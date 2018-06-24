- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - YALOVA

MERKEZ
Toplam Sandık : 270Toplam Seçmen : 97.657Açılan Sandık : 270Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 84.684Geçerli Oy : 83.461Katılım Oranı : % 86,72
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 50,2841.963 AK PARTİ : % 43,3136.148 MHP : % 6,975.815MİLLET İTTİFAKI : % 40,4333.746 CHP : % 28,6123.881 İYİ PARTİ : % 10,568.810 SAADET PARTİSİ : % 1,261.055HDP : % 8,857.383DİĞER : % 0,19157HÜDA PAR : % 0,14118VATAN PARTİSİ : % 0,1194ALTINOVA
Toplam Sandık : 61Toplam Seçmen : 18.767Açılan Sandık : 61Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 16.752Geçerli Oy : 16.493Katılım Oranı : % 89,26
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 56,629.338 AK PARTİ : % 48,958.073 MHP : % 7,671.265MİLLET İTTİFAKI : % 36,225.974 CHP : % 27,234.491 İYİ PARTİ : % 7,661.264 SAADET PARTİSİ : % 1,33219HDP : % 6,311.041DİĞER : % 0,3863HÜDA PAR : % 0,2846VATAN PARTİSİ : % 0,1931ARMUTLU
Toplam Sandık : 23Toplam Seçmen : 6.829Açılan Sandık : 23Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 5.934Geçerli Oy : 5.864Katılım Oranı : % 86,89
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,813.507 AK PARTİ : % 44,872.631 MHP : % 14,94876MİLLET İTTİFAKI : % 33,411.959 CHP : % 21,421.256 İYİ PARTİ : % 10,04589 SAADET PARTİSİ : % 1,94114HDP : % 6,16361DİĞER : % 0,6337ÇINARCIK
Toplam Sandık : 69Toplam Seçmen : 23.879Açılan Sandık : 69Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 20.235Geçerli Oy : 19.999Katılım Oranı : % 84,74
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 48,049.607 AK PARTİ : % 39,797.958 MHP : % 8,251.649MİLLET İTTİFAKI : % 43,578.713 CHP : % 34,296.857 İYİ PARTİ : % 8,061.612 SAADET PARTİSİ : % 1,22244HDP : % 7,511.501DİĞER : % 0,85170VATAN PARTİSİ : % 0,035HÜDA PAR : % 0,023ÇİFTLİKKÖY
Toplam Sandık : 80Toplam Seçmen : 26.885Açılan Sandık : 80Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 23.499Geçerli Oy : 23.117Katılım Oranı : % 87,41
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,0312.028 AK PARTİ : % 43,410.032 MHP : % 8,631.996MİLLET İTTİFAKI : % 41,99.686 CHP : % 29,986.931 İYİ PARTİ : % 10,462.417 SAADET PARTİSİ : % 1,46338HDP : % 5,551.283VATAN PARTİSİ : % 0,1944DİĞER : % 0,1842HÜDA PAR : % 0,1534TERMAL
Toplam Sandık : 12Toplam Seçmen : 4.161Açılan Sandık : 12Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.711Geçerli Oy : 3.627Katılım Oranı : % 89,19
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,432.373 AK PARTİ : % 58,862.135 MHP : % 6,56238MİLLET İTTİFAKI : % 32,421.176 CHP : % 18,89685 İYİ PARTİ : % 11,28409 SAADET PARTİSİ : % 2,2682HDP : % 1,969VATAN PARTİSİ : % 0,228HÜDA PAR : % 0,031
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