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- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - UŞAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - : UŞAK

MERKEZ

Toplam Sandık : 538Toplam Seçmen : 175.790Açılan Sandık : 538Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 160.288Geçerli Oy : 157.108Katılım Oranı : % 91,18
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,7887.632 AK PARTİ : % 44,3369.639 MHP : % 11,4517.993MİLLET İTTİFAKI : % 40,663.784 CHP : % 26,2141.183 İYİ PARTİ : % 12,6919.941 SAADET PARTİSİ : % 1,692.660HDP : % 3,064.802DİĞER : % 0,28445VATAN PARTİSİ : % 0,15240HÜDA PAR : % 0,13205BANAZ

Toplam Sandık : 105Toplam Seçmen : 28.094Açılan Sandık : 105Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 25.453Geçerli Oy : 24.436Katılım Oranı : % 90,6
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,6113.099 AK PARTİ : % 41,7310.197 MHP : % 11,882.902MİLLET İTTİFAKI : % 44,7210.927 CHP : % 29,797.280 İYİ PARTİ : % 14,23.471 SAADET PARTİSİ : % 0,72176HDP : % 0,85208VATAN PARTİSİ : % 0,47115HÜDA PAR : % 0,3278DİĞER : % 0,049EŞME

Toplam Sandık : 120Toplam Seçmen : 27.918Açılan Sandık : 117Açılan Sandık Oranı : % 97,5Kullanılan Oy : 24.243Geçerli Oy : 23.642Katılım Oranı : % 89,18
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 50,812.011 CHP : % 35,438.376 İYİ PARTİ : % 14,793.496 SAADET PARTİSİ : % 0,59139CUMHUR İTTİFAKI : % 45,0910.660 AK PARTİ : % 38,669.141 MHP : % 6,431.519HDP : % 2,38563DİĞER : % 1236HÜDA PAR : % 0,3992VATAN PARTİSİ : % 0,3480KARAHALLI

Toplam Sandık : 31Toplam Seçmen : 8.491Açılan Sandık : 31Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 7.576Geçerli Oy : 7.248Katılım Oranı : % 89,22
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,843.902 AK PARTİ : % 47,743.460 MHP : % 6,1442MİLLET İTTİFAKI : % 44,183.202 CHP : % 29,692.152 İYİ PARTİ : % 13,08948 SAADET PARTİSİ : % 1,41102HDP : % 1,3799VATAN PARTİSİ : % 0,3626HÜDA PAR : % 0,2619SİVASLI

Toplam Sandık : 54Toplam Seçmen : 15.605Açılan Sandık : 54Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.269Geçerli Oy : 13.967Katılım Oranı : % 91,44
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 50,577.063 AK PARTİ : % 41,565.804 MHP : % 9,011.259MİLLET İTTİFAKI : % 44,866.266 CHP : % 34,364.799 İYİ PARTİ : % 101.397 SAADET PARTİSİ : % 0,570DİĞER : % 2,63367HDP : % 1,45202VATAN PARTİSİ : % 0,2637HÜDA PAR : % 0,2332ULUBEY

Toplam Sandık : 47Toplam Seçmen : 10.595Açılan Sandık : 47Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 9.653Geçerli Oy : 9.360Katılım Oranı : % 91,11
Oy OranıOy SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 52,914.952 CHP : % 38,853.636 İYİ PARTİ : % 13,291.244 SAADET PARTİSİ : % 0,7772CUMHUR İTTİFAKI : % 44,644.178 AK PARTİ : % 363.370 MHP : % 8,63808HDP : % 1,6150VATAN PARTİSİ : % 0,4239HÜDA PAR : % 0,3533DİĞER : % 0,098

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