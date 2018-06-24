- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - TRABZON

AKÇAABAT
Toplam Sandık : 328Toplam Seçmen : 89.071Açılan Sandık : 227Açılan Sandık Oranı : % 69,21Kullanılan Oy : 51.789Geçerli Oy : 50.526Katılım Oranı : % 88,65
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,536.631 AK PARTİ : % 59,2429.932 MHP : % 13,266.699MİLLET İTTİFAKI : % 24,9212.590 CHP : % 12,136.131 İYİ PARTİ : % 10,785.447 SAADET PARTİSİ : % 21.012DİĞER : % 1,87944HDP : % 0,4203VATAN PARTİSİ : % 0,1785HÜDA PAR : % 0,1157ARAKLI
Toplam Sandık : 138Toplam Seçmen : 34.344Açılan Sandık : 106Açılan Sandık Oranı : % 76,81Kullanılan Oy : 21.431Geçerli Oy : 21.101Katılım Oranı : % 83,77
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 84,7717.888 AK PARTİ : % 70,2714.828 MHP : % 14,53.060MİLLET İTTİFAKI : % 14,253.007 CHP : % 5,451.151 İYİ PARTİ : % 5,371.134 SAADET PARTİSİ : % 3,42722HDP : % 0,52110DİĞER : % 0,2655VATAN PARTİSİ : % 0,1123HÜDA PAR : % 0,0613ARSİN
Toplam Sandık : 79Toplam Seçmen : 21.038Açılan Sandık : 61Açılan Sandık Oranı : % 77,22Kullanılan Oy : 13.539Geçerli Oy : 13.408Katılım Oranı : % 87,2
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 82,3511.042 AK PARTİ : % 68,059.124 MHP : % 14,31.918MİLLET İTTİFAKI : % 16,92.266 İYİ PARTİ : % 7,38989 CHP : % 6,65891 SAADET PARTİSİ : % 2,88386DİĞER : % 0,3648HDP : % 0,2331HÜDA PAR : % 0,079VATAN PARTİSİ : % 0,079BEŞİKDÜZÜ
Toplam Sandık : 62Toplam Seçmen : 16.871Açılan Sandık : 46Açılan Sandık Oranı : % 74,19Kullanılan Oy : 10.558Geçerli Oy : 10.333Katılım Oranı : % 87,86
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 50,665.235 CHP : % 30,223.123 İYİ PARTİ : % 19,091.973 SAADET PARTİSİ : % 1,35139CUMHUR İTTİFAKI : % 46,94.846 AK PARTİ : % 36,953.818 MHP : % 9,951.028HDP : % 1,1114DİĞER : % 0,8487VATAN PARTİSİ : % 0,2829HÜDA PAR : % 0,1617ÇARŞIBAŞI
Toplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 11.785Açılan Sandık : 42Açılan Sandık Oranı : % 93,33Kullanılan Oy : 10.424Geçerli Oy : 9.458Katılım Oranı : % 96,65
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 71,676.779 AK PARTİ : % 56,75.363 MHP : % 14,971.416MİLLET İTTİFAKI : % 25,832.443 İYİ PARTİ : % 13,141.243 CHP : % 11,751.111 SAADET PARTİSİ : % 0,9489DİĞER : % 1,91181HDP : % 0,3634HÜDA PAR : % 0,1312VATAN PARTİSİ : % 0,19ÇAYKARA
Toplam Sandık : 59Toplam Seçmen : 11.059Açılan Sandık : 45Açılan Sandık Oranı : % 76,27Kullanılan Oy : 6.913Geçerli Oy : 6.821Katılım Oranı : % 83,72
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,645.296 AK PARTİ : % 66,374.527 MHP : % 11,27769MİLLET İTTİFAKI : % 19,951.361 CHP : % 10,63725 İYİ PARTİ : % 6,79463 SAADET PARTİSİ : % 2,54173DİĞER : % 1,3693HDP : % 0,5437VATAN PARTİSİ : % 0,3423HÜDA PAR : % 0,17DERNEKPAZARI
Toplam Sandık : 17Toplam Seçmen : 3.332Açılan Sandık : 17Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.885Geçerli Oy : 2.813Katılım Oranı : % 86,58
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 82,622.324 AK PARTİ : % 74,442.094 MHP : % 8,18230MİLLET İTTİFAKI : % 16,89475 İYİ PARTİ : % 6,01169 CHP : % 5,87165 SAADET PARTİSİ : % 5,01141VATAN PARTİSİ : % 0,257HÜDA PAR : % 0,113HDP : % 0,072DİĞER : % 0,041DÜZKÖY
Toplam Sandık : 37Toplam Seçmen : 10.682Açılan Sandık : 33Açılan Sandık Oranı : % 89,19Kullanılan Oy : 8.067Geçerli Oy : 7.887Katılım Oranı : % 86,37
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,045.445 AK PARTİ : % 55,374.367 MHP : % 13,671.078MİLLET İTTİFAKI : % 28,982.286 CHP : % 20,211.594 İYİ PARTİ : % 7,13562 SAADET PARTİSİ : % 1,65130HDP : % 179DİĞER : % 0,9676VATAN PARTİSİ : % 0,011HAYRAT
Toplam Sandık : 40Toplam Seçmen : 6.444Açılan Sandık : 40Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.694Geçerli Oy : 5.637Katılım Oranı : % 88,36
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 88,935.013 AK PARTİ : % 75,134.235 MHP : % 13,8778MİLLET İTTİFAKI : % 9,85555 CHP : % 4,86274 İYİ PARTİ : % 3169 SAADET PARTİSİ : % 1,99112HDP : % 0,169HÜDA PAR : % 0,074VATAN PARTİSİ : % 0,053DİĞER : % 0,042KÖPRÜBAŞI
Toplam Sandık : 21Toplam Seçmen : 3.843Açılan Sandık : 21Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.177Geçerli Oy : 3.128Katılım Oranı : % 82,67
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 84,272.636 AK PARTİ : % 72,312.262 MHP : % 11,96374MİLLET İTTİFAKI : % 12,63395 CHP : % 4,8150 İYİ PARTİ : % 4,57143 SAADET PARTİSİ : % 3,26102DİĞER : % 2,6583HDP : % 0,196HÜDA PAR : % 0,165VATAN PARTİSİ : % 0,13MAÇKA
Toplam Sandık : 101Toplam Seçmen : 19.243Açılan Sandık : 96Açılan Sandık Oranı : % 95,05Kullanılan Oy : 15.533Geçerli Oy : 15.238Katılım Oranı : % 86,19
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 71,5610.905 AK PARTİ : % 59,969.136 MHP : % 11,611.769MİLLET İTTİFAKI : % 27,174.140 CHP : % 17,942.734 İYİ PARTİ : % 6,671.016 SAADET PARTİSİ : % 2,56390DİĞER : % 0,5279HDP : % 0,3757VATAN PARTİSİ : % 0,2436HÜDA PAR : % 0,1116OF
Toplam Sandık : 130Toplam Seçmen : 33.135Açılan Sandık : 105Açılan Sandık Oranı : % 80,77Kullanılan Oy : 22.815Geçerli Oy : 22.413Katılım Oranı : % 88,15
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 83,2418.657 AK PARTİ : % 67,8115.198 MHP : % 15,433.459MİLLET İTTİFAKI : % 15,013.364 CHP : % 6,751.512 İYİ PARTİ : % 4,27958 SAADET PARTİSİ : % 3,99894DİĞER : % 0,85191HDP : % 0,63142VATAN PARTİSİ : % 0,1431HÜDA PAR : % 0,0715ORTAHİSAR
Toplam Sandık : 679Toplam Seçmen : 233.950Açılan Sandık : 213Açılan Sandık Oranı : % 31,37Kullanılan Oy : 61.327Geçerli Oy : 60.475Katılım Oranı : % 86,2
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,2238.234 AK PARTİ : % 49,8530.147 MHP : % 13,378.087MİLLET İTTİFAKI : % 34,7921.037 CHP : % 18,6911.304 İYİ PARTİ : % 13,688.275 SAADET PARTİSİ : % 2,411.458HDP : % 1,02619DİĞER : % 0,77467VATAN PARTİSİ : % 0,1164HÜDA PAR : % 0,0532SÜRMENE
Toplam Sandık : 90Toplam Seçmen : 19.719Açılan Sandık : 83Açılan Sandık Oranı : % 92,22Kullanılan Oy : 15.410Geçerli Oy : 15.063Katılım Oranı : % 85,09
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,0511.606 AK PARTİ : % 64,169.665 MHP : % 12,891.941MİLLET İTTİFAKI : % 21,73.268 CHP : % 10,711.613 İYİ PARTİ : % 7,081.066 SAADET PARTİSİ : % 3,91589HDP : % 0,5989DİĞER : % 0,3451VATAN PARTİSİ : % 0,2131HÜDA PAR : % 0,115ŞALPAZARI
Toplam Sandık : 38Toplam Seçmen : 9.231Açılan Sandık : 38Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 8.158Geçerli Oy : 8.018Katılım Oranı : % 88,38
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,895.844 AK PARTİ : % 63,785.114 MHP : % 9,1730MİLLET İTTİFAKI : % 25,492.044 CHP : % 12,61.010 İYİ PARTİ : % 10,7858 SAADET PARTİSİ : % 2,2176DİĞER : % 0,9475HÜDA PAR : % 0,2419HDP : % 0,2419VATAN PARTİSİ : % 0,216TONYA
Toplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 11.848Açılan Sandık : 43Açılan Sandık Oranı : % 95,56Kullanılan Oy : 9.583Geçerli Oy : 9.230Katılım Oranı : % 85,45
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,995.906 AK PARTİ : % 56,65.224 MHP : % 7,39682MİLLET İTTİFAKI : % 34,053.143 CHP : % 23,772.194 İYİ PARTİ : % 7,8720 SAADET PARTİSİ : % 2,48229HDP : % 0,9386DİĞER : % 0,6964VATAN PARTİSİ : % 0,1817HÜDA PAR : % 0,1413VAKFIKEBİR
Toplam Sandık : 83Toplam Seçmen : 20.857Açılan Sandık : 61Açılan Sandık Oranı : % 73,49Kullanılan Oy : 13.268Geçerli Oy : 13.018Katılım Oranı : % 87,54
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,359.158 AK PARTİ : % 55,47.212 MHP : % 14,951.946MİLLET İTTİFAKI : % 28,193.670 CHP : % 15,482.015 İYİ PARTİ : % 10,721.396 SAADET PARTİSİ : % 1,99259DİĞER : % 0,81106HDP : % 0,3850HÜDA PAR : % 0,1317VATAN PARTİSİ : % 0,1216YOMRA
Toplam Sandık : 94Toplam Seçmen : 26.731Açılan Sandık : 60Açılan Sandık Oranı : % 63,83Kullanılan Oy : 14.299Geçerli Oy : 14.080Katılım Oranı : % 85,39
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,6110.223 AK PARTİ : % 57,688.121 MHP : % 14,932.102MİLLET İTTİFAKI : % 26,073.670 CHP : % 12,411.747 İYİ PARTİ : % 11,881.673 SAADET PARTİSİ : % 1,78250HDP : % 0,6693DİĞER : % 0,4360VATAN PARTİSİ : % 0,1318HÜDA PAR : % 0,1116YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!
18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Stephen Hawking'in en büyük korkusu!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum