- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - YOZGAT

MERKEZ
Toplam Sandık : 267Toplam Seçmen : 68.154Açılan Sandık : 266Açılan Sandık Oranı : % 99,63Kullanılan Oy : 61.022Geçerli Oy : 60.094Katılım Oranı : % 89,82
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 78,7847.340 AK PARTİ : % 49,529.747 MHP : % 29,2817.593MİLLET İTTİFAKI : % 19,911.956 CHP : % 11,817.096 İYİ PARTİ : % 6,814.090 SAADET PARTİSİ : % 1,28770HDP : % 0,71424DİĞER : % 0,4243HÜDA PAR : % 0,1270VATAN PARTİSİ : % 0,161AKDAĞMADENİ
Toplam Sandık : 137Toplam Seçmen : 29.699Açılan Sandık : 137Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 23.607Geçerli Oy : 23.180Katılım Oranı : % 79,49
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 82,0119.011 AK PARTİ : % 58,6213.588 MHP : % 23,45.423MİLLET İTTİFAKI : % 16,923.922 CHP : % 7,841.817 İYİ PARTİ : % 7,481.735 SAADET PARTİSİ : % 1,6370DİĞER : % 0,45105HDP : % 0,2661HÜDA PAR : % 0,1944VATAN PARTİSİ : % 0,1637AYDINCIK
Toplam Sandık : 35Toplam Seçmen : 7.295Açılan Sandık : 35Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 6.750Geçerli Oy : 6.640Katılım Oranı : % 92,53
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 83,195.524 AK PARTİ : % 64,354.273 MHP : % 18,841.251MİLLET İTTİFAKI : % 14,98995 CHP : % 9,38623 İYİ PARTİ : % 5,08337 SAADET PARTİSİ : % 0,5335HDP : % 1,173DİĞER : % 0,5637HÜDA PAR : % 0,117VATAN PARTİSİ : % 0,064BOĞAZLIYAN
Toplam Sandık : 97Toplam Seçmen : 25.176Açılan Sandık : 96Açılan Sandık Oranı : % 98,97Kullanılan Oy : 21.566Geçerli Oy : 21.078Katılım Oranı : % 85,66
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,2713.335 AK PARTİ : % 43,69.190 MHP : % 19,674.145MİLLET İTTİFAKI : % 35,547.491 CHP : % 26,515.588 İYİ PARTİ : % 8,371.764 SAADET PARTİSİ : % 0,66139HDP : % 0,82172DİĞER : % 0,1531VATAN PARTİSİ : % 0,1429HÜDA PAR : % 0,0920ÇANDIR
Toplam Sandık : 15Toplam Seçmen : 3.386Açılan Sandık : 15Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 2.877Geçerli Oy : 2.816Katılım Oranı : % 84,97
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,031.944 AK PARTİ : % 43,681.230 MHP : % 25,36714MİLLET İTTİFAKI : % 30,26852 CHP : % 22,59636 İYİ PARTİ : % 7,24204 SAADET PARTİSİ : % 0,4312VATAN PARTİSİ : % 0,3610HÜDA PAR : % 0,216HDP : % 0,144ÇAYIRALAN
Toplam Sandık : 42Toplam Seçmen : 9.546Açılan Sandık : 42Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 7.271Geçerli Oy : 7.102Katılım Oranı : % 76,17
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,464.933 AK PARTİ : % 50,823.609 MHP : % 18,641.324MİLLET İTTİFAKI : % 28,852.049 CHP : % 20,61.463 İYİ PARTİ : % 7,52534 SAADET PARTİSİ : % 0,7352HDP : % 0,9970VATAN PARTİSİ : % 0,4834HÜDA PAR : % 0,2316ÇEKEREK
Toplam Sandık : 70Toplam Seçmen : 14.355Açılan Sandık : 68Açılan Sandık Oranı : % 97,14Kullanılan Oy : 12.690Geçerli Oy : 12.515Katılım Oranı : % 91,09
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 82,3310.303 AK PARTİ : % 65,868.243 MHP : % 16,462.060MİLLET İTTİFAKI : % 16,162.023 CHP : % 8,681.086 İYİ PARTİ : % 5,91740 SAADET PARTİSİ : % 1,57197HDP : % 0,787DİĞER : % 0,4961VATAN PARTİSİ : % 0,1721HÜDA PAR : % 0,1620KADIŞEHRİ
Toplam Sandık : 39Toplam Seçmen : 7.901Açılan Sandık : 39Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 7.124Geçerli Oy : 7.055Katılım Oranı : % 90,17
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 86,226.083 AK PARTİ : % 62,614.417 MHP : % 23,611.666MİLLET İTTİFAKI : % 12,93912 CHP : % 8,62608 İYİ PARTİ : % 2,96209 SAADET PARTİSİ : % 1,3595DİĞER : % 0,4532HDP : % 0,2820HÜDA PAR : % 0,075VATAN PARTİSİ : % 0,043SARAYKENT
Toplam Sandık : 35Toplam Seçmen : 8.361Açılan Sandık : 35Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 6.391Geçerli Oy : 6.316Katılım Oranı : % 76,44
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 91,975.809 AK PARTİ : % 61,73.897 MHP : % 30,271.912MİLLET İTTİFAKI : % 7,54476 İYİ PARTİ : % 4,61291 CHP : % 1,99126 SAADET PARTİSİ : % 0,9359DİĞER : % 0,1711HÜDA PAR : % 0,138HDP : % 0,117VATAN PARTİSİ : % 0,085SARIKAYA
Toplam Sandık : 108Toplam Seçmen : 24.076Açılan Sandık : 108Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 19.490Geçerli Oy : 19.063Katılım Oranı : % 80,95
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 85,9516.384 AK PARTİ : % 54,5710.402 MHP : % 31,385.982MİLLET İTTİFAKI : % 13,272.530 İYİ PARTİ : % 6,871.309 CHP : % 5,371.024 SAADET PARTİSİ : % 1,03197HDP : % 0,476HÜDA PAR : % 0,1733VATAN PARTİSİ : % 0,1733DİĞER : % 0,047SORGUN
Toplam Sandık : 223Toplam Seçmen : 55.389Açılan Sandık : 223Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 48.683Geçerli Oy : 48.028Katılım Oranı : % 87,89
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 85,1240.883 AK PARTİ : % 57,6827.702 MHP : % 27,4413.181MİLLET İTTİFAKI : % 13,676.567 CHP : % 6,343.043 İYİ PARTİ : % 6,012.886 SAADET PARTİSİ : % 1,33638HDP : % 0,9434HÜDA PAR : % 0,1466VATAN PARTİSİ : % 0,1152DİĞER : % 0,0526ŞEFAATLİ
Toplam Sandık : 71Toplam Seçmen : 11.524Açılan Sandık : 71Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 9.933Geçerli Oy : 9.739Katılım Oranı : % 86,19
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,46.856 AK PARTİ : % 48,414.715 MHP : % 21,982.141MİLLET İTTİFAKI : % 28,622.787 İYİ PARTİ : % 14,841.445 CHP : % 13,071.273 SAADET PARTİSİ : % 0,7169HDP : % 0,4342HÜDA PAR : % 0,3130VATAN PARTİSİ : % 0,219DİĞER : % 0,055YENİFAKILI
Toplam Sandık : 19Toplam Seçmen : 4.312Açılan Sandık : 19Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 3.819Geçerli Oy : 3.704Katılım Oranı : % 88,57
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 61,392.274 AK PARTİ : % 44,571.651 MHP : % 16,82623MİLLET İTTİFAKI : % 37,631.394 CHP : % 25,49944 İYİ PARTİ : % 11,26417 SAADET PARTİSİ : % 0,8933HDP : % 0,4316VATAN PARTİSİ : % 0,249HÜDA PAR : % 0,197DİĞER : % 0,114YERKÖY
Toplam Sandık : 125Toplam Seçmen : 27.094Açılan Sandık : 125Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 23.534Geçerli Oy : 23.131Katılım Oranı : % 86,86
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,5216.774 AK PARTİ : % 49,9511.553 MHP : % 22,575.221MİLLET İTTİFAKI : % 255.783 CHP : % 12,462.882 İYİ PARTİ : % 10,82.498 SAADET PARTİSİ : % 1,74403HDP : % 2462VATAN PARTİSİ : % 0,2354HÜDA PAR : % 0,1943DİĞER : % 0,0615
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