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- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - UŞAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:21 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - : UŞAK

MERKEZ

Toplam Sandık : 538Toplam Seçmen : 175.790Açılan Sandık : 363Açılan Sandık Oranı : % 67,47Kullanılan Oy : 105.453Geçerli Oy : 103.485Katılım Oranı : % 90,86
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 56,4858.452 AK PARTİ : % 44,9946.556 MHP : % 11,511.896MİLLET İTTİFAKI : % 39,7241.102 CHP : % 25,4826.366 İYİ PARTİ : % 12,5412.978 SAADET PARTİSİ : % 1,71.758HDP : % 2,953.056DİĞER : % 0,68699VATAN PARTİSİ : % 0,1106HÜDA PAR : % 0,0770BANAZ

Toplam Sandık : 105Toplam Seçmen : 28.094Açılan Sandık : 86Açılan Sandık Oranı : % 81,9Kullanılan Oy : 20.110Geçerli Oy : 19.645Katılım Oranı : % 88,98
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 54,6310.733 AK PARTİ : % 41,888.228 MHP : % 12,752.505MİLLET İTTİFAKI : % 43,068.460 CHP : % 28,525.603 İYİ PARTİ : % 13,472.646 SAADET PARTİSİ : % 1,07211DİĞER : % 1,32259HDP : % 0,65127VATAN PARTİSİ : % 0,2142HÜDA PAR : % 0,1224EŞME

Toplam Sandık : 120Toplam Seçmen : 27.918Açılan Sandık : 92Açılan Sandık Oranı : % 76,67Kullanılan Oy : 18.495Geçerli Oy : 18.208Katılım Oranı : % 88,42
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 50,799.248 CHP : % 36,036.560 İYİ PARTİ : % 14,212.587 SAADET PARTİSİ : % 0,55101CUMHUR İTTİFAKI : % 44,378.078 AK PARTİ : % 38,276.969 MHP : % 6,091.109HDP : % 2,5456DİĞER : % 1,81329HÜDA PAR : % 0,354VATAN PARTİSİ : % 0,2443KARAHALLI

Toplam Sandık : 31Toplam Seçmen : 8.491Açılan Sandık : 25Açılan Sandık Oranı : % 80,65Kullanılan Oy : 5.756Geçerli Oy : 5.576Katılım Oranı : % 88,21
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,983.010 AK PARTİ : % 48,262.691 MHP : % 5,72319MİLLET İTTİFAKI : % 43,792.442 CHP : % 28,11.567 İYİ PARTİ : % 14,11787 SAADET PARTİSİ : % 1,5888HDP : % 1,5184VATAN PARTİSİ : % 0,3218HÜDA PAR : % 0,2313DİĞER : % 0,169SİVASLI

Toplam Sandık : 54Toplam Seçmen : 15.605Açılan Sandık : 43Açılan Sandık Oranı : % 79,63Kullanılan Oy : 11.456Geçerli Oy : 11.336Katılım Oranı : % 93,07
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 49,95.657 AK PARTİ : % 41,444.698 MHP : % 8,46959MİLLET İTTİFAKI : % 43,584.940 CHP : % 33,553.803 İYİ PARTİ : % 9,561.084 SAADET PARTİSİ : % 0,4753DİĞER : % 4,87552HDP : % 1,38156VATAN PARTİSİ : % 0,1416HÜDA PAR : % 0,1315ULUBEY

Toplam Sandık : 47Toplam Seçmen : 10.595Açılan Sandık : 45Açılan Sandık Oranı : % 95,74Kullanılan Oy : 9.201Geçerli Oy : 9.074Katılım Oranı : % 89,2
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 52,584.771 CHP : % 38,813.522 İYİ PARTİ : % 13,071.186 SAADET PARTİSİ : % 0,6963CUMHUR İTTİFAKI : % 45,24.101 AK PARTİ : % 36,333.297 MHP : % 8,86804HDP : % 1,63148VATAN PARTİSİ : % 0,2624HÜDA PAR : % 0,2220DİĞER : % 0,1110YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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