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- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - YALOVA

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:22 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - : YALOVA

MERKEZ

Toplam Sandık : 270Toplam Seçmen : 97.657Açılan Sandık : 149Açılan Sandık Oranı : % 55,19Kullanılan Oy : 46.003Geçerli Oy : 45.357Katılım Oranı : % 86,95
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 51,8323.510 AK PARTİ : % 45,0520.433 MHP : % 6,783.077MİLLET İTTİFAKI : % 37,116.826 CHP : % 26,311.930 İYİ PARTİ : % 9,384.255 SAADET PARTİSİ : % 1,41641HDP : % 10,124.590DİĞER : % 0,84380HÜDA PAR : % 0,0734VATAN PARTİSİ : % 0,0417ALTINOVA

Toplam Sandık : 61Toplam Seçmen : 18.767Açılan Sandık : 26Açılan Sandık Oranı : % 42,62Kullanılan Oy : 6.143Geçerli Oy : 6.071Katılım Oranı : % 88,58
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 66,714.050 AK PARTİ : % 58,643.560 MHP : % 8,07490MİLLET İTTİFAKI : % 25,121.525 CHP : % 16,781.019 İYİ PARTİ : % 6,61401 SAADET PARTİSİ : % 1,73105HDP : % 7,56459HÜDA PAR : % 0,318VATAN PARTİSİ : % 0,2113DİĞER : % 0,16ARMUTLU

Toplam Sandık : 23Toplam Seçmen : 6.829Açılan Sandık : 22Açılan Sandık Oranı : % 95,65Kullanılan Oy : 5.878Geçerli Oy : 5.808Katılım Oranı : % 86,89
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,53.456 AK PARTİ : % 44,632.592 MHP : % 14,88864MİLLET İTTİFAKI : % 33,641.954 CHP : % 21,561.252 İYİ PARTİ : % 10,12588 SAADET PARTİSİ : % 1,96114HDP : % 6,22361DİĞER : % 0,6437ÇINARCIK

Toplam Sandık : 69Toplam Seçmen : 23.879Açılan Sandık : 56Açılan Sandık Oranı : % 81,16Kullanılan Oy : 16.241Geçerli Oy : 16.038Katılım Oranı : % 84,8
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 48,777.821 AK PARTİ : % 40,216.449 MHP : % 8,551.372MİLLET İTTİFAKI : % 43,326.947 CHP : % 34,195.483 İYİ PARTİ : % 8,081.296 SAADET PARTİSİ : % 1,05168HDP : % 7,151.146DİĞER : % 0,76122VATAN PARTİSİ : % 0,012ÇİFTLİKKÖY

Toplam Sandık : 80Toplam Seçmen : 26.885Açılan Sandık : 52Açılan Sandık Oranı : % 65Kullanılan Oy : 14.523Geçerli Oy : 14.396Katılım Oranı : % 87,68
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,97.615 AK PARTİ : % 44,576.416 MHP : % 8,331.199MİLLET İTTİFAKI : % 40,595.844 CHP : % 29,774.285 İYİ PARTİ : % 9,551.375 SAADET PARTİSİ : % 1,28184HDP : % 5,09733DİĞER : % 1,42204TERMAL

Toplam Sandık : 12Toplam Seçmen : 4.161Açılan Sandık : 12Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.694Geçerli Oy : 3.638Katılım Oranı : % 88,78
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,762.356 AK PARTİ : % 58,522.129 MHP : % 6,24227MİLLET İTTİFAKI : % 32,271.174 CHP : % 18,83685 İYİ PARTİ : % 11,27410 SAADET PARTİSİ : % 2,1779HDP : % 1,5958DİĞER : % 1,3750YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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