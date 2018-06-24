- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - TOKAT

MERKEZ
Toplam Sandık : 446Toplam Seçmen : 134.476Açılan Sandık : 427Açılan Sandık Oranı : % 95,74Kullanılan Oy : 117.880Geçerli Oy : 116.472Katılım Oranı : % 91,29
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,6581.119 AK PARTİ : % 52,8961.598 MHP : % 16,7619.521MİLLET İTTİFAKI : % 28,3533.020 CHP : % 16,2618.941 İYİ PARTİ : % 10,7112.472 SAADET PARTİSİ : % 1,381.607HDP : % 1,311.531DİĞER : % 0,52602HÜDA PAR : % 0,1113VATAN PARTİSİ : % 0,0787ALMUS
Toplam Sandık : 77Toplam Seçmen : 16.055Açılan Sandık : 75Açılan Sandık Oranı : % 97,4Kullanılan Oy : 13.906Geçerli Oy : 13.627Katılım Oranı : % 89,16
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 51,547.024 AK PARTİ : % 39,655.403 MHP : % 11,91.621MİLLET İTTİFAKI : % 42,75.819 CHP : % 36,925.031 İYİ PARTİ : % 4,88665 SAADET PARTİSİ : % 0,9123HDP : % 5,01683DİĞER : % 0,4460VATAN PARTİSİ : % 0,1723HÜDA PAR : % 0,1318ARTOVA
Toplam Sandık : 37Toplam Seçmen : 6.379Açılan Sandık : 37Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.917Geçerli Oy : 5.804Katılım Oranı : % 92,76
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,424.087 AK PARTİ : % 56,463.277 MHP : % 13,96810MİLLET İTTİFAKI : % 27,671.606 CHP : % 19,871.153 İYİ PARTİ : % 6,86398 SAADET PARTİSİ : % 0,9555HDP : % 1,4383HÜDA PAR : % 0,1911DİĞER : % 0,1710VATAN PARTİSİ : % 0,127BAŞÇİFTLİK
Toplam Sandık : 18Toplam Seçmen : 3.829Açılan Sandık : 18Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.139Geçerli Oy : 3.059Katılım Oranı : % 81,98
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 75,682.315 AK PARTİ : % 60,541.852 MHP : % 15,14463MİLLET İTTİFAKI : % 23,54720 CHP : % 16,57507 İYİ PARTİ : % 5,88180 SAADET PARTİSİ : % 1,0833HÜDA PAR : % 0,4614VATAN PARTİSİ : % 0,268HDP : % 0,072ERBAA
Toplam Sandık : 249Toplam Seçmen : 68.513Açılan Sandık : 249Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 61.229Geçerli Oy : 59.773Katılım Oranı : % 89,37
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 71,142.500 AK PARTİ : % 52,5231.392 MHP : % 18,5811.108MİLLET İTTİFAKI : % 27,2616.295 CHP : % 15,59.262 İYİ PARTİ : % 10,326.171 SAADET PARTİSİ : % 1,44862DİĞER : % 0,81485HDP : % 0,46275VATAN PARTİSİ : % 0,19113HÜDA PAR : % 0,18105NİKSAR
Toplam Sandık : 195Toplam Seçmen : 46.111Açılan Sandık : 194Açılan Sandık Oranı : % 99,49Kullanılan Oy : 41.071Geçerli Oy : 39.995Katılım Oranı : % 89,07
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,2725.306 AK PARTİ : % 47,0518.816 MHP : % 16,236.490MİLLET İTTİFAKI : % 34,4413.774 CHP : % 24,369.743 İYİ PARTİ : % 9,033.610 SAADET PARTİSİ : % 1,05421HDP : % 1,83730VATAN PARTİSİ : % 0,25100HÜDA PAR : % 0,1559DİĞER : % 0,0726PAZAR
Toplam Sandık : 40Toplam Seçmen : 10.113Açılan Sandık : 40Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 9.300Geçerli Oy : 9.175Katılım Oranı : % 91,96
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 78,67.212 AK PARTİ : % 64,025.874 MHP : % 14,581.338MİLLET İTTİFAKI : % 20,541.885 İYİ PARTİ : % 10,931.003 CHP : % 8,75803 SAADET PARTİSİ : % 0,8679VATAN PARTİSİ : % 0,2624DİĞER : % 0,2321HDP : % 0,218HÜDA PAR : % 0,1615REŞADİYE
Toplam Sandık : 130Toplam Seçmen : 23.046Açılan Sandık : 124Açılan Sandık Oranı : % 95,38Kullanılan Oy : 19.401Geçerli Oy : 19.020Katılım Oranı : % 85,53
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,4813.786 AK PARTİ : % 53,7210.218 MHP : % 18,763.568MİLLET İTTİFAKI : % 25,894.925 CHP : % 18,453.510 İYİ PARTİ : % 6,341.206 SAADET PARTİSİ : % 1,1209HDP : % 0,79150DİĞER : % 0,477VATAN PARTİSİ : % 0,2344HÜDA PAR : % 0,238SULUSARAY
Toplam Sandık : 25Toplam Seçmen : 5.310Açılan Sandık : 25Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 4.704Geçerli Oy : 4.620Katılım Oranı : % 88,59
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 84,163.888 AK PARTİ : % 61,952.862 MHP : % 22,211.026MİLLET İTTİFAKI : % 15,17701 CHP : % 8,48392 İYİ PARTİ : % 5,61259 SAADET PARTİSİ : % 1,0850HDP : % 0,3516HÜDA PAR : % 0,115VATAN PARTİSİ : % 0,115DİĞER : % 0,115TURHAL
Toplam Sandık : 210Toplam Seçmen : 60.401Açılan Sandık : 200Açılan Sandık Oranı : % 95,24Kullanılan Oy : 51.806Geçerli Oy : 51.097Katılım Oranı : % 89,65
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 61,4931.417 AK PARTİ : % 45,8723.439 MHP : % 15,617.978MİLLET İTTİFAKI : % 35,1617.965 CHP : % 23,0211.764 İYİ PARTİ : % 10,495.358 SAADET PARTİSİ : % 1,65843HDP : % 2,021.034DİĞER : % 1,12574HÜDA PAR : % 0,1157VATAN PARTİSİ : % 0,150YEŞİLYURT
Toplam Sandık : 30Toplam Seçmen : 6.359Açılan Sandık : 30Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.537Geçerli Oy : 5.427Katılım Oranı : % 87,07
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 78,374.253 AK PARTİ : % 56,273.054 MHP : % 22,091.199MİLLET İTTİFAKI : % 20,321.103 CHP : % 11,3613 İYİ PARTİ : % 7,7418 SAADET PARTİSİ : % 1,3372HDP : % 0,8546HÜDA PAR : % 0,3318VATAN PARTİSİ : % 0,137ZİLE
Toplam Sandık : 207Toplam Seçmen : 42.857Açılan Sandık : 200Açılan Sandık Oranı : % 96,62Kullanılan Oy : 37.269Geçerli Oy : 36.698Katılım Oranı : % 91,87
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,0219.458 AK PARTİ : % 38,1113.987 MHP : % 14,915.471MİLLET İTTİFAKI : % 43,8516.091 CHP : % 35,3212.963 İYİ PARTİ : % 7,672.813 SAADET PARTİSİ : % 0,86315HDP : % 2,61958DİĞER : % 0,31115VATAN PARTİSİ : % 0,1141HÜDA PAR : % 0,135
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