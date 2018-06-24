- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - KAYSERİ

AKKIŞLA
Toplam Sandık : 22Toplam Seçmen : 5.063Açılan Sandık : 22Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 4.339Geçerli Oy : 4.084Katılım Oranı : % 85,7
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 58,592.393 AK PARTİ : % 42,871.751 MHP : % 15,72642MİLLET İTTİFAKI : % 39,081.596 CHP : % 20,59841 İYİ PARTİ : % 17,46713 SAADET PARTİSİ : % 1,0342HDP : % 0,9338VATAN PARTİSİ : % 0,8635HÜDA PAR : % 0,4719BÜNYAN
Toplam Sandık : 83Toplam Seçmen : 19.362Açılan Sandık : 83Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 18.562Geçerli Oy : 18.132Katılım Oranı : % 95,87
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,5813.160 AK PARTİ : % 44,758.114 MHP : % 27,835.046MİLLET İTTİFAKI : % 24,744.485 İYİ PARTİ : % 12,162.204 CHP : % 10,71.941 SAADET PARTİSİ : % 1,88340HDP : % 2,29416HÜDA PAR : % 0,1934VATAN PARTİSİ : % 0,1833DEVELİ
Toplam Sandık : 161Toplam Seçmen : 46.331Açılan Sandık : 161Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 41.691Geçerli Oy : 40.729Katılım Oranı : % 89,99
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 80,5832.818 AK PARTİ : % 54,3922.154 MHP : % 26,1810.664MİLLET İTTİFAKI : % 18,597.570 İYİ PARTİ : % 8,843.602 CHP : % 8,293.378 SAADET PARTİSİ : % 1,45590HDP : % 0,5205HÜDA PAR : % 0,1874VATAN PARTİSİ : % 0,1250FELAHİYE
Toplam Sandık : 20Toplam Seçmen : 4.619Açılan Sandık : 20Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.771Geçerli Oy : 3.624Katılım Oranı : % 81,64
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,732.382 AK PARTİ : % 43,61.580 MHP : % 22,13802MİLLET İTTİFAKI : % 33,311.207 CHP : % 19,7714 İYİ PARTİ : % 12,11439 SAADET PARTİSİ : % 1,4954HDP : % 0,4416VATAN PARTİSİ : % 0,259HÜDA PAR : % 0,197HACILAR
Toplam Sandık : 30Toplam Seçmen : 8.904Açılan Sandık : 30Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 8.471Geçerli Oy : 8.290Katılım Oranı : % 95,14
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 85,657.100 AK PARTİ : % 68,815.704 MHP : % 16,841.396MİLLET İTTİFAKI : % 13,581.126 İYİ PARTİ : % 6,3522 CHP : % 6,12507 SAADET PARTİSİ : % 1,1797HDP : % 0,4134HÜDA PAR : % 0,1916VATAN PARTİSİ : % 0,1311İNCESU
Toplam Sandık : 64Toplam Seçmen : 18.028Açılan Sandık : 64Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 16.538Geçerli Oy : 16.030Katılım Oranı : % 91,74
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 73,3911.764 AK PARTİ : % 538.496 MHP : % 20,393.268MİLLET İTTİFAKI : % 21,883.508 İYİ PARTİ : % 10,071.615 CHP : % 9,781.567 SAADET PARTİSİ : % 2,03326HDP : % 4,11659HÜDA PAR : % 0,3251VATAN PARTİSİ : % 0,2743KOCASİNAN
Toplam Sandık : 782Toplam Seçmen : 271.577Açılan Sandık : 782Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 246.821Geçerli Oy : 241.984Katılım Oranı : % 90,88
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,33175.026 AK PARTİ : % 51,11123.684 MHP : % 21,2251.342MİLLET İTTİFAKI : % 24,9760.416 CHP : % 12,5430.334 İYİ PARTİ : % 10,7626.035 SAADET PARTİSİ : % 1,674.047HDP : % 2,195.291HÜDA PAR : % 0,21499VATAN PARTİSİ : % 0,14340DİĞER : % 0,05113MELİKGAZİ
Toplam Sandık : 1.062Toplam Seçmen : 380.506Açılan Sandık : 1.062Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 347.217Geçerli Oy : 341.842Katılım Oranı : % 91,25
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 73,46251.116 AK PARTİ : % 52,14178.220 MHP : % 21,3272.896MİLLET İTTİFAKI : % 24,3883.341 CHP : % 11,6439.797 İYİ PARTİ : % 10,8837.198 SAADET PARTİSİ : % 1,866.346HDP : % 1,796.128HÜDA PAR : % 0,15511VATAN PARTİSİ : % 0,12423DİĞER : % 0,0122ÖZVATAN
Toplam Sandık : 15Toplam Seçmen : 3.382Açılan Sandık : 15Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.034Geçerli Oy : 2.934Katılım Oranı : % 89,71
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 75,62.218 AK PARTİ : % 45,41.332 MHP : % 30,2886MİLLET İTTİFAKI : % 23,52690 CHP : % 12,51367 İYİ PARTİ : % 9,78287 SAADET PARTİSİ : % 1,2336HDP : % 0,4814HÜDA PAR : % 0,247VATAN PARTİSİ : % 0,144PINARBAŞI
Toplam Sandık : 141Toplam Seçmen : 17.042Açılan Sandık : 141Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.533Geçerli Oy : 14.204Katılım Oranı : % 85,28
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 57,648.187 AK PARTİ : % 35,895.098 MHP : % 21,753.089MİLLET İTTİFAKI : % 39,435.601 İYİ PARTİ : % 24,853.529 CHP : % 13,581.929 SAADET PARTİSİ : % 1,01143HDP : % 2,36335HÜDA PAR : % 0,2941VATAN PARTİSİ : % 0,2332SARIOĞLAN
Toplam Sandık : 47Toplam Seçmen : 10.853Açılan Sandık : 47Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 9.586Geçerli Oy : 9.318Katılım Oranı : % 88,33
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 67,866.323 AK PARTİ : % 44,64.156 MHP : % 23,262.167MİLLET İTTİFAKI : % 29,312.731 CHP : % 18,661.739 İYİ PARTİ : % 9,17854 SAADET PARTİSİ : % 1,48138HDP : % 2,25210HÜDA PAR : % 0,3230VATAN PARTİSİ : % 0,2321SARIZ
Toplam Sandık : 50Toplam Seçmen : 7.845Açılan Sandık : 50Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 6.598Geçerli Oy : 6.393Katılım Oranı : % 84,1
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,873.572 AK PARTİ : % 30,281.936 MHP : % 25,591.636MİLLET İTTİFAKI : % 32,492.077 CHP : % 17,251.103 İYİ PARTİ : % 14,17906 SAADET PARTİSİ : % 1,0668HDP : % 11,12711VATAN PARTİSİ : % 0,319HÜDA PAR : % 0,2214TALAS
Toplam Sandık : 298Toplam Seçmen : 103.995Açılan Sandık : 298Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 93.179Geçerli Oy : 91.990Katılım Oranı : % 89,6
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,7560.479 AK PARTİ : % 42,2738.882 MHP : % 23,4821.597MİLLET İTTİFAKI : % 31,7429.201 CHP : % 15,5914.344 İYİ PARTİ : % 14,1713.038 SAADET PARTİSİ : % 1,981.819HDP : % 21.840VATAN PARTİSİ : % 0,17152DİĞER : % 0,14129HÜDA PAR : % 0,0878TOMARZA
Toplam Sandık : 79Toplam Seçmen : 16.643Açılan Sandık : 79Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.999Geçerli Oy : 14.611Katılım Oranı : % 90,12
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 75,9111.091 AK PARTİ : % 49,997.304 MHP : % 25,923.787MİLLET İTTİFAKI : % 23,093.373 CHP : % 11,791.723 İYİ PARTİ : % 9,81.432 SAADET PARTİSİ : % 1,49218HDP : % 0,6291VATAN PARTİSİ : % 0,1928HÜDA PAR : % 0,1623YAHYALI
Toplam Sandık : 94Toplam Seçmen : 26.262Açılan Sandık : 94Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 24.096Geçerli Oy : 23.693Katılım Oranı : % 91,75
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 85,1620.176 AK PARTİ : % 65,4415.505 MHP : % 19,714.671MİLLET İTTİFAKI : % 14,13.340 İYİ PARTİ : % 6,971.652 CHP : % 5,351.268 SAADET PARTİSİ : % 1,77420HDP : % 0,47111HÜDA PAR : % 0,1637VATAN PARTİSİ : % 0,1125YEŞİLHİSAR
Toplam Sandık : 50Toplam Seçmen : 12.217Açılan Sandık : 50Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 11.179Geçerli Oy : 10.886Katılım Oranı : % 91,5
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 67,097.303 AK PARTİ : % 49,645.404 MHP : % 17,441.899MİLLET İTTİFAKI : % 31,573.437 CHP : % 18,812.048 İYİ PARTİ : % 11,411.242 SAADET PARTİSİ : % 1,35147HDP : % 0,8491HÜDA PAR : % 0,2527VATAN PARTİSİ : % 0,222
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