİ : % 12,191.706 SAADET PARTİSİ : % 2,19306VATAN PARTİSİ : % 0,6692HDP : % 0,684HÜDA PAR : % 0,3448
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