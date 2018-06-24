- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - UŞAK

MERKEZ
Toplam Sandık : 538Toplam Seçmen : 175.790Açılan Sandık : 36Açılan Sandık Oranı : % 6,69Kullanılan Oy : 7.413Geçerli Oy : 7.222Katılım Oranı : % 92,36
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,814.608 AK PARTİ : % 51,843.744 MHP : % 11,96864MİLLET İTTİFAKI : % 33,982.454 CHP : % 21,391.545 İYİ PARTİ : % 11,3816 SAADET PARTİSİ : % 1,2993HDP : % 1,38100DİĞER : % 0,5540VATAN PARTİSİ : % 0,2115HÜDA PAR : % 0,075BANAZ
Toplam Sandık : 105Toplam Seçmen : 28.094Açılan Sandık : 19Açılan Sandık Oranı : % 18,1Kullanılan Oy : 3.340Geçerli Oy : 3.308Katılım Oranı : % 88,41
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,572.103 AK PARTİ : % 48,671.610 MHP : % 14,9493MİLLET İTTİFAKI : % 34,491.141 CHP : % 21,52712 İYİ PARTİ : % 12,76422 SAADET PARTİSİ : % 0,217DİĞER : % 1,343HDP : % 0,3612VATAN PARTİSİ : % 0,217HÜDA PAR : % 0,062EŞME
Toplam Sandık : 120Toplam Seçmen : 27.918Açılan Sandık : 21Açılan Sandık Oranı : % 17,5Kullanılan Oy : 3.779Geçerli Oy : 3.773Katılım Oranı : % 85,25
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 48,181.818 AK PARTİ : % 43,551.643 MHP : % 4,64175MİLLET İTTİFAKI : % 43,521.642 CHP : % 31,411.185 İYİ PARTİ : % 11,87448 SAADET PARTİSİ : % 0,249DİĞER : % 5,46206HDP : % 2,5295HÜDA PAR : % 0,2710VATAN PARTİSİ : % 0,052KARAHALLI
Toplam Sandık : 31Toplam Seçmen : 8.491Açılan Sandık : 3Açılan Sandık Oranı : % 9,68Kullanılan Oy : 616Geçerli Oy : 615Katılım Oranı : % 87,87
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,12339 AK PARTİ : % 48,94301 MHP : % 6,1838MİLLET İTTİFAKI : % 41,46255 CHP : % 24,88153 İYİ PARTİ : % 14,891 SAADET PARTİSİ : % 1,7911DİĞER : % 2,2814HDP : % 0,986HÜDA PAR : % 0,161SİVASLI
Toplam Sandık : 54Toplam Seçmen : 15.605Açılan Sandık : 4Açılan Sandık Oranı : % 7,41Kullanılan Oy : 682Geçerli Oy : 665Katılım Oranı : % 96,88
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,32461 AK PARTİ : % 57,29381 MHP : % 12,0380MİLLET İTTİFAKI : % 24,81165 CHP : % 17,29115 İYİ PARTİ : % 7,0747 SAADET PARTİSİ : % 0,453DİĞER : % 4,0627HÜDA PAR : % 0,755VATAN PARTİSİ : % 0,755HDP : % 0,32ULUBEY
Toplam Sandık : 47Toplam Seçmen : 10.595Açılan Sandık : 19Açılan Sandık Oranı : % 40,43Kullanılan Oy : 3.188Geçerli Oy : 3.154Katılım Oranı : % 88,41
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 51,521.625 CHP : % 37,821.193 İYİ PARTİ : % 12,84405 SAADET PARTİSİ : % 0,8627CUMHUR İTTİFAKI : % 46,11.454 AK PARTİ : % 36,721.158 MHP : % 9,38296HDP : % 1,7856DİĞER : % 0,3511VATAN PARTİSİ : % 0,165HÜDA PAR : % 0,13YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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