- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - TRABZON

AKÇAABAT
Toplam Sandık : 328Toplam Seçmen : 89.071Açılan Sandık : 324Açılan Sandık Oranı : % 98,78Kullanılan Oy : 77.617Geçerli Oy : 75.794Katılım Oranı : % 88,35
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 71,7354.364 AK PARTİ : % 5843.960 MHP : % 13,7310.404MİLLET İTTİFAKI : % 26,8720.369 CHP : % 13,19.928 İYİ PARTİ : % 11,598.787 SAADET PARTİSİ : % 2,181.654DİĞER : % 0,56427HDP : % 0,52393VATAN PARTİSİ : % 0,17129HÜDA PAR : % 0,1183ARAKLI
Toplam Sandık : 138Toplam Seçmen : 34.344Açılan Sandık : 138Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 28.608Geçerli Oy : 28.142Katılım Oranı : % 83,3
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 84,5223.787 AK PARTİ : % 70,2219.761 MHP : % 14,314.026MİLLET İTTİFAKI : % 14,494.079 CHP : % 5,561.566 İYİ PARTİ : % 5,461.537 SAADET PARTİSİ : % 3,47976HDP : % 0,63177DİĞER : % 0,1438VATAN PARTİSİ : % 0,1337HÜDA PAR : % 0,0719ARSİN
Toplam Sandık : 79Toplam Seçmen : 21.038Açılan Sandık : 76Açılan Sandık Oranı : % 96,2Kullanılan Oy : 17.764Geçerli Oy : 17.537Katılım Oranı : % 87,59
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 82,2514.424 AK PARTİ : % 67,1311.772 MHP : % 15,122.652MİLLET İTTİFAKI : % 17,163.009 İYİ PARTİ : % 7,541.323 CHP : % 6,891.209 SAADET PARTİSİ : % 2,72477HDP : % 0,2543VATAN PARTİSİ : % 0,1424DİĞER : % 0,1120HÜDA PAR : % 0,0712BEŞİKDÜZÜ
Toplam Sandık : 62Toplam Seçmen : 16.871Açılan Sandık : 62Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.910Geçerli Oy : 14.502Katılım Oranı : % 88,38
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 51,137.415 CHP : % 29,974.346 İYİ PARTİ : % 19,822.875 SAADET PARTİSİ : % 1,34194CUMHUR İTTİFAKI : % 46,776.783 AK PARTİ : % 36,95.351 MHP : % 9,871.432HDP : % 1,08157DİĞER : % 0,3956VATAN PARTİSİ : % 0,3551HÜDA PAR : % 0,2232ÇARŞIBAŞI
Toplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 11.785Açılan Sandık : 45Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 10.630Geçerli Oy : 10.207Katılım Oranı : % 90,2
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,837.434 AK PARTİ : % 57,535.872 MHP : % 15,31.562MİLLET İTTİFAKI : % 26,052.659 İYİ PARTİ : % 13,141.341 CHP : % 11,771.201 SAADET PARTİSİ : % 1,15117HDP : % 0,4445HÜDA PAR : % 0,3132VATAN PARTİSİ : % 0,2829DİĞER : % 0,066ÇAYKARA
Toplam Sandık : 59Toplam Seçmen : 11.059Açılan Sandık : 59Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 9.400Geçerli Oy : 9.162Katılım Oranı : % 85
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 78,457.188 AK PARTİ : % 67,836.215 MHP : % 10,62973MİLLET İTTİFAKI : % 19,661.801 CHP : % 10,71981 İYİ PARTİ : % 6,08557 SAADET PARTİSİ : % 2,87263DİĞER : % 0,8275HDP : % 0,5349VATAN PARTİSİ : % 0,3330HÜDA PAR : % 0,1514DERNEKPAZARI
Toplam Sandık : 17Toplam Seçmen : 3.332Açılan Sandık : 17Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.922Geçerli Oy : 2.832Katılım Oranı : % 87,7
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 82,592.339 AK PARTİ : % 74,722.116 MHP : % 7,87223MİLLET İTTİFAKI : % 16,91479 CHP : % 6,04171 İYİ PARTİ : % 5,93168 SAADET PARTİSİ : % 4,94140VATAN PARTİSİ : % 0,288HDP : % 0,113HÜDA PAR : % 0,072DÜZKÖY
Toplam Sandık : 37Toplam Seçmen : 10.682Açılan Sandık : 37Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 9.181Geçerli Oy : 8.919Katılım Oranı : % 85,95
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 68,426.102 AK PARTİ : % 55,154.919 MHP : % 13,261.183MİLLET İTTİFAKI : % 30,212.694 CHP : % 21,651.931 İYİ PARTİ : % 7624 SAADET PARTİSİ : % 1,56139HDP : % 0,9585HÜDA PAR : % 0,1614VATAN PARTİSİ : % 0,1513DİĞER : % 0,1211HAYRAT
Toplam Sandık : 40Toplam Seçmen : 6.444Açılan Sandık : 40Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.724Geçerli Oy : 5.640Katılım Oranı : % 88,83
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 88,885.013 AK PARTİ : % 75,094.235 MHP : % 13,79778MİLLET İTTİFAKI : % 9,88557 CHP : % 4,84273 İYİ PARTİ : % 3,03171 SAADET PARTİSİ : % 2113HDP : % 0,169HÜDA PAR : % 0,095VATAN PARTİSİ : % 0,074KÖPRÜBAŞI
Toplam Sandık : 21Toplam Seçmen : 3.843Açılan Sandık : 21Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.215Geçerli Oy : 3.126Katılım Oranı : % 83,66
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 84,392.638 AK PARTİ : % 72,422.264 MHP : % 11,96374MİLLET İTTİFAKI : % 14,01438 İYİ PARTİ : % 5,95186 CHP : % 4,8150 SAADET PARTİSİ : % 3,26102DİĞER : % 0,9931HÜDA PAR : % 0,3511HDP : % 0,196VATAN PARTİSİ : % 0,062MAÇKA
Toplam Sandık : 101Toplam Seçmen : 19.243Açılan Sandık : 101Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 16.656Geçerli Oy : 16.286Katılım Oranı : % 86,56
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 71,4711.639 AK PARTİ : % 59,779.734 MHP : % 11,71.905MİLLET İTTİFAKI : % 27,594.494 CHP : % 18,483.010 İYİ PARTİ : % 6,641.082 SAADET PARTİSİ : % 2,47402HDP : % 0,4472VATAN PARTİSİ : % 0,2947HÜDA PAR : % 0,1118DİĞER : % 0,0610OF
Toplam Sandık : 130Toplam Seçmen : 33.135Açılan Sandık : 130Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 29.297Geçerli Oy : 28.791Katılım Oranı : % 88,42
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 83,2823.976 AK PARTİ : % 67,7819.514 MHP : % 15,54.462MİLLET İTTİFAKI : % 15,154.361 CHP : % 6,811.961 İYİ PARTİ : % 4,271.228 SAADET PARTİSİ : % 4,071.172DİĞER : % 0,72208HDP : % 0,58167VATAN PARTİSİ : % 0,1439HÜDA PAR : % 0,0822ORTAHİSAR
Toplam Sandık : 679Toplam Seçmen : 233.950Açılan Sandık : 531Açılan Sandık Oranı : % 78,2Kullanılan Oy : 159.055Geçerli Oy : 156.879Katılım Oranı : % 87,05
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 62,9798.791 AK PARTİ : % 49,1177.046 MHP : % 13,8621.745MİLLET İTTİFAKI : % 34,9554.822 CHP : % 18,4628.958 İYİ PARTİ : % 14,0422.029 SAADET PARTİSİ : % 2,443.835HDP : % 1,031.610DİĞER : % 0,861.352VATAN PARTİSİ : % 0,11167HÜDA PAR : % 0,0584SÜRMENE
Toplam Sandık : 90Toplam Seçmen : 19.719Açılan Sandık : 90Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 16.753Geçerli Oy : 16.326Katılım Oranı : % 84,96
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,2412.611 AK PARTİ : % 64,4710.525 MHP : % 12,782.086MİLLET İTTİFAKI : % 21,813.560 CHP : % 10,991.795 İYİ PARTİ : % 7,041.149 SAADET PARTİSİ : % 3,77616HDP : % 0,5996VATAN PARTİSİ : % 0,233HÜDA PAR : % 0,1219DİĞER : % 0,012ŞALPAZARI
Toplam Sandık : 38Toplam Seçmen : 9.231Açılan Sandık : 38Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 8.251Geçerli Oy : 7.983Katılım Oranı : % 89,38
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 73,365.856 AK PARTİ : % 64,095.116 MHP : % 9,27740MİLLET İTTİFAKI : % 25,692.051 CHP : % 12,651.010 İYİ PARTİ : % 10,91871 SAADET PARTİSİ : % 2,13170HÜDA PAR : % 0,3427HDP : % 0,324VATAN PARTİSİ : % 0,2419DİĞER : % 0,011TONYA
Toplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 11.848Açılan Sandık : 45Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 10.502Geçerli Oy : 9.970Katılım Oranı : % 88,64
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 62,396.220 AK PARTİ : % 54,955.479 MHP : % 7,43741MİLLET İTTİFAKI : % 34,93.480 CHP : % 24,522.445 İYİ PARTİ : % 7,64762 SAADET PARTİSİ : % 2,74273HDP : % 2,05204VATAN PARTİSİ : % 0,3131HÜDA PAR : % 0,2828DİĞER : % 0,022VAKFIKEBİR
Toplam Sandık : 83Toplam Seçmen : 20.857Açılan Sandık : 83Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 18.299Geçerli Oy : 17.847Katılım Oranı : % 87,74
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,8612.647 AK PARTİ : % 55,969.987 MHP : % 14,92.660MİLLET İTTİFAKI : % 27,844.968 CHP : % 14,532.593 İYİ PARTİ : % 11,121.984 SAADET PARTİSİ : % 2,19391DİĞER : % 0,5496HDP : % 0,4478VATAN PARTİSİ : % 0,1730HÜDA PAR : % 0,1526YOMRA
Toplam Sandık : 94Toplam Seçmen : 26.731Açılan Sandık : 92Açılan Sandık Oranı : % 97,87Kullanılan Oy : 22.433Geçerli Oy : 22.119Katılım Oranı : % 85,28
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,4316.021 AK PARTİ : % 56,9712.601 MHP : % 15,463.420MİLLET İTTİFAKI : % 26,385.834 İYİ PARTİ : % 12,532.772 CHP : % 11,972.647 SAADET PARTİSİ : % 1,88415HDP : % 0,67149DİĞER : % 0,2861VATAN PARTİSİ : % 0,1432HÜDA PAR : % 0,122
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