- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - TUNCELİ

MERKEZ
Toplam Sandık : 122Toplam Seçmen : 26.984Açılan Sandık : 65Açılan Sandık Oranı : % 53,28Kullanılan Oy : 12.799Geçerli Oy : 12.664Katılım Oranı : % 85,07
Oy OranıOy SayısıHDP : % 58,597.420MİLLET İTTİFAKI : % 23,953.033 CHP : % 22,052.793 İYİ PARTİ : % 1,56198 SAADET PARTİSİ : % 0,3342CUMHUR İTTİFAKI : % 15,761.996 AK PARTİ : % 10,931.384 MHP : % 4,83612DİĞER : % 1,56197VATAN PARTİSİ : % 0,079HÜDA PAR : % 0,056ÇEMİŞGEZEK
Toplam Sandık : 39Toplam Seçmen : 6.038Açılan Sandık : 39Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.054Geçerli Oy : 4.933Katılım Oranı : % 83,7
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,542.937 AK PARTİ : % 47,922.364 MHP : % 11,62573MİLLET İTTİFAKI : % 25,51.258 CHP : % 21,591.065 İYİ PARTİ : % 3,28162 SAADET PARTİSİ : % 0,6331HDP : % 14,78729VATAN PARTİSİ : % 0,084HÜDA PAR : % 0,063DİĞER : % 0,042HOZAT
Toplam Sandık : 32Toplam Seçmen : 4.500Açılan Sandık : 32Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.811Geçerli Oy : 3.725Katılım Oranı : % 84,69
Oy OranıOy SayısıHDP : % 42,981.601MİLLET İTTİFAKI : % 40,671.515 CHP : % 38,981.452 İYİ PARTİ : % 1,4855 SAADET PARTİSİ : % 0,218CUMHUR İTTİFAKI : % 16,16602 AK PARTİ : % 11,19417 MHP : % 4,97185VATAN PARTİSİ : % 0,166HÜDA PAR : % 0,031MAZGİRT
Toplam Sandık : 75Toplam Seçmen : 6.718Açılan Sandık : 29Açılan Sandık Oranı : % 38,67Kullanılan Oy : 2.792Geçerli Oy : 2.720Katılım Oranı : % 87,06
Oy OranıOy SayısıHDP : % 57,571.566MİLLET İTTİFAKI : % 20,96570 CHP : % 20,04545 İYİ PARTİ : % 0,8122 SAADET PARTİSİ : % 0,113CUMHUR İTTİFAKI : % 16,29443 AK PARTİ : % 12,39337 MHP : % 3,9106DİĞER : % 5,07138HÜDA PAR : % 0,072VATAN PARTİSİ : % 0,041NAZIMİYE
Toplam Sandık : 28Toplam Seçmen : 2.810Açılan Sandık : 13Açılan Sandık Oranı : % 46,43Kullanılan Oy : 913Geçerli Oy : 898Katılım Oranı : % 84,15
Oy OranıOy SayısıHDP : % 53,45480MİLLET İTTİFAKI : % 33,85304 CHP : % 32,96296 İYİ PARTİ : % 0,787 SAADET PARTİSİ : % 0,111CUMHUR İTTİFAKI : % 9,3584 AK PARTİ : % 6,2456 MHP : % 3,1228DİĞER : % 3,2329VATAN PARTİSİ : % 0,111OVACIK
Toplam Sandık : 64Toplam Seçmen : 5.406Açılan Sandık : 35Açılan Sandık Oranı : % 54,69Kullanılan Oy : 1.419Geçerli Oy : 1.405Katılım Oranı : % 90,04
Oy OranıOy SayısıHDP : % 56,16789MİLLET İTTİFAKI : % 38,01534 CHP : % 37,51527 SAADET PARTİSİ : % 0,365 İYİ PARTİ : % 0,142CUMHUR İTTİFAKI : % 5,4877 AK PARTİ : % 5,1272 MHP : % 0,365DİĞER : % 0,365PERTEK
Toplam Sandık : 61Toplam Seçmen : 8.813Açılan Sandık : 41Açılan Sandık Oranı : % 67,21Kullanılan Oy : 5.684Geçerli Oy : 5.573Katılım Oranı : % 86,41
Oy OranıOy SayısıHDP : % 49,492.758MİLLET İTTİFAKI : % 29,281.632 CHP : % 27,271.520 İYİ PARTİ : % 1,6391 SAADET PARTİSİ : % 0,3821CUMHUR İTTİFAKI : % 20,781.158 AK PARTİ : % 13,87773 MHP : % 6,91385VATAN PARTİSİ : % 0,2514HÜDA PAR : % 0,169PÜLÜMÜR
Toplam Sandık : 13Toplam Seçmen : 3.021Açılan Sandık : 10Açılan Sandık Oranı : % 76,92Kullanılan Oy : 1.779Geçerli Oy : 1.737Katılım Oranı : % 89,26
Oy OranıOy SayısıHDP : % 44,16767MİLLET İTTİFAKI : % 41,34718 CHP : % 38,74673 İYİ PARTİ : % 2,0736 SAADET PARTİSİ : % 0,529CUMHUR İTTİFAKI : % 13,64237 AK PARTİ : % 9,84171 MHP : % 3,866DİĞER : % 0,5810VATAN PARTİSİ : % 0,173HÜDA PAR : % 0,122YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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