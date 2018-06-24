- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - TRABZON

AKÇAABAT
Toplam Sandık : 328Toplam Seçmen : 89.071Açılan Sandık : 46Açılan Sandık Oranı : % 14,02Kullanılan Oy : 8.447Geçerli Oy : 8.256Katılım Oranı : % 88,53
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,56.398 AK PARTİ : % 64,865.355 MHP : % 12,631.043MİLLET İTTİFAKI : % 20,891.725 CHP : % 9,91818 İYİ PARTİ : % 9,34771 SAADET PARTİSİ : % 1,65136DİĞER : % 0,974HDP : % 0,2924VATAN PARTİSİ : % 0,1815HÜDA PAR : % 0,1714ARAKLI
Toplam Sandık : 138Toplam Seçmen : 34.344Açılan Sandık : 16Açılan Sandık Oranı : % 11,59Kullanılan Oy : 2.380Geçerli Oy : 2.346Katılım Oranı : % 88,25
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 90,542.124 AK PARTİ : % 80,221.882 MHP : % 10,32242MİLLET İTTİFAKI : % 8,61202 İYİ PARTİ : % 3,6285 CHP : % 2,661 SAADET PARTİSİ : % 2,3956DİĞER : % 0,6816HÜDA PAR : % 0,092VATAN PARTİSİ : % 0,041ARSİN
Toplam Sandık : 79Toplam Seçmen : 21.038Açılan Sandık : 11Açılan Sandık Oranı : % 13,92Kullanılan Oy : 2.031Geçerli Oy : 2.016Katılım Oranı : % 85,05
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 88,791.790 AK PARTİ : % 77,081.554 MHP : % 11,71236MİLLET İTTİFAKI : % 10,86219 İYİ PARTİ : % 4,6694 CHP : % 4,3788 SAADET PARTİSİ : % 1,8437DİĞER : % 0,36HDP : % 0,051BEŞİKDÜZÜ
Toplam Sandık : 62Toplam Seçmen : 16.871Açılan Sandık : 6Açılan Sandık Oranı : % 9,68Kullanılan Oy : 775Geçerli Oy : 759Katılım Oranı : % 89,18
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 55,2419 CHP : % 36,23275 İYİ PARTİ : % 17,39132 SAADET PARTİSİ : % 1,5812CUMHUR İTTİFAKI : % 42,82325 AK PARTİ : % 38,34291 MHP : % 4,4834DİĞER : % 1,4511HÜDA PAR : % 0,262VATAN PARTİSİ : % 0,131HDP : % 0,131ÇARŞIBAŞI
Toplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 11.785Açılan Sandık : 12Açılan Sandık Oranı : % 26,67Kullanılan Oy : 2.600Geçerli Oy : 2.421Katılım Oranı : % 94,93
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,281.750 AK PARTİ : % 58,081.406 MHP : % 14,21344MİLLET İTTİFAKI : % 23,25563 İYİ PARTİ : % 11,61281 CHP : % 10,99266 SAADET PARTİSİ : % 0,6616DİĞER : % 3,9295HDP : % 0,379VATAN PARTİSİ : % 0,123HÜDA PAR : % 0,041ÇAYKARA
Toplam Sandık : 59Toplam Seçmen : 11.059Açılan Sandık : 19Açılan Sandık Oranı : % 32,2Kullanılan Oy : 2.244Geçerli Oy : 2.231Katılım Oranı : % 86,71
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,321.725 AK PARTİ : % 66,611.486 MHP : % 10,71239MİLLET İTTİFAKI : % 19,41433 CHP : % 9,14204 İYİ PARTİ : % 7,26162 SAADET PARTİSİ : % 367DİĞER : % 2,3352VATAN PARTİSİ : % 0,4510HDP : % 0,368HÜDA PAR : % 0,133DERNEKPAZARI
Toplam Sandık : 17Toplam Seçmen : 3.332Açılan Sandık : 6Açılan Sandık Oranı : % 35,29Kullanılan Oy : 967Geçerli Oy : 954Katılım Oranı : % 87,12
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 86,16822 AK PARTİ : % 77,36738 MHP : % 8,8184MİLLET İTTİFAKI : % 13,52129 SAADET PARTİSİ : % 5,6654 İYİ PARTİ : % 4,341 CHP : % 3,5634VATAN PARTİSİ : % 0,212HDP : % 0,11DÜZKÖY
Toplam Sandık : 37Toplam Seçmen : 10.682Açılan Sandık : 7Açılan Sandık Oranı : % 18,92Kullanılan Oy : 1.214Geçerli Oy : 1.196Katılım Oranı : % 85,86
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,22780 AK PARTİ : % 53,93645 MHP : % 11,29135MİLLET İTTİFAKI : % 26,76320 CHP : % 20,74248 İYİ PARTİ : % 5,6968 SAADET PARTİSİ : % 0,334DİĞER : % 6,4477HDP : % 1,5919HAYRAT
Toplam Sandık : 40Toplam Seçmen : 6.444Açılan Sandık : 11Açılan Sandık Oranı : % 27,5Kullanılan Oy : 914Geçerli Oy : 906Katılım Oranı : % 81,68
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 88,08798 AK PARTİ : % 72,74659 MHP : % 15,34139MİLLET İTTİFAKI : % 9,7188 CHP : % 4,4240 SAADET PARTİSİ : % 2,7625 İYİ PARTİ : % 2,5423HDP : % 0,111DİĞER : % 0,111KÖPRÜBAŞI
Toplam Sandık : 21Toplam Seçmen : 3.843Açılan Sandık : 10Açılan Sandık Oranı : % 47,62Kullanılan Oy : 1.278Geçerli Oy : 1.273Katılım Oranı : % 82,93
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 83,821.067 AK PARTİ : % 73,61937 MHP : % 10,21130MİLLET İTTİFAKI : % 11,47146 CHP : % 5,5871 İYİ PARTİ : % 3,2241 SAADET PARTİSİ : % 2,6734DİĞER : % 4,2454HDP : % 0,314HÜDA PAR : % 0,081VATAN PARTİSİ : % 0,081MAÇKA
Toplam Sandık : 101Toplam Seçmen : 19.243Açılan Sandık : 19Açılan Sandık Oranı : % 18,81Kullanılan Oy : 2.105Geçerli Oy : 2.098Katılım Oranı : % 86,7
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 74,591.565 AK PARTİ : % 65,251.369 MHP : % 9,34196MİLLET İTTİFAKI : % 23,64496 CHP : % 14,54305 İYİ PARTİ : % 6,86144 SAADET PARTİSİ : % 2,2447DİĞER : % 1,7236HDP : % 0,051OF
Toplam Sandık : 130Toplam Seçmen : 33.135Açılan Sandık : 14Açılan Sandık Oranı : % 10,77Kullanılan Oy : 2.159Geçerli Oy : 2.106Katılım Oranı : % 88,37
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 841.769 AK PARTİ : % 69,521.464 MHP : % 14,48305MİLLET İTTİFAKI : % 14,96315 CHP : % 8,64182 İYİ PARTİ : % 3,6677 SAADET PARTİSİ : % 2,6656HDP : % 0,439VATAN PARTİSİ : % 0,245HÜDA PAR : % 0,092DİĞER : % 0,092ORTAHİSAR
Toplam Sandık : 679Toplam Seçmen : 233.950Açılan Sandık : 14Açılan Sandık Oranı : % 2,06Kullanılan Oy : 3.262Geçerli Oy : 3.220Katılım Oranı : % 86,36
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,842.120 AK PARTİ : % 54,531.756 MHP : % 11,3364MİLLET İTTİFAKI : % 32,641.051 CHP : % 16,77540 İYİ PARTİ : % 12,33397 SAADET PARTİSİ : % 3,54114HDP : % 0,7825DİĞER : % 0,5618HÜDA PAR : % 0,062VATAN PARTİSİ : % 0,062SÜRMENE
Toplam Sandık : 90Toplam Seçmen : 19.719Açılan Sandık : 10Açılan Sandık Oranı : % 11,11Kullanılan Oy : 1.394Geçerli Oy : 1.368Katılım Oranı : % 84,23
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 76,391.045 AK PARTİ : % 62,43854 MHP : % 13,96191MİLLET İTTİFAKI : % 21,86299 CHP : % 10,6145 İYİ PARTİ : % 6,893 SAADET PARTİSİ : % 4,4661DİĞER : % 1,3919HDP : % 0,223HÜDA PAR : % 0,071VATAN PARTİSİ : % 0,071ŞALPAZARI
Toplam Sandık : 38Toplam Seçmen : 9.231Açılan Sandık : 7Açılan Sandık Oranı : % 18,42Kullanılan Oy : 1.032Geçerli Oy : 1.017Katılım Oranı : % 91,49
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,81710 AK PARTİ : % 62,83639 MHP : % 6,9871MİLLET İTTİFAKI : % 28,91294 CHP : % 16,81171 İYİ PARTİ : % 10,72109 SAADET PARTİSİ : % 1,3814DİĞER : % 0,889HDP : % 0,22HÜDA PAR : % 0,11VATAN PARTİSİ : % 0,11TONYA
Toplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 11.848Açılan Sandık : 12Açılan Sandık Oranı : % 26,67Kullanılan Oy : 2.053Geçerli Oy : 2.035Katılım Oranı : % 87,62
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,881.300 AK PARTİ : % 56,661.153 MHP : % 7,22147MİLLET İTTİFAKI : % 25,26514 CHP : % 18,18370 İYİ PARTİ : % 5,45111 SAADET PARTİSİ : % 1,6233DİĞER : % 9,83200HDP : % 0,9319HÜDA PAR : % 0,051VATAN PARTİSİ : % 0,051VAKFIKEBİR
Toplam Sandık : 83Toplam Seçmen : 20.857Açılan Sandık : 11Açılan Sandık Oranı : % 13,25Kullanılan Oy : 1.692Geçerli Oy : 1.658Katılım Oranı : % 87,22
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,481.069 AK PARTİ : % 53,68890 MHP : % 10,8179MİLLET İTTİFAKI : % 32,93546 CHP : % 21,41355 İYİ PARTİ : % 9,71161 SAADET PARTİSİ : % 1,8130DİĞER : % 1,8731HDP : % 0,488HÜDA PAR : % 0,122VATAN PARTİSİ : % 0,122YOMRA
Toplam Sandık : 94Toplam Seçmen : 26.731Açılan Sandık : 1Açılan Sandık Oranı : % 1,06Kullanılan Oy : 172Geçerli Oy : 170Katılım Oranı : % 76,79
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 81,76139 AK PARTİ : % 66,47113 MHP : % 15,2926MİLLET İTTİFAKI : % 17,6530 CHP : % 8,8215 İYİ PARTİ : % 8,2414 SAADET PARTİSİ : % 0,591DİĞER : % 0,591YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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