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- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - KARAMAN

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 23:36 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - : KARAMAN

MERKEZ

Toplam Sandık : 438Toplam Seçmen : 131.427Açılan Sandık : 438Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 120.080Geçerli Oy : 117.772Katılım Oranı : % 91,37
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 71,2983.959 AK PARTİ : % 55,765.597 MHP : % 15,5918.362MİLLET İTTİFAKI : % 27,1331.956 CHP : % 14,9517.604 İYİ PARTİ : % 10,412.251 SAADET PARTİSİ : % 1,782.101HDP : % 1,191.406VATAN PARTİSİ : % 0,23267HÜDA PAR : % 0,16184AYRANCI

Toplam Sandık : 34Toplam Seçmen : 6.484Açılan Sandık : 34Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.699Geçerli Oy : 5.488Katılım Oranı : % 87,89
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,063.461 AK PARTİ : % 49,62.722 MHP : % 13,47739MİLLET İTTİFAKI : % 35,461.946 CHP : % 22,141.215 İYİ PARTİ : % 12,41681 SAADET PARTİSİ : % 0,9150VATAN PARTİSİ : % 0,5832HDP : % 0,5329HÜDA PAR : % 0,2614DİĞER : % 0,116BAŞYAYLA

Toplam Sandık : 13Toplam Seçmen : 2.756Açılan Sandık : 13Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.384Geçerli Oy : 2.288Katılım Oranı : % 86,5
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 82,31.883 AK PARTİ : % 54,281.242 MHP : % 28,02641MİLLET İTTİFAKI : % 16,39375 İYİ PARTİ : % 9,62220 CHP : % 5,55127 SAADET PARTİSİ : % 1,2228VATAN PARTİSİ : % 0,7417HÜDA PAR : % 0,358HDP : % 0,225ERMENEK

Toplam Sandık : 92Toplam Seçmen : 21.208Açılan Sandık : 91Açılan Sandık Oranı : % 98,91Kullanılan Oy : 18.275Geçerli Oy : 17.479Katılım Oranı : % 87,26
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 56,69.893 AK PARTİ : % 43,867.666 MHP : % 12,742.227MİLLET İTTİFAKI : % 41,387.233 CHP : % 21,083.685 İYİ PARTİ : % 19,223.359 SAADET PARTİSİ : % 1,08189VATAN PARTİSİ : % 0,76132HDP : % 0,75131HÜDA PAR : % 0,5190KAZIMKARABEKİR

Toplam Sandık : 14Toplam Seçmen : 3.016Açılan Sandık : 14Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.742Geçerli Oy : 2.686Katılım Oranı : % 90,92
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,142.072 AK PARTİ : % 62,771.686 MHP : % 14,37386MİLLET İTTİFAKI : % 21,93589 CHP : % 11,65313 İYİ PARTİ : % 9,42253 SAADET PARTİSİ : % 0,8623HDP : % 0,5615VATAN PARTİSİ : % 0,226HÜDA PAR : % 0,154SARIVELİLER

Toplam Sandık : 36Toplam Seçmen : 8.609Açılan Sandık : 36Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 7.412Geçerli Oy : 7.042Katılım Oranı : % 86,1
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,863.793 AK PARTİ : % 41,682.935 MHP : % 12,18858MİLLET İTTİFAKI : % 43,383.055 CHP : % 25,551.799 İYİ PARTİ : % 17,111.205 SAADET PARTİSİ : % 0,7251HDP : % 1,1883VATAN PARTİSİ : % 0,8862HÜDA PAR : % 0,749

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Anahtar Kelimeler:
seçim 2018

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