- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - YALOVA

MERKEZ
Toplam Sandık : 270Toplam Seçmen : 97.657Açılan Sandık : 9Açılan Sandık Oranı : % 3,33Kullanılan Oy : 2.491Geçerli Oy : 2.471Katılım Oranı : % 86,19
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,221.315 AK PARTİ : % 45,331.120 MHP : % 7,89195MİLLET İTTİFAKI : % 30,23747 CHP : % 19,59484 İYİ PARTİ : % 9,02223 SAADET PARTİSİ : % 1,6240HDP : % 11,66288DİĞER : % 4,86120HÜDA PAR : % 0,041ALTINOVA
Toplam Sandık : 61Toplam Seçmen : 18.767Açılan Sandık : 7Açılan Sandık Oranı : % 11,48Kullanılan Oy : 799Geçerli Oy : 787Katılım Oranı : % 91,11
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 66,45523 AK PARTİ : % 60,36475 MHP : % 6,148MİLLET İTTİFAKI : % 30,62241 CHP : % 19,57154 İYİ PARTİ : % 9,5375 SAADET PARTİSİ : % 1,5212HDP : % 2,0316VATAN PARTİSİ : % 0,645HÜDA PAR : % 0,252ARMUTLU
Toplam Sandık : 23Toplam Seçmen : 6.829Açılan Sandık : 2Açılan Sandık Oranı : % 8,7Kullanılan Oy : 571Geçerli Oy : 570Katılım Oranı : % 88,25
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 53,86307 AK PARTİ : % 39,47225 MHP : % 14,3982MİLLET İTTİFAKI : % 32,46185 CHP : % 19,82113 İYİ PARTİ : % 9,6555 SAADET PARTİSİ : % 2,9817HDP : % 13,1675DİĞER : % 0,533ÇINARCIK
Toplam Sandık : 69Toplam Seçmen : 23.879Açılan Sandık : 5Açılan Sandık Oranı : % 7,25Kullanılan Oy : 1.312Geçerli Oy : 1.294Katılım Oranı : % 85,42
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 51,31664 AK PARTİ : % 43,43562 MHP : % 7,88102MİLLET İTTİFAKI : % 38,87503 CHP : % 30,45394 İYİ PARTİ : % 8,04104 SAADET PARTİSİ : % 0,395HDP : % 9,51123DİĞER : % 0,314ÇİFTLİKKÖY
Toplam Sandık : 80Toplam Seçmen : 26.885Açılan Sandık : 4Açılan Sandık Oranı : % 5Kullanılan Oy : 738Geçerli Oy : 730Katılım Oranı : % 89,78
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 50,96372 AK PARTİ : % 40,27294 MHP : % 10,6878MİLLET İTTİFAKI : % 44,52325 CHP : % 34,52252 İYİ PARTİ : % 9,3268 SAADET PARTİSİ : % 0,685HDP : % 3,4225DİĞER : % 1,18TERMAL
Toplam Sandık : 12Toplam Seçmen : 4.161Açılan Sandık : 1Açılan Sandık Oranı : % 8,33Kullanılan Oy : 329Geçerli Oy : 329Katılım Oranı : % 93,73
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,51255 AK PARTİ : % 72,95240 MHP : % 4,5615MİLLET İTTİFAKI : % 19,1563 CHP : % 7,2924 İYİ PARTİ : % 7,2924 SAADET PARTİSİ : % 4,5615DİĞER : % 2,749HDP : % 0,612YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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