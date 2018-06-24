HABER

- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - TUNCELİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:21 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - : TUNCELİ

MERKEZ

Toplam Sandık : 122Toplam Seçmen : 26.984Açılan Sandık : 65Açılan Sandık Oranı : % 53,28Kullanılan Oy : 12.799Geçerli Oy : 12.664Katılım Oranı : % 85,07
Oy OranıOy SayısıHDP : % 58,597.420MİLLET İTTİFAKI : % 23,953.033 CHP : % 22,052.793 İYİ PARTİ : % 1,56198 SAADET PARTİSİ : % 0,3342CUMHUR İTTİFAKI : % 15,761.996 AK PARTİ : % 10,931.384 MHP : % 4,83612DİĞER : % 1,56197VATAN PARTİSİ : % 0,079HÜDA PAR : % 0,056ÇEMİŞGEZEK

Toplam Sandık : 39Toplam Seçmen : 6.038Açılan Sandık : 39Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.054Geçerli Oy : 4.933Katılım Oranı : % 83,7
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,542.937 AK PARTİ : % 47,922.364 MHP : % 11,62573MİLLET İTTİFAKI : % 25,51.258 CHP : % 21,591.065 İYİ PARTİ : % 3,28162 SAADET PARTİSİ : % 0,6331HDP : % 14,78729VATAN PARTİSİ : % 0,084HÜDA PAR : % 0,063DİĞER : % 0,042HOZAT

Toplam Sandık : 32Toplam Seçmen : 4.500Açılan Sandık : 32Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.811Geçerli Oy : 3.725Katılım Oranı : % 84,69
Oy OranıOy SayısıHDP : % 42,981.601MİLLET İTTİFAKI : % 40,671.515 CHP : % 38,981.452 İYİ PARTİ : % 1,4855 SAADET PARTİSİ : % 0,218CUMHUR İTTİFAKI : % 16,16602 AK PARTİ : % 11,19417 MHP : % 4,97185VATAN PARTİSİ : % 0,166HÜDA PAR : % 0,031MAZGİRT

Toplam Sandık : 75Toplam Seçmen : 6.718Açılan Sandık : 29Açılan Sandık Oranı : % 38,67Kullanılan Oy : 2.792Geçerli Oy : 2.720Katılım Oranı : % 87,06
Oy OranıOy SayısıHDP : % 57,571.566MİLLET İTTİFAKI : % 20,96570 CHP : % 20,04545 İYİ PARTİ : % 0,8122 SAADET PARTİSİ : % 0,113CUMHUR İTTİFAKI : % 16,29443 AK PARTİ : % 12,39337 MHP : % 3,9106DİĞER : % 5,07138HÜDA PAR : % 0,072VATAN PARTİSİ : % 0,041NAZIMİYE

Toplam Sandık : 28Toplam Seçmen : 2.810Açılan Sandık : 13Açılan Sandık Oranı : % 46,43Kullanılan Oy : 913Geçerli Oy : 898Katılım Oranı : % 84,15
Oy OranıOy SayısıHDP : % 53,45480MİLLET İTTİFAKI : % 33,85304 CHP : % 32,96296 İYİ PARTİ : % 0,787 SAADET PARTİSİ : % 0,111CUMHUR İTTİFAKI : % 9,3584 AK PARTİ : % 6,2456 MHP : % 3,1228DİĞER : % 3,2329VATAN PARTİSİ : % 0,111OVACIK

Toplam Sandık : 64Toplam Seçmen : 5.406Açılan Sandık : 35Açılan Sandık Oranı : % 54,69Kullanılan Oy : 1.419Geçerli Oy : 1.405Katılım Oranı : % 90,04
Oy OranıOy SayısıHDP : % 56,16789MİLLET İTTİFAKI : % 38,01534 CHP : % 37,51527 SAADET PARTİSİ : % 0,365 İYİ PARTİ : % 0,142CUMHUR İTTİFAKI : % 5,4877 AK PARTİ : % 5,1272 MHP : % 0,365DİĞER : % 0,365PERTEK

Toplam Sandık : 61Toplam Seçmen : 8.813Açılan Sandık : 41Açılan Sandık Oranı : % 67,21Kullanılan Oy : 5.684Geçerli Oy : 5.573Katılım Oranı : % 86,41
Oy OranıOy SayısıHDP : % 49,492.758MİLLET İTTİFAKI : % 29,281.632 CHP : % 27,271.520 İYİ PARTİ : % 1,6391 SAADET PARTİSİ : % 0,3821CUMHUR İTTİFAKI : % 20,781.158 AK PARTİ : % 13,87773 MHP : % 6,91385VATAN PARTİSİ : % 0,2514HÜDA PAR : % 0,169PÜLÜMÜR

Toplam Sandık : 13Toplam Seçmen : 3.021Açılan Sandık : 10Açılan Sandık Oranı : % 76,92Kullanılan Oy : 1.779Geçerli Oy : 1.737Katılım Oranı : % 89,26
Oy OranıOy SayısıHDP : % 44,16767MİLLET İTTİFAKI : % 41,34718 CHP : % 38,74673 İYİ PARTİ : % 2,0736 SAADET PARTİSİ : % 0,529CUMHUR İTTİFAKI : % 13,64237 AK PARTİ : % 9,84171 MHP : % 3,866DİĞER : % 0,5810VATAN PARTİSİ : % 0,173HÜDA PAR : % 0,122YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!
Trakya'da seçim (6)Trakya'da seçim (6)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2018

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

İlginizi Çekebilir

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Canlı seçim sonuçları merak ediliyor!

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Canlı seçim sonuçları merak ediliyor!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.