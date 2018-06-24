- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - TUNCELİ

MERKEZ
Toplam Sandık : 122Toplam Seçmen : 26.984Açılan Sandık : 9Açılan Sandık Oranı : % 7,38Kullanılan Oy : 1.059Geçerli Oy : 1.053Katılım Oranı : % 83,78
Oy OranıOy SayısıHDP : % 67,24708MİLLET İTTİFAKI : % 22,13233 CHP : % 21,27224 İYİ PARTİ : % 0,768 SAADET PARTİSİ : % 0,091CUMHUR İTTİFAKI : % 10,45110 AK PARTİ : % 7,6981 MHP : % 2,7529DİĞER : % 0,192ÇEMİŞGEZEK
Toplam Sandık : 39Toplam Seçmen : 6.038Açılan Sandık : 20Açılan Sandık Oranı : % 51,28Kullanılan Oy : 2.092Geçerli Oy : 2.051Katılım Oranı : % 84,05
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 56,071.150 AK PARTİ : % 44,56914 MHP : % 11,51236MİLLET İTTİFAKI : % 25,3519 CHP : % 21,75446 İYİ PARTİ : % 3,1264 SAADET PARTİSİ : % 0,449HDP : % 17,11351DİĞER : % 1,2726VATAN PARTİSİ : % 0,24HÜDA PAR : % 0,051HOZAT
Toplam Sandık : 32Toplam Seçmen : 4.500Açılan Sandık : 9Açılan Sandık Oranı : % 28,12Kullanılan Oy : 866Geçerli Oy : 843Katılım Oranı : % 91,16
Oy OranıOy SayısıHDP : % 47,81403MİLLET İTTİFAKI : % 36,77310 CHP : % 35,94303 İYİ PARTİ : % 0,716 SAADET PARTİSİ : % 0,121CUMHUR İTTİFAKI : % 15,3129 AK PARTİ : % 11,5197 MHP : % 3,832VATAN PARTİSİ : % 0,121MAZGİRT
Toplam Sandık : 75Toplam Seçmen : 6.718Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0NAZIMİYE
Toplam Sandık : 28Toplam Seçmen : 2.810Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0OVACIK
Toplam Sandık : 64Toplam Seçmen : 5.406Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0PERTEK
Toplam Sandık : 61Toplam Seçmen : 8.813Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0PÜLÜMÜR
Toplam Sandık : 13Toplam Seçmen : 3.021Açılan Sandık : 0Açılan Sandık Oranı : % 0Kullanılan Oy : 0Geçerli Oy : 0Katılım Oranı : % NaN
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % NaN0MİLLET İTTİFAKI : % NaN0YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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