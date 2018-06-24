- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - VAN

BAHÇESARAY
Toplam Sandık : 33Toplam Seçmen : 7.746Açılan Sandık : 24Açılan Sandık Oranı : % 72,73Kullanılan Oy : 4.028Geçerli Oy : 3.948Katılım Oranı : % 75,53
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,82.124 AK PARTİ : % 52,282.064 MHP : % 1,5260HDP : % 38,371.515DİĞER : % 3,85152MİLLET İTTİFAKI : % 3,42135 İYİ PARTİ : % 1,1746 SAADET PARTİSİ : % 1,1445 CHP : % 1,1144VATAN PARTİSİ : % 0,28HÜDA PAR : % 0,135BAŞKALE
Toplam Sandık : 102Toplam Seçmen : 27.749Açılan Sandık : 23Açılan Sandık Oranı : % 22,55Kullanılan Oy : 4.965Geçerli Oy : 4.890Katılım Oranı : % 77,88
Oy OranıOy SayısıHDP : % 74,113.624CUMHUR İTTİFAKI : % 19,59958 AK PARTİ : % 17,55858 MHP : % 2,04100MİLLET İTTİFAKI : % 4,66228 CHP : % 3,21157 İYİ PARTİ : % 0,9245 SAADET PARTİSİ : % 0,5326DİĞER : % 1,2762HÜDA PAR : % 0,3115VATAN PARTİSİ : % 0,042ÇALDIRAN
Toplam Sandık : 123Toplam Seçmen : 32.174Açılan Sandık : 62Açılan Sandık Oranı : % 50,41Kullanılan Oy : 12.084Geçerli Oy : 11.687Katılım Oranı : % 77,13
Oy OranıOy SayısıHDP : % 69,648.139CUMHUR İTTİFAKI : % 24,972.918 AK PARTİ : % 23,122.702 MHP : % 1,85216MİLLET İTTİFAKI : % 4,18488 CHP : % 2,28266 İYİ PARTİ : % 1,12131 SAADET PARTİSİ : % 0,7891DİĞER : % 0,6171HÜDA PAR : % 0,3440VATAN PARTİSİ : % 0,2630ÇATAK
Toplam Sandık : 48Toplam Seçmen : 11.662Açılan Sandık : 23Açılan Sandık Oranı : % 47,92Kullanılan Oy : 4.259Geçerli Oy : 4.138Katılım Oranı : % 81,34
Oy OranıOy SayısıHDP : % 51,522.132CUMHUR İTTİFAKI : % 38,231.582 AK PARTİ : % 35,691.477 MHP : % 2,54105MİLLET İTTİFAKI : % 5,32220 CHP : % 2,61108 İYİ PARTİ : % 1,5263 SAADET PARTİSİ : % 1,1849DİĞER : % 4,69194HÜDA PAR : % 0,146VATAN PARTİSİ : % 0,073EDREMİT
Toplam Sandık : 223Toplam Seçmen : 75.697Açılan Sandık : 96Açılan Sandık Oranı : % 43,05Kullanılan Oy : 26.732Geçerli Oy : 26.099Katılım Oranı : % 84,21
Oy OranıOy SayısıHDP : % 52,6913.752CUMHUR İTTİFAKI : % 40,8310.656 AK PARTİ : % 37,329.741 MHP : % 3,51915MİLLET İTTİFAKI : % 4,771.244 CHP : % 2,34612 İYİ PARTİ : % 1,59414 SAADET PARTİSİ : % 0,84218DİĞER : % 0,85221HÜDA PAR : % 0,76198VATAN PARTİSİ : % 0,0717ERCİŞ
Toplam Sandık : 311Toplam Seçmen : 97.595Açılan Sandık : 139Açılan Sandık Oranı : % 44,69Kullanılan Oy : 34.458Geçerli Oy : 33.594Katılım Oranı : % 78,48
Oy OranıOy SayısıHDP : % 50,3616.919CUMHUR İTTİFAKI : % 42,5414.291 AK PARTİ : % 37,7712.687 MHP : % 4,771.604MİLLET İTTİFAKI : % 4,611.548 CHP : % 2,14720 İYİ PARTİ : % 1,72577 SAADET PARTİSİ : % 0,75251DİĞER : % 1,87629HÜDA PAR : % 0,51172VATAN PARTİSİ : % 0,0930GEVAŞ
Toplam Sandık : 67Toplam Seçmen : 17.662Açılan Sandık : 34Açılan Sandık Oranı : % 50,75Kullanılan Oy : 7.717Geçerli Oy : 7.454Katılım Oranı : % 83,02
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 51,113.810 AK PARTİ : % 47,443.536 MHP : % 3,68274HDP : % 40,763.038MİLLET İTTİFAKI : % 5,25391 SAADET PARTİSİ : % 2,44182 CHP : % 1,7127 İYİ PARTİ : % 1,182DİĞER : % 2,13159HÜDA PAR : % 0,6246VATAN PARTİSİ : % 0,129GÜRPINAR
Toplam Sandık : 83Toplam Seçmen : 20.678Açılan Sandık : 48Açılan Sandık Oranı : % 57,83Kullanılan Oy : 9.442Geçerli Oy : 9.089Katılım Oranı : % 79,92
Oy OranıOy SayısıHDP : % 50,214.564CUMHUR İTTİFAKI : % 41,873.806 AK PARTİ : % 39,953.631 MHP : % 1,93175MİLLET İTTİFAKI : % 4364 SAADET PARTİSİ : % 1,51137 CHP : % 1,33121 İYİ PARTİ : % 1,17106HÜDA PAR : % 2,68244DİĞER : % 0,9687VATAN PARTİSİ : % 0,2422İPEKYOLU
Toplam Sandık : 522Toplam Seçmen : 185.524Açılan Sandık : 197Açılan Sandık Oranı : % 37,74Kullanılan Oy : 57.144Geçerli Oy : 55.860Katılım Oranı : % 83,79
Oy OranıOy SayısıHDP : % 51,228.602CUMHUR İTTİFAKI : % 41,5223.191 AK PARTİ : % 38,3821.439 MHP : % 3,141.752MİLLET İTTİFAKI : % 5,172.886 CHP : % 3,091.724 İYİ PARTİ : % 1,15645 SAADET PARTİSİ : % 0,93517DİĞER : % 1,06593HÜDA PAR : % 0,92516VATAN PARTİSİ : % 0,0844MURADİYE
Toplam Sandık : 102Toplam Seçmen : 27.446Açılan Sandık : 65Açılan Sandık Oranı : % 63,73Kullanılan Oy : 13.816Geçerli Oy : 13.399Katılım Oranı : % 80,78
Oy OranıOy SayısıHDP : % 63,538.513CUMHUR İTTİFAKI : % 28,583.830 AK PARTİ : % 26,663.572 MHP : % 1,93258MİLLET İTTİFAKI : % 4,25569 CHP : % 2,25302 İYİ PARTİ : % 1,22163 SAADET PARTİSİ : % 0,78104DİĞER : % 1,93258HÜDA PAR : % 1,6214VATAN PARTİSİ : % 0,1115ÖZALP
Toplam Sandık : 118Toplam Seçmen : 35.221Açılan Sandık : 49Açılan Sandık Oranı : % 41,53Kullanılan Oy : 11.655Geçerli Oy : 11.298Katılım Oranı : % 82,84
Oy OranıOy SayısıHDP : % 82,619.333CUMHUR İTTİFAKI : % 12,911.459 AK PARTİ : % 11,351.282 MHP : % 1,57177MİLLET İTTİFAKI : % 2,49281 CHP : % 1,61182 İYİ PARTİ : % 0,5663 SAADET PARTİSİ : % 0,3236DİĞER : % 1,78201VATAN PARTİSİ : % 0,1213HÜDA PAR : % 0,111SARAY
Toplam Sandık : 41Toplam Seçmen : 11.651Açılan Sandık : 23Açılan Sandık Oranı : % 56,1Kullanılan Oy : 5.307Geçerli Oy : 5.179Katılım Oranı : % 81
Oy OranıOy SayısıHDP : % 68,83.563CUMHUR İTTİFAKI : % 25,581.325 AK PARTİ : % 21,281.102 MHP : % 4,31223MİLLET İTTİFAKI : % 3,53183 CHP : % 1,5480 İYİ PARTİ : % 1,5379 SAADET PARTİSİ : % 0,4624DİĞER : % 1,6686HÜDA PAR : % 0,2513VATAN PARTİSİ : % 0,158TUŞBA
Toplam Sandık : 276Toplam Seçmen : 87.062Açılan Sandık : 128Açılan Sandık Oranı : % 46,38Kullanılan Oy : 31.852Geçerli Oy : 31.222Katılım Oranı : % 80,52
Oy OranıOy SayısıHDP : % 5316.547CUMHUR İTTİFAKI : % 40,7112.709 AK PARTİ : % 36,0611.259 MHP : % 4,641.450MİLLET İTTİFAKI : % 3,91.219 CHP : % 2,26707 İYİ PARTİ : % 0,98305 SAADET PARTİSİ : % 0,66207DİĞER : % 1,34417HÜDA PAR : % 0,95297VATAN PARTİSİ : % 0,0824YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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