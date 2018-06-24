- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - TUNCELİ

MERKEZ
Toplam Sandık : 122Toplam Seçmen : 26.984Açılan Sandık : 99Açılan Sandık Oranı : % 81,15Kullanılan Oy : 22.144Geçerli Oy : 21.840Katılım Oranı : % 86,18
Oy OranıOy SayısıHDP : % 59,6513.028MİLLET İTTİFAKI : % 24,275.300 CHP : % 22,44.893 İYİ PARTİ : % 1,61352 SAADET PARTİSİ : % 0,2555CUMHUR İTTİFAKI : % 143.058 AK PARTİ : % 9,952.172 MHP : % 4,06886DİĞER : % 1,94423VATAN PARTİSİ : % 0,0817HÜDA PAR : % 0,0510ÇEMİŞGEZEK
Toplam Sandık : 39Toplam Seçmen : 6.038Açılan Sandık : 39Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.051Geçerli Oy : 4.936Katılım Oranı : % 83,65
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,522.938 AK PARTİ : % 47,912.365 MHP : % 11,61573MİLLET İTTİFAKI : % 25,511.259 CHP : % 21,621.067 İYİ PARTİ : % 3,28162 SAADET PARTİSİ : % 0,6130HDP : % 14,77729HÜDA PAR : % 0,084VATAN PARTİSİ : % 0,084DİĞER : % 0,042HOZAT
Toplam Sandık : 32Toplam Seçmen : 4.500Açılan Sandık : 32Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.813Geçerli Oy : 3.725Katılım Oranı : % 84,73
Oy OranıOy SayısıHDP : % 42,981.601MİLLET İTTİFAKI : % 40,671.515 CHP : % 38,981.452 İYİ PARTİ : % 1,4855 SAADET PARTİSİ : % 0,218CUMHUR İTTİFAKI : % 16,16602 AK PARTİ : % 11,19417 MHP : % 4,97185VATAN PARTİSİ : % 0,166HÜDA PAR : % 0,031MAZGİRT
Toplam Sandık : 75Toplam Seçmen : 6.718Açılan Sandık : 65Açılan Sandık Oranı : % 86,67Kullanılan Oy : 5.210Geçerli Oy : 5.086Katılım Oranı : % 90,58
Oy OranıOy SayısıHDP : % 62,763.192MİLLET İTTİFAKI : % 20,111.023 CHP : % 19,25979 İYİ PARTİ : % 0,7538 SAADET PARTİSİ : % 0,126CUMHUR İTTİFAKI : % 11,62591 AK PARTİ : % 8,38426 MHP : % 3,24165DİĞER : % 5,31270HÜDA PAR : % 0,084VATAN PARTİSİ : % 0,042NAZIMİYE
Toplam Sandık : 28Toplam Seçmen : 2.810Açılan Sandık : 18Açılan Sandık Oranı : % 64,29Kullanılan Oy : 1.948Geçerli Oy : 1.917Katılım Oranı : % 91,71
Oy OranıOy SayısıHDP : % 45,44871MİLLET İTTİFAKI : % 31,77609 CHP : % 30,57586 İYİ PARTİ : % 0,9418 SAADET PARTİSİ : % 0,265CUMHUR İTTİFAKI : % 12,26235 AK PARTİ : % 7,46143 MHP : % 4,892DİĞER : % 10,38199HÜDA PAR : % 0,12VATAN PARTİSİ : % 0,051OVACIK
Toplam Sandık : 64Toplam Seçmen : 5.406Açılan Sandık : 52Açılan Sandık Oranı : % 81,25Kullanılan Oy : 3.929Geçerli Oy : 3.843Katılım Oranı : % 83,52
Oy OranıOy SayısıHDP : % 54,752.104MİLLET İTTİFAKI : % 35,781.375 CHP : % 351.345 İYİ PARTİ : % 0,5220 SAADET PARTİSİ : % 0,2610CUMHUR İTTİFAKI : % 9,29357 AK PARTİ : % 5,57214 MHP : % 3,72143VATAN PARTİSİ : % 0,14HÜDA PAR : % 0,052PERTEK
Toplam Sandık : 61Toplam Seçmen : 8.813Açılan Sandık : 59Açılan Sandık Oranı : % 96,72Kullanılan Oy : 7.335Geçerli Oy : 7.145Katılım Oranı : % 85,89
Oy OranıOy SayısıHDP : % 47,813.416MİLLET İTTİFAKI : % 28,782.056 CHP : % 26,841.918 İYİ PARTİ : % 1,54110 SAADET PARTİSİ : % 0,3928CUMHUR İTTİFAKI : % 231.643 AK PARTİ : % 14,751.054 MHP : % 8,24589VATAN PARTİSİ : % 0,2216HÜDA PAR : % 0,1511PÜLÜMÜR
Toplam Sandık : 13Toplam Seçmen : 3.021Açılan Sandık : 13Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.721Geçerli Oy : 2.649Katılım Oranı : % 90,07
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 46,71.237 CHP : % 44,71.184 İYİ PARTİ : % 1,5140 SAADET PARTİSİ : % 0,4913HDP : % 41,071.088CUMHUR İTTİFAKI : % 11,78312 AK PARTİ : % 8,19217 MHP : % 3,5995DİĞER : % 0,195HÜDA PAR : % 0,154VATAN PARTİSİ : % 0,113
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