- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - VAN

BAHÇESARAY
Toplam Sandık : 33Toplam Seçmen : 7.746Açılan Sandık : 2Açılan Sandık Oranı : % 6,06Kullanılan Oy : 216Geçerli Oy : 216Katılım Oranı : % 80,9
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 78,7170 AK PARTİ : % 78,7170HDP : % 13,4329DİĞER : % 7,8717MİLLET İTTİFAKI : % 00BAŞKALE
Toplam Sandık : 102Toplam Seçmen : 27.749Açılan Sandık : 6Açılan Sandık Oranı : % 5,88Kullanılan Oy : 998Geçerli Oy : 983Katılım Oranı : % 71,95
Oy OranıOy SayısıHDP : % 75,99747CUMHUR İTTİFAKI : % 17,6173 AK PARTİ : % 13,33131 MHP : % 4,2742MİLLET İTTİFAKI : % 4,2742 CHP : % 3,3633 İYİ PARTİ : % 0,717 SAADET PARTİSİ : % 0,22DİĞER : % 1,9319HÜDA PAR : % 0,22ÇALDIRAN
Toplam Sandık : 123Toplam Seçmen : 32.174Açılan Sandık : 9Açılan Sandık Oranı : % 7,32Kullanılan Oy : 1.198Geçerli Oy : 1.162Katılım Oranı : % 58,27
Oy OranıOy SayısıHDP : % 60,59704CUMHUR İTTİFAKI : % 34,25398 AK PARTİ : % 33,56390 MHP : % 0,698MİLLET İTTİFAKI : % 3,2738 CHP : % 1,9823 İYİ PARTİ : % 0,9511 SAADET PARTİSİ : % 0,344DİĞER : % 1,6419VATAN PARTİSİ : % 0,263ÇATAK
Toplam Sandık : 48Toplam Seçmen : 11.662Açılan Sandık : 1Açılan Sandık Oranı : % 2,08Kullanılan Oy : 104Geçerli Oy : 104Katılım Oranı : % 72,22
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,6262 AK PARTİ : % 55,7758 MHP : % 3,854DİĞER : % 20,1921HDP : % 16,3517MİLLET İTTİFAKI : % 3,854 İYİ PARTİ : % 1,922 CHP : % 0,961 SAADET PARTİSİ : % 0,961EDREMİT
Toplam Sandık : 223Toplam Seçmen : 75.697Açılan Sandık : 8Açılan Sandık Oranı : % 3,59Kullanılan Oy : 1.723Geçerli Oy : 1.682Katılım Oranı : % 85,51
Oy OranıOy SayısıHDP : % 57,02959CUMHUR İTTİFAKI : % 37,4629 AK PARTİ : % 34,78585 MHP : % 2,6244MİLLET İTTİFAKI : % 3,7563 CHP : % 2,1436 İYİ PARTİ : % 1,1920 SAADET PARTİSİ : % 0,427DİĞER : % 0,9516HÜDA PAR : % 0,7713ERCİŞ
Toplam Sandık : 311Toplam Seçmen : 97.595Açılan Sandık : 9Açılan Sandık Oranı : % 2,89Kullanılan Oy : 1.634Geçerli Oy : 1.576Katılım Oranı : % 71,17
Oy OranıOy SayısıHDP : % 42,96677CUMHUR İTTİFAKI : % 36,87581 AK PARTİ : % 32,04505 MHP : % 4,8276DİĞER : % 14,02221MİLLET İTTİFAKI : % 5,4686 CHP : % 2,9246 İYİ PARTİ : % 1,8429 SAADET PARTİSİ : % 0,711HÜDA PAR : % 0,6310VATAN PARTİSİ : % 0,061GEVAŞ
Toplam Sandık : 67Toplam Seçmen : 17.662Açılan Sandık : 7Açılan Sandık Oranı : % 10,45Kullanılan Oy : 1.373Geçerli Oy : 1.348Katılım Oranı : % 83,26
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 57,49775 AK PARTİ : % 51,56695 MHP : % 5,9380HDP : % 29,75401DİĞER : % 7,57102MİLLET İTTİFAKI : % 5,1970 SAADET PARTİSİ : % 2,635 CHP : % 1,6322 İYİ PARTİ : % 0,9613GÜRPINAR
Toplam Sandık : 83Toplam Seçmen : 20.678Açılan Sandık : 9Açılan Sandık Oranı : % 10,84Kullanılan Oy : 1.272Geçerli Oy : 1.258Katılım Oranı : % 77,18
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 47,06592 AK PARTİ : % 43,8551 MHP : % 3,2641HDP : % 43,64549MİLLET İTTİFAKI : % 5,7272 SAADET PARTİSİ : % 2,7835 CHP : % 2,0726 İYİ PARTİ : % 0,8711DİĞER : % 2,734HÜDA PAR : % 0,648VATAN PARTİSİ : % 0,243İPEKYOLU
Toplam Sandık : 522Toplam Seçmen : 185.524Açılan Sandık : 13Açılan Sandık Oranı : % 2,49Kullanılan Oy : 2.740Geçerli Oy : 2.658Katılım Oranı : % 82,43
Oy OranıOy SayısıHDP : % 51,841.378CUMHUR İTTİFAKI : % 38,411.021 AK PARTİ : % 37,28991 MHP : % 1,1330MİLLET İTTİFAKI : % 7,71205 CHP : % 6,13163 İYİ PARTİ : % 0,9826 SAADET PARTİSİ : % 0,616DİĞER : % 1,7747VATAN PARTİSİ : % 0,154HÜDA PAR : % 0,113MURADİYE
Toplam Sandık : 102Toplam Seçmen : 27.446Açılan Sandık : 5Açılan Sandık Oranı : % 4,9Kullanılan Oy : 682Geçerli Oy : 652Katılım Oranı : % 86,88
Oy OranıOy SayısıHDP : % 59,82390CUMHUR İTTİFAKI : % 34,82227 AK PARTİ : % 32,52212 MHP : % 2,315DİĞER : % 2,7618MİLLET İTTİFAKI : % 2,6117 CHP : % 1,389 SAADET PARTİSİ : % 0,926 İYİ PARTİ : % 0,312ÖZALP
Toplam Sandık : 118Toplam Seçmen : 35.221Açılan Sandık : 3Açılan Sandık Oranı : % 2,54Kullanılan Oy : 782Geçerli Oy : 763Katılım Oranı : % 81,2
Oy OranıOy SayısıHDP : % 85,45652CUMHUR İTTİFAKI : % 10,8883 AK PARTİ : % 6,2948 MHP : % 4,5935MİLLET İTTİFAKI : % 1,9715 CHP : % 1,713 SAADET PARTİSİ : % 0,262DİĞER : % 1,189HÜDA PAR : % 0,393VATAN PARTİSİ : % 0,131SARAY
Toplam Sandık : 41Toplam Seçmen : 11.651Açılan Sandık : 1Açılan Sandık Oranı : % 2,44Kullanılan Oy : 271Geçerli Oy : 271Katılım Oranı : % 77,43
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,21174 AK PARTİ : % 51,66140 MHP : % 12,5534HDP : % 24,3566DİĞER : % 9,9627MİLLET İTTİFAKI : % 1,484 CHP : % 1,484TUŞBA
Toplam Sandık : 276Toplam Seçmen : 87.062Açılan Sandık : 18Açılan Sandık Oranı : % 6,52Kullanılan Oy : 3.247Geçerli Oy : 3.174Katılım Oranı : % 81,91
Oy OranıOy SayısıHDP : % 50,191.593CUMHUR İTTİFAKI : % 45,941.458 AK PARTİ : % 39,481.253 MHP : % 6,46205MİLLET İTTİFAKI : % 2,8791 CHP : % 1,5148 İYİ PARTİ : % 0,8527 SAADET PARTİSİ : % 0,516DİĞER : % 0,7223HÜDA PAR : % 0,258VATAN PARTİSİ : % 0,031YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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