- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - KASTAMONU

MERKEZ
Toplam Sandık : 404Toplam Seçmen : 102.847Açılan Sandık : 404Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 90.709Geçerli Oy : 88.854Katılım Oranı : % 88,2
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,0961.391 AK PARTİ : % 43,6638.795 MHP : % 25,4322.596MİLLET İTTİFAKI : % 29,5826.280 CHP : % 18,4616.399 İYİ PARTİ : % 10,199.055 SAADET PARTİSİ : % 0,93826HDP : % 0,88779VATAN PARTİSİ : % 0,25220HÜDA PAR : % 0,17152DİĞER : % 0,0432ABANA
Toplam Sandık : 22Toplam Seçmen : 3.293Açılan Sandık : 22Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.862Geçerli Oy : 2.788Katılım Oranı : % 86,91
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,61.829 AK PARTİ : % 55,311.542 MHP : % 10,29287MİLLET İTTİFAKI : % 33,32929 CHP : % 25,29705 İYİ PARTİ : % 7,1198 SAADET PARTİSİ : % 0,9326HDP : % 0,8223VATAN PARTİSİ : % 0,144HÜDA PAR : % 0,113AĞLI
Toplam Sandık : 25Toplam Seçmen : 2.395Açılan Sandık : 25Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.067Geçerli Oy : 1.987Katılım Oranı : % 86,3
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 79,161.573 AK PARTİ : % 56,011.113 MHP : % 23,15460MİLLET İTTİFAKI : % 19,68391 İYİ PARTİ : % 9,76194 CHP : % 9,01179 SAADET PARTİSİ : % 0,9118HÜDA PAR : % 0,48HDP : % 0,48VATAN PARTİSİ : % 0,357ARAÇ
Toplam Sandık : 138Toplam Seçmen : 15.078Açılan Sandık : 138Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 13.284Geçerli Oy : 12.820Katılım Oranı : % 88,1
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,779.073 AK PARTİ : % 59,177.586 MHP : % 11,61.487MİLLET İTTİFAKI : % 28,073.599 CHP : % 17,912.296 İYİ PARTİ : % 9,141.172 SAADET PARTİSİ : % 1,02131VATAN PARTİSİ : % 0,5267HÜDA PAR : % 0,3646HDP : % 0,2735AZDAVAY
Toplam Sandık : 57Toplam Seçmen : 6.112Açılan Sandık : 57Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.202Geçerli Oy : 4.979Katılım Oranı : % 85,11
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 58,512.913 AK PARTİ : % 45,852.283 MHP : % 12,65630MİLLET İTTİFAKI : % 39,311.957 CHP : % 25,991.294 İYİ PARTİ : % 12,29612 SAADET PARTİSİ : % 1,0251VATAN PARTİSİ : % 0,8643HÜDA PAR : % 0,7236HDP : % 0,630BOZKURT
Toplam Sandık : 49Toplam Seçmen : 7.879Açılan Sandık : 49Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 6.868Geçerli Oy : 6.611Katılım Oranı : % 87,17
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 79,755.272 AK PARTİ : % 63,214.179 MHP : % 16,531.093MİLLET İTTİFAKI : % 19,061.260 İYİ PARTİ : % 8,86586 CHP : % 8,65572 SAADET PARTİSİ : % 1,54102VATAN PARTİSİ : % 0,5939HDP : % 0,3926HÜDA PAR : % 0,2114CİDE
Toplam Sandık : 108Toplam Seçmen : 18.047Açılan Sandık : 108Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.848Geçerli Oy : 14.247Katılım Oranı : % 82,27
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,539.906 AK PARTİ : % 58,928.394 MHP : % 10,611.512MİLLET İTTİFAKI : % 28,294.031 CHP : % 18,92.693 İYİ PARTİ : % 8,511.212 SAADET PARTİSİ : % 0,88126HDP : % 0,92131VATAN PARTİSİ : % 0,74106HÜDA PAR : % 0,5173ÇATALZEYTİN
Toplam Sandık : 47Toplam Seçmen : 5.530Açılan Sandık : 47Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 4.755Geçerli Oy : 4.543Katılım Oranı : % 85,99
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 74,83.398 AK PARTİ : % 63,462.883 MHP : % 11,34515MİLLET İTTİFAKI : % 23,331.060 CHP : % 14,42655 İYİ PARTİ : % 7,24329 SAADET PARTİSİ : % 1,6776HDP : % 0,8639VATAN PARTİSİ : % 0,5927HÜDA PAR : % 0,4219DADAY
Toplam Sandık : 68Toplam Seçmen : 7.041Açılan Sandık : 68Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 6.082Geçerli Oy : 6.023Katılım Oranı : % 86,38
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 60,773.660 AK PARTİ : % 41,992.529 MHP : % 18,781.131MİLLET İTTİFAKI : % 34,852.099 CHP : % 24,391.469 İYİ PARTİ : % 9,4566 SAADET PARTİSİ : % 1,0664DİĞER : % 3,22194HDP : % 0,4628HÜDA PAR : % 0,3823VATAN PARTİSİ : % 0,3219DEVREKANİ
Toplam Sandık : 68Toplam Seçmen : 9.896Açılan Sandık : 68Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 8.765Geçerli Oy : 8.521Katılım Oranı : % 88,57
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 76,436.513 AK PARTİ : % 56,854.844 MHP : % 19,591.669MİLLET İTTİFAKI : % 22,271.898 CHP : % 11,06942 İYİ PARTİ : % 10,35882 SAADET PARTİSİ : % 0,8774VATAN PARTİSİ : % 0,5849HDP : % 0,3631HÜDA PAR : % 0,3530DOĞANYURT
Toplam Sandık : 29Toplam Seçmen : 4.635Açılan Sandık : 29Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.763Geçerli Oy : 3.555Katılım Oranı : % 81,19
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 82,592.936 AK PARTİ : % 64,282.285 MHP : % 18,31651MİLLET İTTİFAKI : % 14,91530 CHP : % 7,76276 İYİ PARTİ : % 6,13218 SAADET PARTİSİ : % 1,0136VATAN PARTİSİ : % 0,932HÜDA PAR : % 0,8430HDP : % 0,7627HANÖNÜ
Toplam Sandık : 26Toplam Seçmen : 3.305Açılan Sandık : 26Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.912Geçerli Oy : 2.807Katılım Oranı : % 88,11
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,621.814 AK PARTİ : % 49,131.379 MHP : % 15,5435MİLLET İTTİFAKI : % 32,92924 CHP : % 23,9671 İYİ PARTİ : % 8,37235 SAADET PARTİSİ : % 0,6418VATAN PARTİSİ : % 1,3237HÜDA PAR : % 0,5716HDP : % 0,5716İHSANGAZİ
Toplam Sandık : 35Toplam Seçmen : 4.273Açılan Sandık : 35Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 4.236Geçerli Oy : 3.615Katılım Oranı : % 99,13
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 82,662.988 AK PARTİ : % 61,162.211 MHP : % 21,49777MİLLET İTTİFAKI : % 15,82572 CHP : % 7,77281 İYİ PARTİ : % 7,52272 SAADET PARTİSİ : % 0,5319VATAN PARTİSİ : % 0,5821DİĞER : % 0,4717HÜDA PAR : % 0,2810HDP : % 0,197İNEBOLU
Toplam Sandık : 106Toplam Seçmen : 15.896Açılan Sandık : 106Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 13.858Geçerli Oy : 13.309Katılım Oranı : % 87,18
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 76,2310.145 AK PARTİ : % 63,338.429 MHP : % 12,891.716MİLLET İTTİFAKI : % 22,262.962 CHP : % 11,941.589 İYİ PARTİ : % 9,261.233 SAADET PARTİSİ : % 1,05140VATAN PARTİSİ : % 0,680HDP : % 0,5675HÜDA PAR : % 0,3547KÜRE
Toplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 4.494Açılan Sandık : 45Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.896Geçerli Oy : 3.729Katılım Oranı : % 86,69
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 74,662.784 AK PARTİ : % 56,022.089 MHP : % 18,64695MİLLET İTTİFAKI : % 23,65882 CHP : % 14522 İYİ PARTİ : % 8,85330 SAADET PARTİSİ : % 0,830VATAN PARTİSİ : % 0,9435HDP : % 0,4818HÜDA PAR : % 0,2710PINARBAŞI
Toplam Sandık : 35Toplam Seçmen : 4.766Açılan Sandık : 35Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.939Geçerli Oy : 3.751Katılım Oranı : % 82,65
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,022.589 AK PARTİ : % 58,492.194 MHP : % 10,53395MİLLET İTTİFAKI : % 28,741.078 CHP : % 17,09641 İYİ PARTİ : % 9,84369 SAADET PARTİSİ : % 1,8168VATAN PARTİSİ : % 0,9636HDP : % 0,6725HÜDA PAR : % 0,6123SEYDİLER
Toplam Sandık : 27Toplam Seçmen : 3.195Açılan Sandık : 27Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.871Geçerli Oy : 2.801Katılım Oranı : % 89,86
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 73,222.051 AK PARTİ : % 56,021.569 MHP : % 17,21482MİLLET İTTİFAKI : % 25,81723 CHP : % 14,24399 İYİ PARTİ : % 10,82303 SAADET PARTİSİ : % 0,7521HDP : % 0,3911HÜDA PAR : % 0,298VATAN PARTİSİ : % 0,298ŞENPAZAR
Toplam Sandık : 31Toplam Seçmen : 3.859Açılan Sandık : 31Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.084Geçerli Oy : 2.932Katılım Oranı : % 79,92
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 76,812.252 AK PARTİ : % 65,891.932 MHP : % 10,91320MİLLET İTTİFAKI : % 20,43599 CHP : % 12,38363 İYİ PARTİ : % 7,47219 SAADET PARTİSİ : % 0,5817VATAN PARTİSİ : % 1,1634HDP : % 0,9929HÜDA PAR : % 0,6118TAŞKÖPRÜ
Toplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 30.579Açılan Sandık : 170Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 26.474Geçerli Oy : 25.757Katılım Oranı : % 86,58
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,5318.682 AK PARTİ : % 51,3213.218 MHP : % 21,215.464MİLLET İTTİFAKI : % 26,586.845 CHP : % 14,313.687 İYİ PARTİ : % 11,653.001 SAADET PARTİSİ : % 0,61157VATAN PARTİSİ : % 0,3590HÜDA PAR : % 0,2871HDP : % 0,2769TOSYA
Toplam Sandık : 136Toplam Seçmen : 32.513Açılan Sandık : 136Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 29.129Geçerli Oy : 28.379Katılım Oranı : % 89,59
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 84,7724.056 AK PARTİ : % 59,6216.919 MHP : % 25,157.137MİLLET İTTİFAKI : % 14,234.039 İYİ PARTİ : % 6,771.920 CHP : % 6,441.829 SAADET PARTİSİ : % 1,02290VATAN PARTİSİ : % 0,37104HDP : % 0,37104HÜDA PAR : % 0,2776
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