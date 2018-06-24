- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - VAN

BAHÇESARAY
Toplam Sandık : 33Toplam Seçmen : 7.746Açılan Sandık : 32Açılan Sandık Oranı : % 96,97Kullanılan Oy : 5.750Geçerli Oy : 5.555Katılım Oranı : % 76,97
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,042.891 AK PARTİ : % 50,242.791 MHP : % 1,8100HDP : % 40,052.225MİLLET İTTİFAKI : % 3,98221 İYİ PARTİ : % 1,3977 CHP : % 1,3374 SAADET PARTİSİ : % 1,2670DİĞER : % 3,11173HÜDA PAR : % 0,2715VATAN PARTİSİ : % 0,2514BAŞKALE
Toplam Sandık : 102Toplam Seçmen : 27.749Açılan Sandık : 51Açılan Sandık Oranı : % 50Kullanılan Oy : 11.345Geçerli Oy : 11.116Katılım Oranı : % 81,69
Oy OranıOy SayısıHDP : % 78,638.740CUMHUR İTTİFAKI : % 16,351.817 AK PARTİ : % 14,591.622 MHP : % 1,75195MİLLET İTTİFAKI : % 3,98442 CHP : % 2,59288 İYİ PARTİ : % 0,8190 SAADET PARTİSİ : % 0,5864DİĞER : % 0,556HÜDA PAR : % 0,3539VATAN PARTİSİ : % 0,1921ÇALDIRAN
Toplam Sandık : 123Toplam Seçmen : 32.174Açılan Sandık : 106Açılan Sandık Oranı : % 86,18Kullanılan Oy : 22.482Geçerli Oy : 21.767Katılım Oranı : % 80,96
Oy OranıOy SayısıHDP : % 73,1215.915CUMHUR İTTİFAKI : % 22,484.893 AK PARTİ : % 20,944.559 MHP : % 1,53334MİLLET İTTİFAKI : % 3,63791 CHP : % 1,89412 İYİ PARTİ : % 1,02222 SAADET PARTİSİ : % 0,72157HÜDA PAR : % 0,366VATAN PARTİSİ : % 0,2351DİĞER : % 0,2248ÇATAK
Toplam Sandık : 48Toplam Seçmen : 11.662Açılan Sandık : 44Açılan Sandık Oranı : % 91,67Kullanılan Oy : 8.718Geçerli Oy : 8.321Katılım Oranı : % 82,85
Oy OranıOy SayısıHDP : % 57,524.786CUMHUR İTTİFAKI : % 34,682.886 AK PARTİ : % 32,442.699 MHP : % 2,25187MİLLET İTTİFAKI : % 5,37447 CHP : % 2,56213 SAADET PARTİSİ : % 1,42118 İYİ PARTİ : % 1,39116DİĞER : % 1,83152HÜDA PAR : % 0,3630VATAN PARTİSİ : % 0,2218EDREMİT
Toplam Sandık : 223Toplam Seçmen : 75.697Açılan Sandık : 188Açılan Sandık Oranı : % 84,3Kullanılan Oy : 53.307Geçerli Oy : 51.923Katılım Oranı : % 84,2
Oy OranıOy SayısıHDP : % 56,5829.380CUMHUR İTTİFAKI : % 37,5419.493 AK PARTİ : % 34,5817.955 MHP : % 2,961.538MİLLET İTTİFAKI : % 4,512.341 CHP : % 2,21.142 İYİ PARTİ : % 1,45752 SAADET PARTİSİ : % 0,86447HÜDA PAR : % 0,73377DİĞER : % 0,53277VATAN PARTİSİ : % 0,0738ERCİŞ
Toplam Sandık : 311Toplam Seçmen : 97.595Açılan Sandık : 251Açılan Sandık Oranı : % 80,71Kullanılan Oy : 62.705Geçerli Oy : 61.129Katılım Oranı : % 79,46
Oy OranıOy SayısıHDP : % 53,6232.779CUMHUR İTTİFAKI : % 39,7624.302 AK PARTİ : % 35,5221.715 MHP : % 4,232.587MİLLET İTTİFAKI : % 4,432.710 CHP : % 2,091.280 İYİ PARTİ : % 1,661.014 SAADET PARTİSİ : % 0,68416DİĞER : % 1,53935HÜDA PAR : % 0,46284VATAN PARTİSİ : % 0,18110GEVAŞ
Toplam Sandık : 67Toplam Seçmen : 17.662Açılan Sandık : 58Açılan Sandık Oranı : % 86,57Kullanılan Oy : 13.032Geçerli Oy : 12.555Katılım Oranı : % 83,81
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 50,466.335 AK PARTİ : % 46,325.815 MHP : % 4,14520HDP : % 41,445.203MİLLET İTTİFAKI : % 5,16648 SAADET PARTİSİ : % 2,22279 CHP : % 1,79225 İYİ PARTİ : % 1,15144DİĞER : % 2,14269HÜDA PAR : % 0,6177VATAN PARTİSİ : % 0,1721GÜRPINAR
Toplam Sandık : 83Toplam Seçmen : 20.678Açılan Sandık : 72Açılan Sandık Oranı : % 86,75Kullanılan Oy : 14.249Geçerli Oy : 13.700Katılım Oranı : % 79,62
Oy OranıOy SayısıHDP : % 55,27.563CUMHUR İTTİFAKI : % 38,095.218 AK PARTİ : % 36,354.980 MHP : % 1,74238MİLLET İTTİFAKI : % 3,77516 CHP : % 1,49204 SAADET PARTİSİ : % 1,21166 İYİ PARTİ : % 1,07146HÜDA PAR : % 2,18298DİĞER : % 0,5474VATAN PARTİSİ : % 0,2129İPEKYOLU
Toplam Sandık : 522Toplam Seçmen : 185.524Açılan Sandık : 404Açılan Sandık Oranı : % 77,39Kullanılan Oy : 119.755Geçerli Oy : 116.876Katılım Oranı : % 83,89
Oy OranıOy SayısıHDP : % 54,7263.953CUMHUR İTTİFAKI : % 38,6745.195 AK PARTİ : % 35,841.840 MHP : % 2,873.355MİLLET İTTİFAKI : % 4,725.514 CHP : % 2,813.286 İYİ PARTİ : % 1,071.254 SAADET PARTİSİ : % 0,83974HÜDA PAR : % 0,961.123DİĞER : % 0,77897VATAN PARTİSİ : % 0,1122MURADİYE
Toplam Sandık : 102Toplam Seçmen : 27.446Açılan Sandık : 88Açılan Sandık Oranı : % 86,27Kullanılan Oy : 18.884Geçerli Oy : 18.257Katılım Oranı : % 80,25
Oy OranıOy SayısıHDP : % 64,2411.728CUMHUR İTTİFAKI : % 28,055.121 AK PARTİ : % 26,44.820 MHP : % 1,65301MİLLET İTTİFAKI : % 4,37798 CHP : % 2,34428 İYİ PARTİ : % 1,14208 SAADET PARTİSİ : % 0,89162HÜDA PAR : % 1,58289DİĞER : % 1,58289VATAN PARTİSİ : % 0,1629ÖZALP
Toplam Sandık : 118Toplam Seçmen : 35.221Açılan Sandık : 102Açılan Sandık Oranı : % 86,44Kullanılan Oy : 24.913Geçerli Oy : 24.033Katılım Oranı : % 82,97
Oy OranıOy SayısıHDP : % 83,9320.170CUMHUR İTTİFAKI : % 12,863.090 AK PARTİ : % 11,512.765 MHP : % 1,35325MİLLET İTTİFAKI : % 2,47594 CHP : % 1,47353 İYİ PARTİ : % 0,7169 SAADET PARTİSİ : % 0,372DİĞER : % 0,2969HÜDA PAR : % 0,2663VATAN PARTİSİ : % 0,1844SARAY
Toplam Sandık : 41Toplam Seçmen : 11.651Açılan Sandık : 36Açılan Sandık Oranı : % 87,8Kullanılan Oy : 8.344Geçerli Oy : 8.138Katılım Oranı : % 81,83
Oy OranıOy SayısıHDP : % 75,826.170CUMHUR İTTİFAKI : % 19,461.584 AK PARTİ : % 16,421.336 MHP : % 3,05248MİLLET İTTİFAKI : % 3,11253 CHP : % 1,45118 İYİ PARTİ : % 1,298 SAADET PARTİSİ : % 0,4537DİĞER : % 1,24101HÜDA PAR : % 0,2520VATAN PARTİSİ : % 0,119TUŞBA
Toplam Sandık : 276Toplam Seçmen : 87.062Açılan Sandık : 253Açılan Sandık Oranı : % 91,67Kullanılan Oy : 66.934Geçerli Oy : 65.395Katılım Oranı : % 82,01
Oy OranıOy SayısıHDP : % 56,1836.739CUMHUR İTTİFAKI : % 38,1924.972 AK PARTİ : % 33,8822.155 MHP : % 4,312.817MİLLET İTTİFAKI : % 3,912.557 CHP : % 2,161.410 İYİ PARTİ : % 1,06693 SAADET PARTİSİ : % 0,69454HÜDA PAR : % 0,96626DİĞER : % 0,65424VATAN PARTİSİ : % 0,0854
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