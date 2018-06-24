- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - YALOVA

MERKEZ
Toplam Sandık : 270Toplam Seçmen : 97.657Açılan Sandık : 149Açılan Sandık Oranı : % 55,19Kullanılan Oy : 46.003Geçerli Oy : 45.357Katılım Oranı : % 86,95
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 51,8323.510 AK PARTİ : % 45,0520.433 MHP : % 6,783.077MİLLET İTTİFAKI : % 37,116.826 CHP : % 26,311.930 İYİ PARTİ : % 9,384.255 SAADET PARTİSİ : % 1,41641HDP : % 10,124.590DİĞER : % 0,84380HÜDA PAR : % 0,0734VATAN PARTİSİ : % 0,0417ALTINOVA
Toplam Sandık : 61Toplam Seçmen : 18.767Açılan Sandık : 26Açılan Sandık Oranı : % 42,62Kullanılan Oy : 6.143Geçerli Oy : 6.071Katılım Oranı : % 88,58
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 66,714.050 AK PARTİ : % 58,643.560 MHP : % 8,07490MİLLET İTTİFAKI : % 25,121.525 CHP : % 16,781.019 İYİ PARTİ : % 6,61401 SAADET PARTİSİ : % 1,73105HDP : % 7,56459HÜDA PAR : % 0,318VATAN PARTİSİ : % 0,2113DİĞER : % 0,16ARMUTLU
Toplam Sandık : 23Toplam Seçmen : 6.829Açılan Sandık : 22Açılan Sandık Oranı : % 95,65Kullanılan Oy : 5.878Geçerli Oy : 5.808Katılım Oranı : % 86,89
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,53.456 AK PARTİ : % 44,632.592 MHP : % 14,88864MİLLET İTTİFAKI : % 33,641.954 CHP : % 21,561.252 İYİ PARTİ : % 10,12588 SAADET PARTİSİ : % 1,96114HDP : % 6,22361DİĞER : % 0,6437ÇINARCIK
Toplam Sandık : 69Toplam Seçmen : 23.879Açılan Sandık : 56Açılan Sandık Oranı : % 81,16Kullanılan Oy : 16.241Geçerli Oy : 16.038Katılım Oranı : % 84,8
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 48,777.821 AK PARTİ : % 40,216.449 MHP : % 8,551.372MİLLET İTTİFAKI : % 43,326.947 CHP : % 34,195.483 İYİ PARTİ : % 8,081.296 SAADET PARTİSİ : % 1,05168HDP : % 7,151.146DİĞER : % 0,76122VATAN PARTİSİ : % 0,012ÇİFTLİKKÖY
Toplam Sandık : 80Toplam Seçmen : 26.885Açılan Sandık : 52Açılan Sandık Oranı : % 65Kullanılan Oy : 14.523Geçerli Oy : 14.396Katılım Oranı : % 87,68
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,97.615 AK PARTİ : % 44,576.416 MHP : % 8,331.199MİLLET İTTİFAKI : % 40,595.844 CHP : % 29,774.285 İYİ PARTİ : % 9,551.375 SAADET PARTİSİ : % 1,28184HDP : % 5,09733DİĞER : % 1,42204TERMAL
Toplam Sandık : 12Toplam Seçmen : 4.161Açılan Sandık : 12Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.694Geçerli Oy : 3.638Katılım Oranı : % 88,78
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,762.356 AK PARTİ : % 58,522.129 MHP : % 6,24227MİLLET İTTİFAKI : % 32,271.174 CHP : % 18,83685 İYİ PARTİ : % 11,27410 SAADET PARTİSİ : % 2,1779HDP : % 1,5958DİĞER : % 1,3750YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!
18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Stephen Hawking'in en büyük korkusu!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum