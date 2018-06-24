- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - KIRIKKALE

MERKEZ
Toplam Sandık : 412Toplam Seçmen : 146.479Açılan Sandık : 412Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 127.598Geçerli Oy : 125.411Katılım Oranı : % 87,11
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 68,4785.870 AK PARTİ : % 43,0553.995 MHP : % 25,4231.875MİLLET İTTİFAKI : % 30,338.004 CHP : % 15,0218.843 İYİ PARTİ : % 1417.562 SAADET PARTİSİ : % 1,281.599HDP : % 0,891.121VATAN PARTİSİ : % 0,18223HÜDA PAR : % 0,15184DİĞER : % 0,019BAHŞİLİ
Toplam Sandık : 19Toplam Seçmen : 5.235Açılan Sandık : 19Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 4.726Geçerli Oy : 4.621Katılım Oranı : % 90,28
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,083.562 AK PARTİ : % 55,072.545 MHP : % 22,011.017MİLLET İTTİFAKI : % 21,731.004 CHP : % 11,99554 İYİ PARTİ : % 8,83408 SAADET PARTİSİ : % 0,9142HDP : % 0,7836HÜDA PAR : % 0,2210VATAN PARTİSİ : % 0,199BALIŞEYH
Toplam Sandık : 33Toplam Seçmen : 4.442Açılan Sandık : 33Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.954Geçerli Oy : 3.852Katılım Oranı : % 89,01
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,262.668 AK PARTİ : % 44,651.720 MHP : % 24,61948MİLLET İTTİFAKI : % 27,731.068 CHP : % 16,69643 İYİ PARTİ : % 9,84379 SAADET PARTİSİ : % 1,1946HDP : % 2,3490HÜDA PAR : % 0,4417VATAN PARTİSİ : % 0,239ÇELEBİ
Toplam Sandık : 17Toplam Seçmen : 1.824Açılan Sandık : 17Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 1.615Geçerli Oy : 1.574Katılım Oranı : % 88,54
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 73,321.154 AK PARTİ : % 55,34871 MHP : % 17,98283MİLLET İTTİFAKI : % 25,1395 İYİ PARTİ : % 16,14254 CHP : % 7,62120 SAADET PARTİSİ : % 1,3321HDP : % 1,0817HÜDA PAR : % 0,447VATAN PARTİSİ : % 0,061DELİCE
Toplam Sandık : 56Toplam Seçmen : 6.765Açılan Sandık : 56Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 6.052Geçerli Oy : 5.948Katılım Oranı : % 89,46
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 66,593.961 AK PARTİ : % 50,182.985 MHP : % 16,41976MİLLET İTTİFAKI : % 30,971.842 CHP : % 20,281.206 İYİ PARTİ : % 9,9589 SAADET PARTİSİ : % 0,7947HDP : % 1,75104HÜDA PAR : % 0,4225VATAN PARTİSİ : % 0,2716KARAKEÇİLİ
Toplam Sandık : 10Toplam Seçmen : 2.376Açılan Sandık : 10Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.171Geçerli Oy : 2.119Katılım Oranı : % 91,37
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 82,821.755 AK PARTİ : % 49,51.049 MHP : % 33,32706MİLLET İTTİFAKI : % 16,66353 İYİ PARTİ : % 10,05213 CHP : % 5,43115 SAADET PARTİSİ : % 1,1825HÜDA PAR : % 0,286HDP : % 0,143VATAN PARTİSİ : % 0,092KESKİN
Toplam Sandık : 81Toplam Seçmen : 12.238Açılan Sandık : 81Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 11.155Geçerli Oy : 10.862Katılım Oranı : % 91,15
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 61,826.715 AK PARTİ : % 43,374.711 MHP : % 18,452.004MİLLET İTTİFAKI : % 35,623.869 İYİ PARTİ : % 24,092.617 CHP : % 10,311.120 SAADET PARTİSİ : % 1,22132HDP : % 2,19238VATAN PARTİSİ : % 0,2325HÜDA PAR : % 0,1415SULAKYURT
Toplam Sandık : 36Toplam Seçmen : 5.414Açılan Sandık : 36Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 4.878Geçerli Oy : 4.780Katılım Oranı : % 90,1
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 68,223.261 MHP : % 38,371.834 AK PARTİ : % 29,851.427MİLLET İTTİFAKI : % 30,611.463 CHP : % 28,051.341 İYİ PARTİ : % 2,18104 SAADET PARTİSİ : % 0,3818HDP : % 0,8842HÜDA PAR : % 0,199VATAN PARTİSİ : % 0,15YAHŞİHAN
Toplam Sandık : 44Toplam Seçmen : 13.623Açılan Sandık : 44Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 11.664Geçerli Oy : 11.467Katılım Oranı : % 85,62
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,317.375 AK PARTİ : % 41,984.814 MHP : % 22,332.561MİLLET İTTİFAKI : % 33,453.836 CHP : % 17,512.008 İYİ PARTİ : % 14,661.681 SAADET PARTİSİ : % 1,28147HDP : % 2,01230HÜDA PAR : % 0,1517VATAN PARTİSİ : % 0,089
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