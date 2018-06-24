- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - YOZGAT

MERKEZ
Toplam Sandık : 267Toplam Seçmen : 68.154Açılan Sandık : 223Açılan Sandık Oranı : % 83,52Kullanılan Oy : 50.488Geçerli Oy : 49.934Katılım Oranı : % 89,14
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 78,9939.445 AK PARTİ : % 49,7224.828 MHP : % 29,2714.617MİLLET İTTİFAKI : % 19,639.804 CHP : % 11,795.889 İYİ PARTİ : % 6,593.289 SAADET PARTİSİ : % 1,25626DİĞER : % 0,63314HDP : % 0,57285HÜDA PAR : % 0,0944VATAN PARTİSİ : % 0,0842AKDAĞMADENİ
Toplam Sandık : 137Toplam Seçmen : 29.699Açılan Sandık : 83Açılan Sandık Oranı : % 60,58Kullanılan Oy : 11.609Geçerli Oy : 11.400Katılım Oranı : % 80,94
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 84,549.637 AK PARTİ : % 61,046.959 MHP : % 23,492.678MİLLET İTTİFAKI : % 13,951.590 İYİ PARTİ : % 6,88784 CHP : % 6,06691 SAADET PARTİSİ : % 1,01115DİĞER : % 0,8496HDP : % 0,3236HÜDA PAR : % 0,1821VATAN PARTİSİ : % 0,1820AYDINCIK
Toplam Sandık : 35Toplam Seçmen : 7.295Açılan Sandık : 32Açılan Sandık Oranı : % 91,43Kullanılan Oy : 5.780Geçerli Oy : 5.693Katılım Oranı : % 92,49
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 84,124.789 AK PARTİ : % 66,083.762 MHP : % 18,041.027MİLLET İTTİFAKI : % 14,11803 CHP : % 8,91507 İYİ PARTİ : % 4,67266 SAADET PARTİSİ : % 0,5330HDP : % 1,2571DİĞER : % 0,3922HÜDA PAR : % 0,095VATAN PARTİSİ : % 0,053BOĞAZLIYAN
Toplam Sandık : 97Toplam Seçmen : 25.176Açılan Sandık : 74Açılan Sandık Oranı : % 76,29Kullanılan Oy : 15.909Geçerli Oy : 15.608Katılım Oranı : % 85,18
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,619.928 AK PARTİ : % 43,066.721 MHP : % 20,553.207MİLLET İTTİFAKI : % 35,135.483 CHP : % 25,924.045 İYİ PARTİ : % 8,61.343 SAADET PARTİSİ : % 0,6195HDP : % 0,72113DİĞER : % 0,3149VATAN PARTİSİ : % 0,1219HÜDA PAR : % 0,116ÇANDIR
Toplam Sandık : 15Toplam Seçmen : 3.386Açılan Sandık : 15Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.873Geçerli Oy : 2.810Katılım Oranı : % 84,85
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,111.942 AK PARTİ : % 43,771.230 MHP : % 25,34712MİLLET İTTİFAKI : % 30,32852 CHP : % 22,63636 İYİ PARTİ : % 7,26204 SAADET PARTİSİ : % 0,4312VATAN PARTİSİ : % 0,288HDP : % 0,185HÜDA PAR : % 0,072DİĞER : % 0,041ÇAYIRALAN
Toplam Sandık : 42Toplam Seçmen : 9.546Açılan Sandık : 41Açılan Sandık Oranı : % 97,62Kullanılan Oy : 7.012Geçerli Oy : 6.859Katılım Oranı : % 75,84
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,954.798 AK PARTİ : % 51,443.528 MHP : % 18,521.270MİLLET İTTİFAKI : % 28,151.931 CHP : % 20,051.375 İYİ PARTİ : % 7,42509 SAADET PARTİSİ : % 0,6947HDP : % 0,9968VATAN PARTİSİ : % 0,4732DİĞER : % 0,2316HÜDA PAR : % 0,214ÇEKEREK
Toplam Sandık : 70Toplam Seçmen : 14.355Açılan Sandık : 52Açılan Sandık Oranı : % 74,29Kullanılan Oy : 9.468Geçerli Oy : 9.329Katılım Oranı : % 92,05
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 84,77.902 AK PARTİ : % 68,026.346 MHP : % 16,681.556MİLLET İTTİFAKI : % 14,041.310 CHP : % 7,28679 İYİ PARTİ : % 5,22487 SAADET PARTİSİ : % 1,54144HDP : % 0,5551DİĞER : % 0,2927VATAN PARTİSİ : % 0,2422HÜDA PAR : % 0,1817KADIŞEHRİ
Toplam Sandık : 39Toplam Seçmen : 7.901Açılan Sandık : 39Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 7.091Geçerli Oy : 7.053Katılım Oranı : % 89,75
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 85,556.034 AK PARTİ : % 62,634.417 MHP : % 22,931.617MİLLET İTTİFAKI : % 12,55885 CHP : % 8,45596 İYİ PARTİ : % 2,81198 SAADET PARTİSİ : % 1,2991DİĞER : % 1,66117HDP : % 0,214HÜDA PAR : % 0,043SARAYKENT
Toplam Sandık : 35Toplam Seçmen : 8.361Açılan Sandık : 23Açılan Sandık Oranı : % 65,71Kullanılan Oy : 4.418Geçerli Oy : 4.390Katılım Oranı : % 75,03
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 89,073.910 AK PARTİ : % 55,242.425 MHP : % 33,831.485MİLLET İTTİFAKI : % 8,61378 İYİ PARTİ : % 5,26231 CHP : % 2,2197 SAADET PARTİSİ : % 1,1450DİĞER : % 2,0791HÜDA PAR : % 0,115HDP : % 0,094VATAN PARTİSİ : % 0,052SARIKAYA
Toplam Sandık : 108Toplam Seçmen : 24.076Açılan Sandık : 107Açılan Sandık Oranı : % 99,07Kullanılan Oy : 19.197Geçerli Oy : 18.817Katılım Oranı : % 80,71
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 85,6116.109 AK PARTİ : % 54,4810.251 MHP : % 31,135.858MİLLET İTTİFAKI : % 12,882.424 İYİ PARTİ : % 6,511.225 CHP : % 5,351.007 SAADET PARTİSİ : % 1,02192DİĞER : % 0,97182HDP : % 0,3770VATAN PARTİSİ : % 0,0917HÜDA PAR : % 0,0815SORGUN
Toplam Sandık : 223Toplam Seçmen : 55.389Açılan Sandık : 165Açılan Sandık Oranı : % 73,99Kullanılan Oy : 33.143Geçerli Oy : 32.737Katılım Oranı : % 88,77
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 85,9528.139 AK PARTİ : % 58,3219.092 MHP : % 27,649.047MİLLET İTTİFAKI : % 12,674.148 CHP : % 5,811.902 İYİ PARTİ : % 5,681.860 SAADET PARTİSİ : % 1,18386HDP : % 0,64208DİĞER : % 0,49160HÜDA PAR : % 0,1447VATAN PARTİSİ : % 0,1135ŞEFAATLİ
Toplam Sandık : 71Toplam Seçmen : 11.524Açılan Sandık : 67Açılan Sandık Oranı : % 94,37Kullanılan Oy : 9.383Geçerli Oy : 9.198Katılım Oranı : % 86,23
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,616.495 AK PARTİ : % 48,524.463 MHP : % 22,092.032MİLLET İTTİFAKI : % 28,362.609 İYİ PARTİ : % 14,31.315 CHP : % 12,761.174 SAADET PARTİSİ : % 1,3120HDP : % 0,4239HÜDA PAR : % 0,328VATAN PARTİSİ : % 0,1817DİĞER : % 0,1110YENİFAKILI
Toplam Sandık : 19Toplam Seçmen : 4.312Açılan Sandık : 18Açılan Sandık Oranı : % 94,74Kullanılan Oy : 3.558Geçerli Oy : 3.471Katılım Oranı : % 87,94
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 61,252.126 AK PARTİ : % 44,251.536 MHP : % 17590MİLLET İTTİFAKI : % 37,711.309 CHP : % 25,58888 İYİ PARTİ : % 11,24390 SAADET PARTİSİ : % 0,8931DİĞER : % 0,4616HDP : % 0,3713VATAN PARTİSİ : % 0,124HÜDA PAR : % 0,093YERKÖY
Toplam Sandık : 125Toplam Seçmen : 27.094Açılan Sandık : 113Açılan Sandık Oranı : % 90,4Kullanılan Oy : 20.708Geçerli Oy : 20.433Katılım Oranı : % 88,4
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 74,1615.153 AK PARTİ : % 51,0510.432 MHP : % 23,14.721MİLLET İTTİFAKI : % 22,984.695 CHP : % 11,422.334 İYİ PARTİ : % 9,792.001 SAADET PARTİSİ : % 1,76360HDP : % 1,8367DİĞER : % 0,77158VATAN PARTİSİ : % 0,1633HÜDA PAR : % 0,1327YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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