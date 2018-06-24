- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - YOZGAT

MERKEZ
Toplam Sandık : 267Toplam Seçmen : 68.154Açılan Sandık : 45Açılan Sandık Oranı : % 16,85Kullanılan Oy : 6.569Geçerli Oy : 6.527Katılım Oranı : % 90,48
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,895.084 AK PARTİ : % 51,593.367 MHP : % 26,311.717MİLLET İTTİFAKI : % 19,041.243 CHP : % 13,38873 İYİ PARTİ : % 4,84316 SAADET PARTİSİ : % 0,8354DİĞER : % 2,25147HDP : % 0,6744HÜDA PAR : % 0,085VATAN PARTİSİ : % 0,064AKDAĞMADENİ
Toplam Sandık : 137Toplam Seçmen : 29.699Açılan Sandık : 21Açılan Sandık Oranı : % 15,33Kullanılan Oy : 2.755Geçerli Oy : 2.710Katılım Oranı : % 82,93
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 87,932.383 AK PARTİ : % 63,841.730 MHP : % 24,1653MİLLET İTTİFAKI : % 10,44283 İYİ PARTİ : % 6,01163 CHP : % 2,9981 SAADET PARTİSİ : % 1,4439DİĞER : % 1,0328HDP : % 0,339VATAN PARTİSİ : % 0,154HÜDA PAR : % 0,113AYDINCIK
Toplam Sandık : 35Toplam Seçmen : 7.295Açılan Sandık : 14Açılan Sandık Oranı : % 40Kullanılan Oy : 1.474Geçerli Oy : 1.457Katılım Oranı : % 92,59
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 74,331.083 AK PARTİ : % 62,8915 MHP : % 11,53168MİLLET İTTİFAKI : % 20,52299 CHP : % 16,95247 İYİ PARTİ : % 3,1646 SAADET PARTİSİ : % 0,416HDP : % 3,7154DİĞER : % 1,2418HÜDA PAR : % 0,213BOĞAZLIYAN
Toplam Sandık : 97Toplam Seçmen : 25.176Açılan Sandık : 12Açılan Sandık Oranı : % 12,37Kullanılan Oy : 2.205Geçerli Oy : 2.157Katılım Oranı : % 83,65
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,791.376 AK PARTİ : % 42,79923 MHP : % 21453MİLLET İTTİFAKI : % 32,31697 CHP : % 24,62531 İYİ PARTİ : % 7,14154 SAADET PARTİSİ : % 0,5612DİĞER : % 3,1568HDP : % 0,5111VATAN PARTİSİ : % 0,143HÜDA PAR : % 0,092ÇANDIR
Toplam Sandık : 15Toplam Seçmen : 3.386Açılan Sandık : 6Açılan Sandık Oranı : % 40Kullanılan Oy : 980Geçerli Oy : 951Katılım Oranı : % 84,63
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 68,77654 AK PARTİ : % 45,01428 MHP : % 23,76226MİLLET İTTİFAKI : % 30,28288 CHP : % 23,13220 İYİ PARTİ : % 6,7364 SAADET PARTİSİ : % 0,424DİĞER : % 0,535VATAN PARTİSİ : % 0,212HÜDA PAR : % 0,111HDP : % 0,111ÇAYIRALAN
Toplam Sandık : 42Toplam Seçmen : 9.546Açılan Sandık : 10Açılan Sandık Oranı : % 23,81Kullanılan Oy : 1.846Geçerli Oy : 1.822Katılım Oranı : % 81,9
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 79,641.451 AK PARTİ : % 61,091.113 MHP : % 18,55338MİLLET İTTİFAKI : % 16,58302 CHP : % 11,47209 İYİ PARTİ : % 4,9991 SAADET PARTİSİ : % 0,112DİĞER : % 3,1858HDP : % 0,448VATAN PARTİSİ : % 0,112HÜDA PAR : % 0,051ÇEKEREK
Toplam Sandık : 70Toplam Seçmen : 14.355Açılan Sandık : 12Açılan Sandık Oranı : % 17,14Kullanılan Oy : 1.484Geçerli Oy : 1.474Katılım Oranı : % 92,63
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 87,921.296 AK PARTİ : % 74,221.094 MHP : % 13,7202MİLLET İTTİFAKI : % 10,38153 CHP : % 5,2978 İYİ PARTİ : % 3,856 SAADET PARTİSİ : % 1,2919DİĞER : % 1,3620HDP : % 0,345KADIŞEHRİ
Toplam Sandık : 39Toplam Seçmen : 7.901Açılan Sandık : 16Açılan Sandık Oranı : % 41,03Kullanılan Oy : 2.036Geçerli Oy : 2.027Katılım Oranı : % 92,34
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 94,921.924 AK PARTİ : % 77,451.570 MHP : % 17,46354MİLLET İTTİFAKI : % 2,5752 İYİ PARTİ : % 1,4329 CHP : % 0,5912 SAADET PARTİSİ : % 0,5411DİĞER : % 2,2245HDP : % 0,153HÜDA PAR : % 0,12VATAN PARTİSİ : % 0,051SARAYKENT
Toplam Sandık : 35Toplam Seçmen : 8.361Açılan Sandık : 8Açılan Sandık Oranı : % 22,86Kullanılan Oy : 1.354Geçerli Oy : 1.333Katılım Oranı : % 79,37
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 87,551.167 AK PARTİ : % 56,41752 MHP : % 31,13415MİLLET İTTİFAKI : % 6,6889 İYİ PARTİ : % 4,1355 CHP : % 2,128 SAADET PARTİSİ : % 0,456DİĞER : % 5,4873VATAN PARTİSİ : % 0,152HÜDA PAR : % 0,081HDP : % 0,081SARIKAYA
Toplam Sandık : 108Toplam Seçmen : 24.076Açılan Sandık : 22Açılan Sandık Oranı : % 20,37Kullanılan Oy : 2.794Geçerli Oy : 2.741Katılım Oranı : % 76,59
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 89,22.445 AK PARTİ : % 59,761.638 MHP : % 29,44807MİLLET İTTİFAKI : % 9,74267 İYİ PARTİ : % 5,22143 CHP : % 3,2890 SAADET PARTİSİ : % 1,2434HDP : % 0,5515DİĞER : % 0,339VATAN PARTİSİ : % 0,113HÜDA PAR : % 0,072SORGUN
Toplam Sandık : 223Toplam Seçmen : 55.389Açılan Sandık : 38Açılan Sandık Oranı : % 17,04Kullanılan Oy : 5.840Geçerli Oy : 5.775Katılım Oranı : % 91,01
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 85,184.919 AK PARTİ : % 59,913.460 MHP : % 25,261.459MİLLET İTTİFAKI : % 12,31711 CHP : % 6,22359 İYİ PARTİ : % 5,06292 SAADET PARTİSİ : % 1,0460DİĞER : % 1,96113HDP : % 0,3621VATAN PARTİSİ : % 0,16HÜDA PAR : % 0,095ŞEFAATLİ
Toplam Sandık : 71Toplam Seçmen : 11.524Açılan Sandık : 23Açılan Sandık Oranı : % 32,39Kullanılan Oy : 2.322Geçerli Oy : 2.275Katılım Oranı : % 86,32
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,621.652 AK PARTİ : % 49,81.133 MHP : % 22,81519MİLLET İTTİFAKI : % 26,33599 İYİ PARTİ : % 14,2323 CHP : % 11,47261 SAADET PARTİSİ : % 0,6615HDP : % 0,317HÜDA PAR : % 0,266DİĞER : % 0,266VATAN PARTİSİ : % 0,225YENİFAKILI
Toplam Sandık : 19Toplam Seçmen : 4.312Açılan Sandık : 2Açılan Sandık Oranı : % 10,53Kullanılan Oy : 269Geçerli Oy : 263Katılım Oranı : % 82,52
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,58183 AK PARTİ : % 50,19132 MHP : % 19,3951MİLLET İTTİFAKI : % 30,0479 CHP : % 19,3951 SAADET PARTİSİ : % 6,4617 İYİ PARTİ : % 4,1811HDP : % 0,381YERKÖY
Toplam Sandık : 125Toplam Seçmen : 27.094Açılan Sandık : 32Açılan Sandık Oranı : % 25,6Kullanılan Oy : 4.504Geçerli Oy : 4.423Katılım Oranı : % 89,88
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 73,773.263 AK PARTİ : % 49,022.168 MHP : % 24,761.095MİLLET İTTİFAKI : % 20,39902 CHP : % 9,54422 İYİ PARTİ : % 9,25409 SAADET PARTİSİ : % 1,6171DİĞER : % 4,27189HDP : % 1,1350HÜDA PAR : % 0,2310VATAN PARTİSİ : % 0,29YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Tarihi gün! Artık serbest...
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum