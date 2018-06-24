- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - ZONGULDAK

MERKEZ
Toplam Sandık : 287Toplam Seçmen : 90.204Açılan Sandık : 36Açılan Sandık Oranı : % 12,54Kullanılan Oy : 7.606Geçerli Oy : 7.492Katılım Oranı : % 85,53
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 56,94.263 AK PARTİ : % 44,023.298 MHP : % 12,88965MİLLET İTTİFAKI : % 37,812.833 CHP : % 28,482.134 İYİ PARTİ : % 7,06529 SAADET PARTİSİ : % 2,27170DİĞER : % 3,83287HDP : % 1,1183VATAN PARTİSİ : % 0,1914HÜDA PAR : % 0,118ALAPLI
Toplam Sandık : 120Toplam Seçmen : 32.480Açılan Sandık : 26Açılan Sandık Oranı : % 21,67Kullanılan Oy : 5.348Geçerli Oy : 5.194Katılım Oranı : % 92,16
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,43.345 AK PARTİ : % 53,222.764 MHP : % 11,19581MİLLET İTTİFAKI : % 31,691.646 CHP : % 23,721.232 İYİ PARTİ : % 6,6343 SAADET PARTİSİ : % 1,3771DİĞER : % 2,62136HDP : % 0,4624VATAN PARTİSİ : % 0,421HÜDA PAR : % 0,2111ÇAYCUMA
Toplam Sandık : 257Toplam Seçmen : 72.211Açılan Sandık : 19Açılan Sandık Oranı : % 7,39Kullanılan Oy : 3.464Geçerli Oy : 3.437Katılım Oranı : % 91,81
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 51,961.786 AK PARTİ : % 47,341.627 MHP : % 4,63159MİLLET İTTİFAKI : % 42,11.447 CHP : % 31,311.076 İYİ PARTİ : % 7,65263 SAADET PARTİSİ : % 3,14108DİĞER : % 5,15177HDP : % 0,5218VATAN PARTİSİ : % 0,27HÜDA PAR : % 0,062DEVREK
Toplam Sandık : 168Toplam Seçmen : 45.179Açılan Sandık : 32Açılan Sandık Oranı : % 19,05Kullanılan Oy : 4.842Geçerli Oy : 4.696Katılım Oranı : % 85,41
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 67,783.183 AK PARTİ : % 62,412.931 MHP : % 5,37252MİLLET İTTİFAKI : % 28,131.321 CHP : % 18,59873 İYİ PARTİ : % 7,77365 SAADET PARTİSİ : % 1,7783DİĞER : % 3,15148HDP : % 0,5526HÜDA PAR : % 0,199VATAN PARTİSİ : % 0,199EREĞLİ
Toplam Sandık : 415Toplam Seçmen : 128.418Açılan Sandık : 25Açılan Sandık Oranı : % 6,02Kullanılan Oy : 4.733Geçerli Oy : 4.555Katılım Oranı : % 89,59
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 62,662.854 AK PARTİ : % 512.323 MHP : % 11,66531MİLLET İTTİFAKI : % 32,781.493 CHP : % 24,611.121 İYİ PARTİ : % 7,35335 SAADET PARTİSİ : % 0,8137DİĞER : % 1,8986HDP : % 1,359VATAN PARTİSİ : % 0,7936HÜDA PAR : % 0,2612GÖKÇEBEY
Toplam Sandık : 60Toplam Seçmen : 16.723Açılan Sandık : 7Açılan Sandık Oranı : % 11,67Kullanılan Oy : 1.607Geçerli Oy : 1.555Katılım Oranı : % 85,89
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,31860 AK PARTİ : % 49,07763 MHP : % 6,2497MİLLET İTTİFAKI : % 40,84635 CHP : % 30,8479 İYİ PARTİ : % 7,33114 SAADET PARTİSİ : % 2,742DİĞER : % 2,8344HDP : % 0,914HÜDA PAR : % 0,061VATAN PARTİSİ : % 0,061KİLİMLİ
Toplam Sandık : 87Toplam Seçmen : 27.440Açılan Sandık : 17Açılan Sandık Oranı : % 19,54Kullanılan Oy : 4.568Geçerli Oy : 4.476Katılım Oranı : % 85,32
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,52.484 AK PARTİ : % 40,011.791 MHP : % 15,48693MİLLET İTTİFAKI : % 42,491.902 CHP : % 32,461.453 İYİ PARTİ : % 7,39331 SAADET PARTİSİ : % 2,64118DİĞER : % 1,1451HDP : % 0,836VATAN PARTİSİ : % 0,042HÜDA PAR : % 0,021KOZLU
Toplam Sandık : 114Toplam Seçmen : 34.208Açılan Sandık : 13Açılan Sandık Oranı : % 11,4Kullanılan Oy : 1.938Geçerli Oy : 1.876Katılım Oranı : % 87,26
Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,711.364 AK PARTİ : % 62,371.170 MHP : % 10,34194MİLLET İTTİFAKI : % 26,12490 CHP : % 16,15303 İYİ PARTİ : % 7,73145 SAADET PARTİSİ : % 2,2442HDP : % 0,5911HÜDA PAR : % 0,214DİĞER : % 0,214VATAN PARTİSİ : % 0,163YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
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